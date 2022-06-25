İnsanlıktan uzaklaşıyoruz giderek de robotlaşıyoruz!

Teknoloji geliştikçe, insanlar doğadan kopmaya, yalnızlaşmaya başladı.

Sosyolog & Yazar Mukaddes Pekin Başdil, “İnsanlıktan Uzaklaşıyoruz”, “İnsanlar Giderek Robotlaşıyor” başlıklı bir değerlendirmede bulundu. Son günlerde artan sıra dışı ve ahlak dışı olaylar konusunda değerlendirmede bulunan Başdil, “Bunları yapanlar kadar izleyenler de normal değil. Giderek robotlaşıyor, insanlıktan uzaklaşıyoruz. Çok büyük bir sosyolojik krizle karşı karşıyayız” dedi.

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“Hayat Sevgi Demektir” ve “Hayatın Akışı” kitaplarının yazarı ve Sosyolog Mukaddes Başdil, son dönemde pandemi, eve kapanma, ekonomik durum gibi sorunların da etkisiyle sosyal psikolojik sorunların arttığını belirterek toplum olarak bir şaşkınlık, bir bunalım içine girdiğimizi söyledi.

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“Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ahlak dışı olaylar ve bir gencin kendini yakması olayında çevredeki insanların ve toplumun tepkisine de değinen Başdil’in değerlendirmesini birlikte okuyalım;

“İnsanlar bu olayları film seyreder gibi izliyorlar. Her şey normalleştiriliyor. Bunları yapanlar kadar izleyenler de normal değil. Bir genç orada kendini yakarken selfie çekenler var, arkasını dönüp gidenler var. İnsanlar giderek robotlaşıyor. İnsanlıktan uzaklaşıyoruz. Çok büyük bir sosyolojik krizle karşı karşıyayız. Uyanıp kendimize gelmemiz lazım” diye konuştu.

Olaylara kişisel değil birlik bilinciyle bakılması gerekir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” düşüncesinin son derece yanlıştır.

ÇAĞIMIZIN SORUNU “BİREYSELLEŞMEK”

İnsanların giderek bireyselleşti ve bencilleşti. Pandemi süreci de bunu hızlandırdı. Giderek yalnızlaşıyoruz. Bütün bu çılgınlığın ve şaşkınlığın temelinde insanların özünden uzaklaşması, kendi özüne yabancılaşması ve bireyselleşmesi var. Bizim yapmamız gereken özümüze dönmek. Toplumsal birliği, dayanışmayı, paylaşmayı hatırlamak. Çocukluğumuzda her şey paylaşılırdı. Biri tarhana yapardı herkesle paylaşırdı. Ötekisi erişte yapardı bölüşürlerdi. Eskisi gibi olmamız lazım. Bugün insanlar 10 yıl aynı apartmanda oturuyor birbirini tanımıyor. Evde anne-baba-çocuk bile birbirine yabancılaştı. Herkesin elinde telefon. İnsanlar sosyal ortamlarda bile birbiriyle iletişim kuramıyor.

SANAL EVRENE DOĞRU GİDİYORUZ

Avrupa ve Amerika’da 18 yaşına gelen gençler genellikle evden ayrılıp kendi hayatını kuruyor, bizde de durum yavaş yavaş oraya doğru gitmeye başladı. Metaverse yani Türkçe tabiriyle sanal evrene doğru götürülüyoruz. İnsanlar sanal dünyada arsalar alıp satıyorlar. Sanal bir hayat başlıyor. Maalesef Z kuşağı çocuklar bu sanal dünyanın içinde doğdular ve yaşıyorlar. Bu bir hayal dünyası. Hepimiz tek tipleşmeye başladık, Görüntümüz yapaylaştı, insanlar robotlaşıyor, tek dünya düzenine doğru gidiliyor. Umarım insanlar daha fazla insanlığını kaybetmez. Herkesin bu konuda uyanması ve tedbirini alması lazım. Her şey metaverse taşınıyor. Bilinçlenmemiz, farkında olmamız lazım.”

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Sosyolog & Yazar Mukaddes Pekin Başdil’in tespitlerini yukarıda okudunuz.

Başdil’in bu tespitlerine katılıyorum.

Herkes, yukarıdaki tespitlerden ders çıkarmalı.

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Güçlü insanların ortak özellikleri

İnsan doğası gereği çoğu zaman yanız kalmak. Her şeyini paylaşabileceği, duygusal anlamda sığınabileceği bir yol arkadaşı olsun ister. Tabii ki bu kötü bir şey değil. İnsanların yalnız kalmak istemesi, bir hayat arkadaşı istemesi oldukça normal. Ancak sadece içinizdeki boşluğu doldurmak, yalnız kalmamak için hayatınızda birilerini istiyorsanız, öncelikle kendinizi tanımak için kendinize biraz zaman tanıyabilirsiniz. İşte yalnızlıktan korkmayan hatta bunu bir lütuf olarak yaşayan insanların 11 ortak özelliği…

1-Pek çok insanın asla tanımayacağı bir düzeyde kendilerini gerçekten tanırlar.

2-Kendilerini tamamlamak için bir partnere ihtiyaçları yoktur.

3-Geçmişi arkalarında bırakabilirler.

4-Derin bir duygusal zekaya sahiptirler.

5-Küçük şeylerle bile mutlu olabilirler.

6- Gerçekten iyi arkadaşlardır.

7-Başkalarının onlara kötü hissettirmelerine izin vermezler.

8-Her şeyden önce kendi kararlarını verebilirler.

9-Onlara zarar veren insanları hayatlarından çıkarabilirler.

10-Hayatlarının hangi yönde gittiğini bilirler.

11-Çok üzücü olaylar karşısında bile güçlüdürler. (Alıntı. Duru Görgülü)www. listelist.com)

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Her şey, neye layıksa ona dönüşür. (Mevlana)

-Mutluluk erdemin ödülü değil erdemin kendisidir. (BaruchSpinoza)

-Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç. (Albert Einstein)

-Uzman, dar bir alanda yapılabilecek tüm hataları yapmış kişiye denir. (NielsBohr)

-Bir insanın yaşayıp yaşamadığını anlamak istersen, nabzına değil onuruna bak, duruyorsa yaşıyordur. (RobinSharma)

-Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür. (Goethe)

-Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. (Huang-Çe)

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YEŞİL ERİK HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

*Kabızlığı önler

*İştah açar

*Hazmı kolaylaştırır

*Ateş düşürücü özelliği vardır.

*Bağışıklık sisteminin oluşmasında ve korunmasında etkilidir

*Diş etlerini güçlendir

*Diş sağlığının oluşmasında ve korunmasında etki gösterir

*Demir eksikliğinin önleme ve tedavisinde etkilidir

*Bağ dokusunu güçlendirerek daha sıkı bir vücuda sahip olmada etkilidir

*Kan şekerini dengeler

*Güçlü antioksidandır

*Yorgunluğu önler.

*Yaşlılarda düzenli olarak yeşil erik tüketmenin görme sorunlarını önlediği düşünülmektedir

*Vücutta temiz kan dolaşımını sağlar

*Astımı önler

*Erik adet düzensizliklerini giderir.

*Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

*Kolesterolü dengeler.

*Astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve kronik akciğer rahatsızlıklarından korur.

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Mutsuzluğu artıran SEBEPLER neler?

İnsan vücudu ve zihni, her duyguyu tatmaya açıktır. Mutluluk, kızgınlık, heyecan, şaşkınlık ve daha birçok duygu, çoğunlukla tetiklenerek ortaya çıkar. Mutsuzluk da bunlardan biri. Örneğin; iftiraya uğrarsanız sinirlenir, hediye aldığınızda mutlu olur veya hiç beklemediğiniz bir yakınınızın hamile olduğunu duyduğunuzda şaşırırsınız. Bunlar tamam... Mutsuzluk hissine ne sebep oluyor peki?

1- ÇEVRESEL FAKTÖRLER: Kimileri hava kararınca karamsarlığa kapılıp mutsuz olurken, kimi karanlığa bayılır. Ancak çoğunluk, "Yağmurlu havalarda içim kararıyor" der. Bunun gibi çevresel faktörler kısa süreli mutsuzluğa sebep olabilir.

2- İNSAN İLİŞKİLERİ: ​İnsanlar birbirini üzmek konusunda başarılılar. Özellikle sevmediğimiz kişilerle sırf aynı ortamda bulunduğumuz için bile gerilip stres yapabiliyoruz. Belki de mutsuzluğun en büyük sebeplerinden biri ilişkilerdir. İnsanlar birbirinin kalbini kırabilir, hakkını yiyebilir, değersiz hissetirebilir. İnsanın yapabilecekleri saymakla bitmez...

3- AŞK İLİŞKİLERİ: Aşk, içinde güven ve saygı olunca güzel. Ancak bazen çok sevdiğimiz o insanın bizi kırması ilişkiyi zedeliyor ve bu durum insanı bayağı yıpratıyor. Belki de bir ömür boyu birlikte yaşamayı planladığınız o insan için kendinizden ödün verip mutsuz bir ilişkiye devam ediyorsunuz. (Milliyet)

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MUTFAK İÇİN PRATİK BİLGİLER

Ciğer kızartırken...

Tavada pişireceğiniz ciğerin yumuşak olması için,kızartma ununa bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyiniz.

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Tuzun ayarı kaçtıysa...

Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırınca tencereye birkaç parça çiğ patates atın.Fazla tuzu kesecektir.

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Pilavı tekrar ısıtırken...

Pilavınızı tekrar ısıtırken,bir kabın içinde ateşe su koyup kaynayınca tencerenizi içine oturtursanız pilavınız taneli kalır ve tazeliğini korur.

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Domatesi kolay soyabilmek için...

Domatesin kabuğunu kolay soyabilmek için kaynar suya daldırıp, bıçağın tersini domatesin yüzeyinde gezdirin.

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Çatlamış yumurtayı haşlamak istiyorsanız...

Çatlamış yumurtayı haşlamak için, çatlamış yerine bir dilim limonu sürünüz. Ardından yumurtayı bir kaşığın içine koyarak sıcak suya (kaynar değil) batırınız.Su kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra yumurtanız hazır hale gelecektir.

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Güneş çarpması belirtileri nelerdir?

Havalar iyice ısınmaya başladı... Ama güneş çarpmasına dikkat edilmeli. 4 yaşın altındaki ve 65 yaşın üzerindeki bireylerde güneş çarpması daha fazla görülür.

-Ateşin 40 derecenin üzerine çıkması.

-Vücutta terlemenin olmaması.

-Mide bulantısı, kusma

-Deride kızarıklıklar

-Tansiyonun düşmesi

-Kalp çarpıntısı

-Bilinç kaybı

-Nefes almada zorluluk

-Şiddetli baş ağrısı

-Dudaklarda ve ağızda kuruluk.

-Uyuma isteği.

-Ruh halinde dengesizlikler

-Yürümede zorlanma.