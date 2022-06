Çiçek açan hayatın dili

Şiir okumayı niye böylesine çok severim bilmem. Bambaşka duygular verir bana Nazım Hikmet’in güvenli dizeleri, Nilgün Marmara’nın kelimeleri, Cemal Süreya’nın kulağa ninni gibi gelen sözleri…

Belki kısa cümleler kullanılarak her dizeye farklı ve büyük anlamlar yüklenmesindendir şiire karşı duyduğum büyük sevgi. Birkaç kelimede öyle çok şey bulurum ki kendimden, bu ahval beni ciddi biçimde şaşırtır.

“Küçük bir çocuğun

yokuş aşağı koşması gibi

seni düşünmek…

Biraz heyecan,

biraz da düşecekmiş korkusu…”

Cemal Süreya

Bu şiir mesela… Bir duygu, his nasıl bu kadar safça, güzelce anlatılır? Nasıl anlatılır bir his böylesine gerçek bir şekilde? Sanki bu dünyadaki tüm kelimeler şiirler için varmış da doğru bir biçimde dizilmeyi bekliyorlarmış gibi… Sanki tüm cümleler yalnızca şiirler için var bu dünyada. Sanki her biri güzel ve nâzende bir şiirin küçük bir dizesine yerleşmeyi bekliyormuş gibi.

“Ağaca bir taş attım;

Düşmedi taşım,

Düşmedi taşım.

Taşımı ağaç yedi;

Taşımı isterim,

Taşımı isterim!”

Orhan Veli Kanık

Bu dizeler mesela… Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim şiirlerden biridir bu. Her zaman ezberimdedir kendisi. Ne zaman üzülsem, hemen onu mırıldanırım içimden. Niyedir bilmem, daha ne için yazılmış olduğunu bilmediğim zamanlarda bile bu şiir bana huzurun kapılarını aralardı. Daha sonradan öğrendim ki bu şiirin yazılma sebebi, Orhan Veli’nin Çınar dergisine yazdığı bir şiirmiş. Orhan Veli yazdığı bir şiiri Çınar dergisine göndermiş, ancak dergi bu şiiri basmamış, hatta sevgili Orhan’ımıza hakkı olan parasını bile vermemiş. Çınar dergisi, Orhan Veli’ye kendi yazdığı şiiri vermeyi de reddedinceOrhan Veli yukarıda okuduğunuz dizeleri yazmaya karar vermiş. Burada “ağaç” Çınar dergisini, “taş” ise Orhan Veli’nin kendisine geri dönemeyen şiirini sembolize eder. Bence bu, Dadaist Orhan Veli Kanık için çok güzel bir tepki verme biçimidir.

“…Ve ne düşünüyor?

Beni mi?..”

Nazım Hikmet Ran

Beş kelime, yalnızca beş kelime. Ancak aşkın, dostluğun içerisindeki tüm şüpheyi anlatmaya yetiyor bu beş kelime. İşte bu yüzden çok seviyorum şiir okumayı. Beş kelime ile bile insanın içini böylesine ısıtabilen bir başka varlık yoktur bu dünyada. Bu durum yalnızca şiirlere özeldir.

“Söyle saadetini, çekinme

Bir ekmek, bir kadın, birkaç çocuk,

Tatlı gerinmelerin peşi sıra sabahleyin

Evinle işin arasında bir tatlı yolculuk…”

Turgut Uyar

“Söyle Küçük Saadetini” isimli şiirden küçük bir dörtlük okudunuz az önce. Bana hayatın aslında ne kadar sade, ne kadar küçük saadetlerle dolu olduğunu hatırlatır bu şiir. Hiç unutmam, hep aklımdadır. Anlamsız şeylere üzüldüğüm zaman aklıma getirmeye çalışırım bu dizeleri. Ve küçük saadetler boyunca da hep aklımdadır kendileri…

“Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,

Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi karlar

Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…

Ey kulûbünsürûd-i şeydâsu,

Ey kebûterlerin neşideleri,

O baharın bu işte ferdâsı

Kapladı bir derin sükûta yeri

Karlar

Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.”

“Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş;

Eşini kaybeden bir kuş gibi kar

Geçen ilk bahar günlerini arar…

Ey kalplerin çılgın ezgileri,

Ey güvercinlerin şarkıları,

O baharın bu işte yarını,

Kapladı bir derin sessizliğe yeri

karlar

Ki sessizce sürekli ağlar.”

Cenap Şahabettin

Bu yazıda bu güzel dizeler olmasaydı olmazdı… Her kelimesinde derin bir anlam vardır Elhan-ı Şita’nın. Ne zaman kar yağsa, kuşlar hızla uçuşmaya başlasa hemen düşlerim bir bu şiiri, bir de Yahya Kemal’in “Kar Musikileri’ni”. Bu şiirin de ilk dizeleri şöyledir:

“Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu,

Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu…”

Ahmet Muhip Dıranas’ın “Kar” isimli şiiri de çıkmaz aklımdan bir kez bile.

“Kardır yağan üstümüze geceden,

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden,

Ormanın uğultusuyla birlikte

Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte

Kar yağıyor üstümüze inceden…”

Böyledir işte şiirin büyülü ve büyük dünyası… Böyle güzel, böyle anlamlıdır. Ne güzel demiş Zülfü Livaneli:

“Bir kavganın, bir mücadelenin, çiçek açan hayatın dilidir şiir.”