Yabancılaşma

Uzak nedir?

Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için

gidecek yer ne kadar uzak olabilir?

İ. Özel

Güvercin, kanat çırptıkça yükseliyor, yükseldikçe daha hızlı kanat çıkmaya başlıyordu.Gökyüzünde beyaz bulutlar arasında, çok yükseklerde ufacık bir nokta olarak kalmıştı. Sanki havaya karışmak istiyordu. Bir zaman sonra, deli gibi kanat çırpmayı bıraktı. Gökyüzünde havanın ve rüzgarın hızıyla sallanmaya başladı. Ancak şimdi kendini özgür hissetmeye başlamıştı. Bu özgürlük müydü, yoksa bir kaçış mı? Yine kendimden kaçmaya başladım galiba, diye söylendi. Bazen yaşamaya bu kadar bağlı olmasının, yaşama tutkusuna dört elle sarılmasının gerçek nedeninin, tam tersi olduğunu düşünürdü. Belki de yaşamak için, kendince sebepler yaratıyordu durmadan. Yine karanlık sularda yüzmeye başlamıştı işte.

Kafası dağılsın diye, Lal’le konuşmaya gitti. Lal, toprakla oynuyor, yeni açan çiçeklerini tanzim ediyordu. Çiçeklerin baş döndürücü kokusu, dört bir yana yayılıyor, çevrelerinde muhteşem bir koku cenneti yaratıyordu.

‘Kendimi patlayacakmış gibi hissediyorum, uyumak istiyorum, ama uyuyamıyorum, çok huzursuzum Lal. İçimden geçenler başka, söylediklerim başka, yapmak istediklerim başka, yaptıkların başka, hayallerim başka ama gerçeğim başka. Galiba kayboluyorum ben, yada parçalanmaya başladım’, diye nefes almadan aklındakileri sıraladı. ‘Niye bu kadar güçlü olmaya çalışıyorsun güvercin? Gerçek güç, bütün olmaktır. Düşüncen, duygun ve eylemlerin bir olup, birlikte titreştiğinde, çevrene öyle bir keskinlik yayarsın ki, sadece söylediklerinle bile dünyayı yerinden oynatabilirsin. Senin kafan karışmış güvercin. Kendine yabancılamaya başlamışsın’. ‘Yaşam bu kadar ikircikli olmamalı Lal’, dedi Güvercin. ‘Yaşam ikircikli değil güvercin. Senin isteklerinle, yaptıkların ikircikli. Ondan böyle boşlukta kaybolmuş hissediyorsun’. ‘Ne demek istiyorsun Lal?’ ‘Yapmak zorunda olduğunu düşündüğün şeyler var. Onları görev kabul ettin, bir düzene koydun, aksatmadan hep aynı şekilde yapıp duruyorsun. Öte yandan görevlerin ağırlığından bunaldın, kaçacak yer aramaya başladın, Hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldın, rutini kırmak istiyorsun ama bilincin ve iraden buna izin vermiyor. O zaman da kaçmak için, kendine yeni istekler ve heyecanlar arıyorsun. Yeni kişiler yaratarak, yeni bir oyun kuruyor, kendini oyalayıp duruyorsun. Kendine ikili bir evren yarattın güvercin. Kah o hayaller evreninde, kah buradaki gerçek dünyada var olmaya çalışıyorsun. Bu, ikili bir yaşam. Zamanla çok yoruyor, bıktırıyor ve bezdiriyor. Oysa sadece kendi içindeki hayal dünyasında yaşamak çok kolay ve inanılmaz zevkli. O evrenin, mutlak sahibi ve gücün kendisi sensin. Gerçekler evreninde ise hiç bitmeyen, yapman gereken zorunlu görevlerin var. İçinde yarattığın büyülü evrende oynamak varken, gerçek dünyanın sorumlulukları gittikçe daha ağır gelmeye başlıyor. Gerçeği çirkin görmeye, reddetmeye başlıyorsun. Tam da bu noktada yabancılaşma başlıyor güvercin’.

‘Ne demek istediğini anlamadım ama sanki tehlikeli bir şeyler anlatıyorsun.’. ‘Kendi yarattığın evrenle, gerçekler uyuşmadığında, umutsuzlukla gittikçe daha fazla kendi içine kapanıyorsun. Bu da kendine karşı olan yabancılaşmayı artırıyor’. ‘Garip bir kelime bu Lal. Sanki içinde birçok tehlikeyi barındırıyor. Meraklandım şimdi’. ‘Daha çok kafan karışmasın güvercin’. ‘Zaten karıştıracağın kadar karıştırdın. Kim tutar artık seni?’ Dudak büktü Lal. ‘Ben sana ancak insanların yabancılaşmasını anlatabilirim. Güvercin toplumunun ve bireylerinin yabancılaşmasını bilemem’, dedi. ‘Ha gayret Lal’, diye dalga geçti güvercin. ‘Sen istedin bak’, diye cevap verdi lal. Tehlikeyi, önceden haber veriyordu sanki.

‘Yabancılaşma da, güçsüzlük, anlamsızlık, normsuzluk, yalıtılmışlık ve kendine yabancılaşma ortaya çıkar, özbilinç yabancılaşır, kendinden sapar ve özünü yitirir. İdeal ben ile gerçek benin birbirinden uzaklaşması, yalıtılmışlıktır. Yabancılaşma, amaçsızlık, anlamsızlık ve boşluk sorunlarıyla birlikte geleceğe ilişkin eylemler de etkin olamadığını, yaşamını etkileyen olaylar karşısında uzaktan izleyici haline düşürür. Yaşanan can sıkıntısı ve geçmişin bunalımından kaçmak ve istediğine ulaşmak için, en uygun olmayan yolları bile denemeye sürükler’. ‘Dur biraz lal, nefes al’, dedi Güvercin. ‘Sen şimdi ne anlatıyorsun?’. ‘İnsanların, nasıl kendilerine yabancılaştığını öğrenmek istemedin miydi?’ Güvercin yutkundu ve sustu. ‘Yabancılaşma, hem kendine dönük bir kimlik yitimi, hem de zamana, mekâna, değerlere ve toplumsal rollere göre sosyolojik bir çözülmedir. Yabancılaşanlarda mantıksız davranışlar sergileme, nefret ve öfke içeren ifadeler kullanma gibi özellikler ortaya çıkar. Yabancılaşma, insanın kendi hayatındaki kontrolünü kaybetmesi, dünyadaki nesnelerden, insanlardan, düşüncelerden ve kendi öz benliğinden ayrılması, soğuması, pasif hale gelmesidir. Kendine yabancılaşan insan, geleceğini şekillendirebileceğine olan inancını yitirir. Eylemlerindeki anlamı bulamadan, hareket ettiğinden, sadece eylemin sonucuna odaklanırlar. Toplumsal inanç ve değerlerini kaybeder, toplum açısından uygunsuz davranışlar sergiler ve sonunda yalnızlaşırlar.

Sosyal bir varlık olarak insan, sevgi, yaratıcılık, özyönetim, aidiyet gibi duygularla birlikte nefes almaktadır. Bunlardan yoksunluk, topluma aidiyetin zayıflaması, yabancılaşmayı getirir. Yabancılaşan insan, benlik duygusunu yitirir, hayatı anlamsız olarak algılar. Yabancılaşma, insanı özünden uzaklaştırarak, ruhunu çökertir, dünyasını zayıflatır. Yabancılaşmayı özetle; anlamsızlık ve umutsuzluk duygularının hâkim olduğu bir dünyada yaşamak zorunda kalan insanın, özüne ve dış dünyaya anlam verememesi olarak tanımlayabiliriz’.

‘Herşeyi güzel güzel anlatıyorsun da Lal, çaresini, nasıl iyileşeceğini anlatmıyorsun?’. ‘İnsanlar, yabancılaşmanın, sevgi ve tutku aracılığıyla ortadan kaldırılabileceğini söylüyorlar, belki de haklıdırlar.’. ‘Ne demek istiyorsun Lal? Cevabını bilmiyor musun? Cevabı bilmiyor ama sorunu, ne kadar net anlatabiliyorsun’. Derin bir nefes aldı Güvercin. ‘Bu nasıl olabilir Lal?’ Güldü Lal. Gülüşü acıklıydı. ‘Neden olmasın ki güvercin? İnsan, en güzel kendi derdini anlatır’. Gülsün mü ağlasın mı bilmiyordu güvercin. ‘Peki, özgürlük bunun neresinde’, diye sordu. ‘Yabancılaşma, özgürlükten kaçmak demektir. Özgürlük sorumluluğu getirirken, bu sonuca katlanamayanlar, bunalıma girer, kendi dünyalarından uzaklaşır, çevrelerindeki herşeye yabancılaşırlar’.

‘Lal’, dedi güvercin, ‘bir yerlerde bu konuşmanın anlamını kaybettim ben. Yabancılaşma hakkında falan konuşmak istemiyorum artık’. Lal, güvercini dinlemiyordu, dalmış gitmişti. ‘Hiç anlamıyorum artık seni Lal, benden konuşmuyor muyduk biz.’ Lal, silkindi, güvercine baktı. ‘Kendi kendine yarattığın bu bağımlılık, seni boğmaya başladı diyorum’. ‘Peki, ben ne yapacağım?’. ‘Yaşamın içinde, karşına çıkan her problem, üç türlü çözülebilir. Bazen problem, sen çözersin, bazen zaman çözer ve bazen de problem, hiç çözülmeden kalır. Yaşam devam edip gider’. ‘Ne diyorsun Lal. Anlayabileceğim gibi anlatsana bana’. ‘İstersen aklını başına toplayıp, gerçeklerle yüzleşir, olanı ve gerçeği, yeniden sevmeye başlarsın ya da evren, sana bu yüzleşmeyi zorla, türlü kaza ve belalarla gerçekleştirir’, dedi Lal. ‘Ya da?’ diye sordu güvercin merakla… ‘Ya da hiçbir şey olmaz, sen böyle deli gibi yaşamaya alışırsın’. ‘Ben de gerçekten söyleyebileceğin bir şey var zannetmiştim, Lal. Çok kötüsün, çok’. ‘Belki de kötü olan sensindir güvercin’. ‘İnsanların bir sözü vardır’, dedi Güvercin. ‘Yaralı parmağa işenmez,’ derler. Güldü Lal. ‘Güvercin’, dedi, ‘insanlar, şimdilerde o sözü değiştirdiler. Yaralı parmağa işeyince, daha çabuk iyileşeceğini söylüyorlar…’