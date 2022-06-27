Sayın Valim; devletimizin temel ideolojisi laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetidir

Anayasamızın başlangıç kısmında, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, millet iradesini esas alan, kuvvetler ayırımı ile tam demokrasiyi hedefleyen, laiklik ilkesinin gereği olarak din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı hususları açık ve net olarak kayda geçmiştir.

Atatürk cumhuriyetinin temel ideolojisi bu şekilde demokratik, laik hukuk devletidir. Atatürk cumhuriyeti tebaa ve ümmet kavramının devlet işlerinden ayıklandığı, cinsi, rengi ve geçmişi ne olursa olsun eşit haklara sahip vatandaşlık esasının temel alındığı tam demokrasiyi hedefleyen bir cumhuriyettir.

Cumhuriyetin amacı, bilime, sebep, sonuç ilişkilerine dayanan, eşit vatandaşlık esasına göre özgür bireylerden oluşan ileri demokrasiyi hayata geçirmektir. Bu cumhuriyet, yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığını esas alır. Cumhuriyet valileri adı üstünde cumhuriyeti koruyan, devleti temsil eden ve yürütmenin içinde bulunan kişilerdir. Valiler iktidarı değil devleti temsil ederler.Bu nedenle partilerin etkisinde kalarak siyasi demeçler vermezler, veremezler.

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Geçen Cuma günü Kocaeli valisinin “Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da,” ki biz laikliği yanlış anlıyoruz” hâlâ, bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam’dır.Lozan’a bakarsanız Lozan da aynıdır, şeklinde ifadeler kullandığı kamu oyuna düştü.

Gelişmiş demokrasilere bakıldığında hiç bir toplumda dinin ideoloji olarak referans alındığı bir yapı yoktur. Yakın zamanda dini referans alan Talibanın Afganistan’ı var ki ,sayın valimiz buraya mı özeniyor anlayamadım.

Büyük Atatürk kutsal dinimiz konusunda “"Türk Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır, demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, öyle inanıyorum. Dinimiz şuura (aydınlanma-uyanıklık) muhalif, terakkiye ( ilerleme-yükselme)- (aydınlanma ve yükselmeye karşı) engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. Halbuki Türkiye istiklalini veren bu Asya milleti içinde daha karışık, sun'i, batıl inanışlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Eğer ışığa yaklaşamazlarsa kendilerini mahv ve mahkum etmişler demektir. Onları kurtaracağız." (Atatürk ve Din Eğitimi, Ahmet Gürbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s.32) şeklinde ifadeler kullanmıştır.Türkiye cumhuriyeti müslümanların vatandaş olarak özgürce yaşadıkları ve özgürlüklerini geliştirmeye çalıştıkları islam dünyasının tek demokratik ülkesidir.

Daha önce de yazdım, cumhuriyetin kuruluşundan önce ve sonra ve halen dini siyasete, ticarete alet ederek adeta bir ruhban sınıfı oluşturan,bu şekilde demokratik aydınlanmaya ve laikliğe karşı duran, bu arada ticarette zenginleşen, devlette makam ve mevkii sahibi olan kişiler ile demokrasiden yana kişiler arasında ciddi bir mücadele yaşanmaktadır.

Dini sembolleri kullanarak, samimi dindarları etkileyen, bu şekilde iktidara gelen genel ve yerel yöneticilerinin elitizmi çağrıştıran, özenti ve israfa dayalı lüks yaşam örnekleri sergilemeleri, kendilerine yakın çevreleri giderek zenginleştirmeleri bugün apacık ortadadır.

Bu konuda dini yazar M. Şevket Eygi’nin Emin Çölaşan tarafından 01.07.2003 tarihli köşesine alınan “ Zengin olan Müslümanların çoğu ipin ucunu kaçırdı. Şaşırdı, dağıttı, Milyon dolarlık lüks Mercedesler, yüzbinlerce dolarlık yazlıklar, lüks limuzinler, israf, sefahat, rezalet gırtlağa kadar çıktı. Biz bir sürü hızıp, fırka, grup, cemaat ve tarikatlara ayrıldık, birbirimizle çekişip tepinmeye başladık. Bizi mahveden militan din düşmanları değil, içimizdeki din sömürücüleri, din rantı yiyen iş birlikçe hain alçaklardır” sözleri çok dikkat çekicidir. (BKZ Y Nuri Öztürk Allah ile aldatmak sayfa 15 ve 16 )

Sayın valinin maksadını aşan yada yanlış anlaşıldığını düşündüğümüz bu beyanlarına açıklık getireceğini düşünmekteyim. Ama ısrarla ve özenle buradan söylemek gerekir ki,kutsal dinimiz ülkemizde özgürce yaşanmaktadır.Dinlere dayalı devletler yönetilmez,devletlerin ideolojisi din olamaz.Din siyasette ve ticarette kullanılmaya başlanırsa ülkemiz Taliban Afganistan’ına döner.Devletimizin temel ideolojisi Atatürk cumhuriyeti,tam demokrasi ve Türkiye cumhuriyetidir.