Devleti yönetenlerin görevi, devletin temel ilkelerine sahip çıkmaktır, yıkmak değil

Yine Vali Seddar Yavuz’un o “talihsiz” konuşması.

“Talihsiz” dedim, ama sanırım değil…

Vali Yavuz, “ne söylediğini bilerek” o konuşmayı yaptı.

Bilinçaltını döktü.

Türkiye’nin sürüklendiği rejim değişikliği sürecinde, “tarafını” belli etti.

O gün, 24 Haziran Cuma günü, Kocaeli Valiliği’nde hayırseverler için düzenlenen teşekkür belgesi dağıtım töreninde ne demişti?

“Devletin tanımı laik olsa da ideolojisi İslam’dır.”

Tam ifadesi şöyle:

“Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da, ki biz laikliği yanlış anlıyoruz, bu ülkede ket çelik fanus devletin ideolojisi İslam’dır.”

Dün yazdım, bir kez daha belirteyim, Vali Yavuz demek istiyor ki “Siz laiklik tanımına bakmayın, her ne kadar devletin yapısında laiklik tanımı yapılmışsa da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ideolojisi kesinlikle İslam’dır.”

Bu söz söylenmiş midir?

Söylenmiştir…

Ses kaydı ortada.

“İslam ideolojisi” nedir?

Vali Yavuz “Devletin ideolojisi İslam’dır” dediğine göre, “İslam ideolojisi” nedir, önce ona bakalım.

İdeoloji, “kişi ve kurumların davranışlarına yön veren düşünceler bütünü” demek.

Konu “İslam ideolojisi” olunca, bu ideoloji “İslam’ın kişisel hayat dışında sosyal ve politik alanlarda da yol gösterici kılınmasını hedefleyen bir hareket” olarak tanımlanır.

Buna “siyasi İslam” veya “İslami köktendincilik” de denebilir.

İdeolojisi İslam olan ülkelerde; bireyin yaşamı, sosyal, idari, politik ve hukuki sistem, “İslam’a göre” düzenlenir.

Vali Yavuz’un “Devletin ideolojisi İslam’dır” ifadesinin anlamı budur.

Türkiye’nin “resmi dini” var mı?

Türkiye, laik bir ülkedir ve bu nedenle resmi dini yoktur.

10 Nisan 1928’de, 1924 Anayasası’nda yer alan “devletin dini İslam’dır” ibaresi kaldırıldı ve devletin böylece “bütün dinlere eşit” olması sağlandı.

Peki, laiklik nedir?

Laiklik kısaca ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Musevi olsun herkesin inanma ya da inanmama özgürlüğüdür.

Yani devletin her dine eşit mesafede yaklaşmasıdır.

Laiklik, 5 Şubat 1937’de, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkesi olarak“anayasasının değiştirilmez hükümleri” arasına girdi.

Anayasanın değiştirilemez ilk 4 maddesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası, 9 Kasım 1982’den bu yana yürürlükte.

Anayasa; Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, Mali ve Ekonomik Hükümler, Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler ve Son Hükümler olmak üzere toplam yedi bölümden oluşuyor.

Anayasanın ilk 4 maddesi ise değiştirilemez.

Nedir bu 4 madde?

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti; toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’inci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Neymiş? Laikliğin değiştirilmesi teklif bile edilemezmiş…

Bilinen şeyler, ama ben tekrar tekrar yazıyorum.

Görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun, unutan bellekler hatırlasın diye.

Anayasamızın 2’inci maddesi diyor ki:

“Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Ve anayasamıza göre bu maddenin değiştirilmesi mümkün değil.

Valilerin görevi, devletin anayasasını korumaktır

Valilerin görev ve yetkileri bellidir.

Bunlardan biri de devletin anayasasına göre hareket etmek ve anayasada belirtilen devletin temel ilkelerini korumaktır.

Hiçbir makam sahibi, devletin temel ilkelerini kendi kafasına göre değiştiremez.

“Devletin tanımı laiklik olsa da ideolojisi İslam’dır” diyemez.

Derse, anayasanın 2’inci maddesine aykırı hareket etmiş olur.

Burası “muz cumhuriyeti” değil.

Herkes; anayasaya, yasalara ve yönetmeliklere uymak zorundadır.

Başta da devleti yönetenler…

Bırakın, kişiler kendi inancını kendisi yaşasın!

Siz İslam’ı siyasi rant için kullanıp devletin ideolojisi yaparsanız, Türkiye’nin, yerlerde sürünen diğer İslam ülkelerinden bir farkı kalmaz.

Yarın da “ideolojisi İslam olan ülkeleri” anlatacağım.