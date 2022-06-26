Demek öyle vali bey, demek “devletin tanımı laiklik olsa da ideolojisi İslam”!

Cuma günü Kocaeli Valiliği’nde hayırsever iş insanları ve kurumlara “teşekkür belgesi” dağıtım töreni düzenlendi.

Valiliğin değişik zamanlarda organize ettiği yardım kampanyalarına destek veren 63 kişi ve kuruma teşekkür edildi.

Törende, yardımlaşmanın öneminin vurgulandığı konuşmalar yapıldı.

Daire müdürleri konuştu…

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak konuştu…

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü konuştu…

AKP Milletvekili Cemil Yaman konuştu…

Ve en son kürsüye Vali Seddar Yavuz çıktı.

Salondakiler, Vali Yavuz’dan da “klasik bir konuşma” bekliyorlardı.

Yardımlaşmanın önemini belirten, Kocaelili iş insanlarının yardımseverliğini vurgulayan bir konuşma…

Öyle olmadı.

Vali Yavuz, “derin konulara” daldı.

Genellikle siyasi platformlarda tartışılan konulara…

Salonda bulunanlar şaşkındı.

Kulaklarına inanamıyorlardı.

Vali Bey, bu konuşmasıyla acaba kime ne mesaj vermek istiyordu?

Dün gazetemizin haber sütunlarında Vali Yavuz’un konuşmasını tam metin olarak verdik.

Bu konuşmayı bugün de noktasına virgülüne dokunmadan köşeme alıyorum.

İşte Vali Seddar Yavuz’un o konuşması

*İMPARATORLUK KURAMAYAN BİR BİZ KALDIK

Türk kültür ve medeniyetini tarif et deseler sevgi medeniyeti olarak ifade ederim. Her şeyi kapsayan engin bir duygu sevgi. Türk milletinin tarihine baktığınızda bunların çokça örneklerini görmek mümkün. Dünyanın son evrensel ve emperyal imparatorluğunun sahibi şüphesiz biziz. Birinci dünya savaşından sonra da ve arkasından ikinci dünya savaşından sonra da herkes imparatorluklarını tekrar kurdu, bunu henüz başarmayan bir biz kaldık. Bunu başaramadığımız için de bizim coğrafyamız kan ve gözyaşı ile yoğrulmaya devam ediyor. Küresel çetenin bölüp parçaladığı insanları bizim üzerimize gönderdiği, aç susuz kalan insanların bir şekilde yardımına koşmak zorunda bıraktığı bir vatan olarak karşınızdayız.

*AKIN AKIN İNSANLAR GELİYOR

‘Bu ülkede sınırlar yapılmadı’, ‘Sınırlar kevgirdir’ demek o sınırları koruyan kahramanların hakkına girmektir. Bin 28 kilometre fiziki duvar ördük. Her şeye rağmen akın akın insanlar geliyor. Suriye’yi biz parçalamadık. Irak’ı da biz parçalamadık. Hadi diyelim bunlarda hata yaptık Afganistan’ı biz mi işgal ettik. Bu Aşağılık kompleksinden ne zaman vazgeçeceğiz anlayamıyorum. Biz de faturayı fazla çıkardığımız için kendimize güvenimizi toparlayamıyoruz. Bu güvensizlik silsilesinde her tartışma başka noktaya geliyor.

*KÜÇÜCÜK BİR KARAYA SIKIŞTIK

Evet, biz kaybettik. Koca bir imparatorluk dağıldı, küçük bir karaya sıkıştık. Bu bir gerçek ama bundan kurtulmanın yolu kendinizi kutsamaktır. Bütün bu göçten Türk Devletini sorumlu tutmak anlaşılabilir değildir. Amerika’nın Afganistan’dan çıkması ile Türkiye büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldı. Kocaeli’de 15 bin okul çağında çocuk var. 13 500’ünü okullarımızda okutuyoruz. 4 milyon Suriyeliyi ülkenize alacaksınız, besleyeceksiniz sonrasında 4 milyon düşman kazanmak hangi aklın ürünü olabilir. 4 Milyon insana Türkçe öğretmeyeceksiniz, kültürünüzü öğretmeyeceksiniz, 4 milyon düşman yapacaksınız. Keşke gelmeselerdi. Biz de mutlu değiliz ama elde fiili bir durum var. Bu insanlar ister kalsınlar ki inşallah giderler, giderlerse de Türkiye Cumhuriyetini seven insanlar olarak oraya dönsünler. Süleyman Şah Türbesi Suriye’de. Suriye bize yabancı bir yer değil. Biz devlet olarak bu insanların uyumlarını sağlayarak geri göndereceğiz. Gittiklerini Türk milletini seven insanalar olarak bizim elçimiz olsun istiyoruz.

*İSLAM İLE KENETLENMİŞ BİR MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ

Sizlerin gayret ve çabası her türlü takdirin üzerinde. Gelin hep birlikte insanlarımıza sahip çıkalım. Biz zaten çok ciddi yardımlar yapıyoruz. Ama bu yıl içerisinde 22 milyon nakdi yardım yapmışız. Bunlar evde bakım ve engelli maaşları hariç. Sosyal yardım konusunda bir devrim yaptık. Tesislerimize gittiğinizde çok net bir şekilde bunları söyleyebiliriz. Ramazan Bayramında ve Kurban bayramında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunları niye yapıyoruz. Çünkü biz İslam medeniyetini özümsemiş, İslam ile yücelmiş, İslam ile kenetlenmiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Batı medeniyeti çıkarı hedefler.

*TÜRK ARABİSTAN’DA BAKAN OLAMAZ AMA TÜRKİYE’DE ARAP BAKAN OLABİLİR

Siyasi görüşünüz ne olursa olsun siz bu medeniyetten beslendiniz. Bu çeşmenin suyunu içtiniz. Bu çeşmenin suyu yüce kitap Kuran ve İslam’dır. İşte Türk milletini diğer milletlerden farklı kılan budur. İslam’ın en iyi yaşandığı ve en iyi anlaşıldığı coğrafya burasıdır. Bugün bir Türk Suudi Arabistan’da ne bir bakan olabilir ne de bir devlet görevlisi olabilir. Ama bir Arap bu ülkede bakan da olabilir, milletvekili de olabilir vali de olabilir. Bakarsanız birçoğumuz göçmendir. Peki, biz etnik bir bakış açısına mı sahibiz. Hayır.

*DEVLETİN BUGÜNKÜ TANIMI LAİKLİK OLSA DA…

Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da, ki biz laikliği yanlış anlıyoruz hâlâ, bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam’dır. Lozan’a bakarsanız Lozan da aynıdır. Bu ülkede sadece ve sadece azınlıklar gayrimüslimlerdir. Bir daha söylüyorum. Atatürk’ü de anlamayanlar var ülkede, devleti de anlamayanlar var. Bu ülkede azınlıklar sadece ve sadece gayrimüslimlerdir. Müslüman hiçbir unsur bu ülkede dün de bugün de azınlık değildir. İster Boşnak asıllı, ister Kürt asıllı. Bunların hepsi asli ve kurucu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarıdır ve eşit haklara sahiptir. Eğer öyle olsaydı; Bu ülkede sanıldığı gibi, bölücülerin yaptığı gibi, hiçbir Kürt bu ülkede ne bakan olabilirdi ne de cumhurbaşkanı olabilirdi ne hoca olabilirdi. Osmanlı’da da padişahların yanındaki şeyhülislamlara bakarsanız yine onların Kürt asıllı olduğunu görürsünüz. Bizim bir etnik derdimiz yok. Aynı yolun yolcusu muyuz? Sevincimiz bir mi? Davamız bir mi? Bu ülkenin her bir rengini kucaklıyoruz. Kimsenin siyasi görüşten dolayı tavrımız söz konusu değil. O yüzden İslam’ın önderliği hâlâ bu millette. Bu anlayışı lütfen bozmayın olur mu? Bu anlayış önemli bir anlayış. Katiline âşık bir nesil yetiştirdiğinizde felaketle yüz yüze gelirsiniz. Bugün yaşadığımız 1918 travması. Bizde birçok insanın maalesef zihninin işgal edilmesine neden olmuştur.

Vali Yavuz’un vurguları

Konuşmayı dikkatle okudunuz mu?

Vali Yavuz ne diyor?

*”Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra da ve arkasından 2. Dünya Savaşı’ndan sonra da herkes imparatorluklarını tekrar kurdu, bunu henüz başarmayan bir biz kaldık” diyor.

*”Bunu başaramadığımız için de bizim coğrafyamız kan ve gözyaşı ile yoğrulmaya devam ediyor” diyor.

*”Küresel çetenin bölüp parçaladığı insanları bizim üzerimize gönderdiği, aç susuz kalan insanların bir şekilde yardımına koşmak zorunda bıraktığı bir vatan olarak karşınızdayız” diyor.

*”Koca bir imparatorluk dağıldı, küçük bir karaya sıkıştık kaldık” diyor.

*”İslam ile yücelmiş, İslam ile kenetlenmiş bir medeniyetin evlatlarıyız” diyor.

*”Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da, ideolojisi İslam’dır” diyor.

Gördüğünüz gibi, Vali Yavuz’un üzerinde durduğu konuların tamamı siyasi.

Siyasi olmasının ötesinde, “siyasi polemik” konusu…

Demek artık valiler de “devletin valisi” olmaktan çıkıp, birer “siyasi unsur” haline geldi.

Diyeceksiniz ki, cumhurbaşkanı “siyasi” ise, illerde cumhurbaşkanını temsil eden valiler neden “siyasi” olmasın?

Bir vali, neden bu kadar “Osmanlı” ve neden bu kadar “İslam” vurgusu yapar?

Neden Osmanlı dönemine özlem duyar?

Herkes imparatorluğunu kurmuş da, biz kuramamışız…

Koca bir imparatorluk dağılmış, biz küçük bir karaya sıkışıp kalmışız…

Bunu başaramadığımız için bölgemizde kan ve gözyaşı devam ediyormuş…

“Küresel çetenin bölüp parçaladığı…” ifadesindeki, “küresel çete” kim?

ABD mi?

Demek artık valiler de “kent sorunlarını” bırakıp ulusal ve uluslararası sorunlarla, “küresel çetelerle” ilgilenmeye başladılar.

55 yıllık gazeteciyim, elinizde tuttuğunuz gazete 48 yıldır yayın hayatında, bugüne kadar bir valinin böylesine “siyasi polemik” konularında konuşma yaptığına tanık olmadım.

Her şeyi bir tarafa bırakın, şu cümleye bakın!

“Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da, ki biz laikliği yanlış anlıyoruz hâlâ, bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam’dır.”

Yani Vali Bey demek istiyor ki, “Bakmayın siz devletin bugünkü tanımının laiklik olmasına, devletimizin ideolojisi kesinkes İslam’dır.”

Demek öyle sayın vali!

Demek devletimizin temel ilkesi olan laiklik, göstermelik!

Öğrendik…

Ve sizinle ilgili bu son öğrendiğimizi de tarihe not düşüyoruz.

Herkes unutur, tarih unutmaz.

Tarih, hayatın tutanağıdır.

Tarih, insanoğlunun belleğidir.

Bugün olup bitenler, geleceğin Türkiye’sinde “yol gösterici” olacaktır.

Tarihin sarkacı, hep böyle zifiri karanlığa doğru savrulacak değil.

Elbet bir gün ülkemizde de “aydınlık günler” başlayacak.

Az kaldı!