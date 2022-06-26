Hiç bir maske niyeti gizleyemez!

Yeniçağ yazarı Adnan İslamoğulları AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Atatürkçü” oylara yönelik olarak değişen politikasını değerlendirdiği bir yazı yazmış.

“Bugüne kadar kaç maske taktınız, sayamadık. Takatimiz yetmedi saymaya. Biz yorulduk maskelerinizi saymaya, siz değiştirmeye yorulmadınız. Biz utandık zaman zaman maskelerinizi görmeye, siz değiştirmekten içtinap etmediniz. Biz bu sondur, bundan fazla da maskeleri olamaz dedik. Ümit etmek istedik sizin adınıza, ama siz maskelerinizin yanında kostüm de değiştirdiniz.

Hep bir maske vardı yüzünüzde. Gerçek yüzünüzü saklamak istediniz hep, gerçek yüzünüzle çıkamadınız kendi insanınızın önüne.

Kim bilir belki de gerçek yüzünüz yok sizin. Biz yalnızca bir yüzünüz olduğunu düşündük hep. Belki de bunda yanıldık. Sizin gerçek bir yüzünüz yok belki de.

“Değiştik” dediniz,

“Gömleğimizi çıkardık” dediniz,

“Demokrasi” dediniz,

İnsan hakları” dediniz,

“Yetim hakkı” dediniz,

“Fırat’ın kenarındaki koyun” dediniz,

“Allah korkusu” dediniz,

“Peygamber ahlakı “dediniz,

“Ömer adaleti dediniz.”

O kadar çok şey dediniz ki!

Değişmediniz.

Gömleğinizi çıkarmadınız.

Demokrasiye hiç inanmadınız. İnsan hakları yalnızca sizin için vardı. Yetimin hakkına komisyon diye fetvalar verdiniz. Fırat’ın kenarındaki koyunu kurtlar kaptı ama sizin umurunuzda olmadı.

Allah korkunuz nevi şahsınıza münhasır.

Peygamber ahlakı dediniz, akrabayı kollama ayetlerini akrabayı kayırmaya dönüştürdünüz.

Ömer adaleti camiyi yıkmıştı, siz camiyi değil adaleti yıktınız. O kadar çok yanlış yaptınız ki!

Cumhuriyetle olan hesaplaşmanız hiç bitmedi.

“Doksan yıllık reklam arası” dediniz.

“Beğenseniz de beğenmeseniz de “Yeni devlet kuruyoruz” dediniz.

“İki ayyaş” dediniz.

“Keşke Yunan kazansaydı.” dedi sarayınızda sofranızda oturttuğunuz meczuplarınız…

Zübeyde Hanım’a olmadık hakaretler, iftiralar edilmesine göz yumdunuz.

“Olmasaydın da olurduk.” şeklinde tam sayfa ahlaksız ilanlar verildi havuzunuzun gazetelerinde

Ne oldu şimdi?

Ne değişti?

Ne değişti de, ne oldu da birdenbire kendinize yeni maske taktınız?

Fakat bu kez öyle bir maske taktınız ki, size bile ağır gelecek o maske…

Bu kez öyle bir maske taktınız ki, ardındaki yüzü gösterecek, saklamayacak o yüzü, yüzünüzü.

Salıncakta da sallansanız, V yaka süeter de giyseniz, smokin gibi papyon da taksanız, bir tren vagonunun penceresinden kollarınızı dayayarak fotoğraf ta verseniz, hatta bir tarla bulup kargaları kovalasanız, baloya gidip vals de yapsanız, Kuvvacı kalpağı taksanız başınıza Atatürk maskesi size ağır gelir, taşıyamazsınız.”

Ve hatta…

Beyaz leblebi ile rakı içip zeybek de oynasanız, Atatürk maskesi size ağır gelir, taşıyamazsınız.

Cumhuriyet size ağır gelir taşıyamazsınız.