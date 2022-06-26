Dün klavye-başı yaptık…

Tatil dönüşü malum…

Tatlı bir dinginlik ve kopmuşluk hissi…

Ben bu tatilde, sık sık sporun içindeydim…

Serin gecelerde turnuva maçları izledim…

Yürüdüm… Yürüdüm… Y ürüdüm…

250 kilometre yol yürümüşüm…

Kent Meydanındaki kafelere takıldım…

Monad Cafe’de Ata Yetişken’siz günler yaşadım…

Kitap Pastası Mekanı, Türkü Cafe, Han…

Arada birkaç kaçamak…

Onlar bende gizli…

İzmit günlerinde Cumhuriyet Parkı Cafede ‘Çamlaraltı’ nostaljisi yaşadım…

Ufuk Öğütveren… Zeki Kaya… Muammer Hazer… Ersin Karaş… Kaya… Ersin Çelebi… Mehmet Necip Utkan… Hüseyin Günister (Kuzenim)… Mehmet Danacı… Adem Hamarat… Dostlarımla hasret giderdim…

Sonra dedim ya, kent dışı özel kaçamaklar…

Sarısu kampında, kargaşa yaşasak da, Mehmet Açık organizasyonunda eski futbolcularla bir araya geldik…

Olgunlar Turnuvası…

Altın kiraz derzken…

Tatilin sonunda yine bir 5 gün kaçamak ve dün klavye-başı…

Telefonlarıma çıkmayan Tahir Büyükakın Başkan ile görüşebilmek içi, Üçyol’da sağanak yağış altında Ak Parti İlçe toplantısına katıldım…

Tabii ki basın bölümünde…

Fatma Kaplan Hürriyet ile minikler turnuvasında Kamuran Akşar’ı andık…

Tatil böyle geçti…

Yarı kent dışında yarı kent içinde ama hep haberin, hayatın ve sporun içinde…

Kulağımda kulaklık, yüreğimde ille de Hard Rock, Klasik Müzik ve popüler olmayan şarkılar, yüreğimde futbol ve spor aşkı…

Üç maç oynadığım izin döneminde, kendimin bile inanamayacağı asistler ve goller attım…

Tanıklara sorabilirsiniz…

Buyurun takılın fotoğraflara, tatilde yaptıklarıma bir de siz bakın…

Sakın evlere kapanmayın…

Yürüyüş yomu ve Kent Meydanı’nın Kemer, Çeşme, hatta Viyana ve çapkın Paris sokakları kadar güzel olduğunu iddia edebilirim…

Efsane kaptanımız Engin Öztonga, Ersin Karaş, Tuncay Budakin, Mehmet Açık, Hakan Yağcıoğlu, Kutay Şenyıl, Kubilay Yağcıoğlu, Süper Mario Yaşar Aydın…

Köfteci İbo’suz olur mu ?.. Olgunlar’da, kızların maçında, hemen hemen her yerde onu görmek mümkün… Eski patronum Köfteci İbrahim Özenir… Dizi ve reklam çekimlerinden fırsat bulup, benimle buluştu.

Ufuk Öğütveren, Zeki Kaya, Muammer Hazer ile yürüyüş yolu turları…

Sarısu’da Kocaelispor efsaneleriyle güzel bir sohbet yaptık…