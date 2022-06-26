Dünyanın en sinirli ikinci ülkesi Türkiye!

Toplum olarak öfkeliyiz…

Belli ki ekonomik şartlar bizi bu duruma getirdi…

Ekonomik kriz devam ederken, işsizlik artarken, hastanelerden randevu alınmazken, alım gücü düşmüşken, sinirler iyice gerildi…

DUYGULAR ANKETİ

Dünyanın en sinirli ülkelerini açıklayan, Gallup'un her yıl düzenlediği duygular anketinde Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Geçen yıl listenin üçüncü sırasında olan Lübnan birinci sıraya yerleşti. 15 yaş üstü bin kişiyle yapılan ankette ikinci sırada bulunan Türkiye'yi, sırasıyla Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali, Sierra Leone izledi.

Geçen sene yapılan ankette en saki ülkeler Kuzey Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri oldu.

2020'de pandemiden dolayı yaşanan negatif duygular, pozitif duyguları geçti; özellikle de Orta Doğu ülkelerinde ‘negatiflik' daha çok hissedildi.

POZİTİF DUYGULAR

Pozitif duyguların en çok görüldüğü ülke, 82 puanla El Salvador olarak açıklandı.

Bu duyguların en az yaşandığı ülkeler ise 46 puanla Türkiye ve Lübnan oldu.

Negatif duygulardan sadece öfke ve sinire bakıldığında bu duyguları en fazla yaşayan ülke Irak çıktı.

İkinci sırada Türkiye ardından Lübnan, Tunus ve Mısır oldu. Dünyanın en huzurlu ülkesi Finlandiya'yı, İzlanda, Uruguay, Portekiz ve Estonya takip etti.

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Türkiye, şu anda ikinci sırada…

Şartlar böyle devam ederse, bir sonraki araştırmada birinciliği alırız.

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Yılbaşından bu yana 90 lokanta kapandı!

Enflasyon yükseldi, fiyatlar yükseldi, vatandaşın alım gücü azaldı. Durum böyle olunca, işyerleri birer birer kapanmaya başladı. Kocaeli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Haftacı, önceki gün önemli bilgiler verdi. Haftacı, ocak ayından mayıs ayına kadar en az 90 lokantanın kapandığını, şartlar böyle devam ederse, bu sayının artacağını söyledi. Böyle giderse, yakında yemek yiyecek lokanta bulamayacağız.

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Havaalanında pet su 28 lira!

Kocaeli Barosu’nun başarılı avukatlarından, CHP’de il yöneticiliği de yapan Hüseyin Acurman, sosyal medya hesabından Ankara Kuşu’nun paylaşımına dikkat çekti. Ankara Kuşu, “benzin sudan ucuz. Yer: İstanbul havaalanı” paylaşımında bulundu. Fotoğrafta İstanbul Havaalanı’nda pet suyun 28 lira olduğu görüldü. Acurman da bu paylaşımla ilgili, “Ya hu hiç bu ne kardeşim diyen bir yetkili çıkmayacak mı? İlla milletin birbirini yemesi mi bekleniyor” diye yazdı. Bir pet su 28 lira olur mu, bunlarda Allah korkusu da kalmamış. Benzinin litresi 27 lira, bir pet suyun fiyatı 28 lira. Ankara Kuşu’nun dediği gibi, benzin sudan ucuz.

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Hürriyet, Çukurbağ Kazı Alanı’nda inceleme yaptı

Kayıp Şehir Nikomedia’nın kazı çalışmaları devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kayıp Şehir Nikomedia’nın dünya mirasına kazandırılması projesine büyük önem veriyor. Hürriyet, her fırsatta Çukurbağ Kazı Alanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alıyor. Bu proje hayata geçerse, İzmit’in tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

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BİLGİPEDİA

Yapılan araştırmalara göre, başkalarını neşelendiren insanların % 78'i, kendileri mutlu değiller.

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Dövüş ustası olanlar öfkelenmezler,

kazanma ustası olanlar korkmazlar,

akıllılar dövüşmeden kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler. ( Sun Tzu)

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UYANDIRMA SERVİSİ

Asgari ücrete 3 kuruş zam için 30 gün komisyon toplanıyor.Milletvekillerine 16.000 lira zam için bir imza yetiyor.

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HAKLARINI ÖĞREN

Polis maske takılmaması nedeniyle ceza kesemez, yalnızca tutanak tutabilir. Cezayı tutanağa göre valilik uygular. Ayrıca maske cezası kesilebilmesi için uyarı levha ve afişlerinin olması gerekir.Yargıtay 19. Ceza Dairesi2020/4354 E. 2020/14250 K.)

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İş yerinde kreş olmadığı için istifa eden kadın işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmelidir.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi2015/5175 E. 2016/19971 K.

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Görevli polise söylenen, “Dışarıda kedi gibi oluyorsunuz, üniformayı giyince aslan kesiliyorsunuz siz zaten polis olmasaydınız bir işe yaramazdınız” sözü ağır eleştiri olup hakaret değildir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi2015/38958 E. 2017/10366 K.)

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Damat düğünden sonra toplanan altınları satıp bekarlıktan kalma borçlarını ödeyemez. (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi2016/7410 E. 2017/17097 K.)

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Cinsel içerikli sitelere girmek boşanma davalarında ağır kusurdur.

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AVM'de veya AVM otoparkında bir kimsenin eşyasının yok olması, zarar görmesi ve çalınması halinde AVM işletmesi sorumludur. Her ne kadar "Çalınan Maldan Biz Sorumlu Değiliz" gibi ilanda bulunsa dahi sorumluluktan kurtulamaz.

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6831 sayılı Orman Kanunu'na göre;

• Dikkatsiz ve özensiz davranıp orman yangınına neden olan kişi 2 yıldan 7 yıla kadar hapis,

• Kasten orman yakan kişi ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

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ARŞİV UNUTMAZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emekliler ekmek bulamazken Erdoğan kendisine 1150 odalı saray yaptırmıştır" diyeli altı yıl oldu.

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RAPORLAR

1000 kişi başına doktor (OECD)

-Avusturya 5,4

-Norveç 5,1

-Almanya 4,5

-İspanya 4,4

-İsveç 4,3

-İtalya 4

-Fransa 3,4

-İngiltere 3

-Kanada 2,8

-ABD: 2,6

-Japonya 2,5

-Meksika 2,4

-Brezilya 2,3

-Çin 2,2

-Türkiye 1,9

-Hindistan 0,9

-Endonezya 0,5