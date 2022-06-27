Kocaelispor Başkanı Engin  Koyun, taraftara şampiyonluk için garanti vermiş !..  ‘Şimdilik’ susuyorlar

Kocaelispor’da bambaşka günler yaşıyoruz. Art arda şampiyonluklar yaşayan takım, 6 yıl aradan sonra yeniden küme düşme faciası yaşadı. Ama en önemli ve kritik küme düşmeydi bu…

Yerli oyuncudan yabancı oyuncuya geçiş ve sonra yeniden kapanan yabancı transferi… Bu ortamda başkanlığa devam etme kararı alan Engin Koyun’a taraftarlar sert çıktı. Taraftar sözcüleri bire bir yaptıkları görüşmelerle Koyun’dan söz aldılar ve ‘şimdilik’ kaydıyla sesli tepki vermeme kararlığında pozisyon oldular.

MÜSAADE EDİN, ŞAMPİYON YAPAYIM

Tüm ısrarlara rağmen başkanlık koltuğunu bırakmayan Koyun’un taraftar liderleriyle bir araya gelip ikna ettiği, süre istediği, takımı mutlaka şampiyon yapma sözünü verdiği öğrenildi. Taraftar liderlerinden İsmail Bayramoğlu “Şimdilik izliyoruz. Zamanı gelince değerlendirmeler yapılır. Kocaelispor yalnız değildir ve yalnız bırakılamaz. Buna müsaade etmeyiz. Başkan Koyun’u izliyoruz. Takım kurulsun bir görelim, ona göre tavrımızı belirleriz” dedi.