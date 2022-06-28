Cep delik, cepken delik!..

Kafasını kuma sokmayan, önyargıların tutsağı olmayan her “ÖZGÜR YURTTAŞ” farkında ki, ülkemiz iyi yönetilmiyor!

Ekonominin temel yasalarını hiçe sayan bir anlayış, paramızın değerinin sürekli olarak düşmesine seyirci kalıyor!

“FAİZE KARŞI” olduğunu söyleyen yönetim, yüksek faizle dış borç alıyor!

“YAP-İŞLET-DEVRET” adı altındaki dolar bazında borçlanma ve uzun vadeli işletme haklarıyla yaptırılan otoyol, köprü, Şehir Hastanesi ve havaalanları için torunlarımız bile borçlandırılıyor!

İşsizlik, hayat pahalılığı, YOKSUL kitleleri hızla çoğaltıyor.

Tarım ve hayvancılık çökme noktasında.

Ama, siyasal iktidar mensupları ve yandaşları büyük bir keyif içinde. Ballı ve çok kaynaklı maaşlarıyla varlığına varlık katıyorlar.

Kamuya ait araziler yabancılara satılıyor.

Sırf kaynak sağlansın diye konut satın alan yabancılara TÜRK VATANDAŞLIĞI dağıtılıyor!

Bu ülkenin “vatandaşlığı” bu kadar ucuz mu?

Ek bütçe talebi

Siyasi iktidarlar, öngördükleri hizmetleri gerçekleştirebilmek için “yıllık bütçe” hazırlarlar. Bütçe hazırlanırken, var olan kaynaklar, vatandaştan toplanacak vergiler hesaplanır.

“BÜTÇE AÇIĞI” vermek, siyasi iktidarlar için “olumsuz bir durum” dur.

Normal bir vatandaş sorar;

“Sen nasıl hesap kitap yaptın da bütçede açık verdin? Senin yanlışının bedelini bana neden ödetiyorsun?”

Elbette bu “hesap sorma” öncelikle Meclis’te sorulur. Meclis’te ise “parmak çoğunluğu” karar verir!

Bu, “Demokrasi” değil, “Demokrasi oyunu” olur!

Meclis’te “EK BÜTÇE” görüşülüyor!

Hem de henüz ilk 6 ay dolmadan, siyasi iktidar bütçeyi iyi hesaplayamamış ve bütçe kaynaklarını tüketmiş!

EK bütçenin kaynakları nasıl sağlanacak?

VATANDAŞ’a yeni vergiler salınacak!

Peki bu acı gerçeğin farkında olan kaç kişi var?

Medet ya Suudi!..

Siyaset, hamaset söylemleriyle değil, kurallarla yapılır.

Özellikle dış siyasette sürekli dostluk ve sürekli düşmanlık olamaz.

Olsa da alenen dillendirilemez!

Buna “DİPLOMASİ” diyorlar!

Diplomasiyi kurallarına göre yapabilmek için, “ekonomik, siyasal ve kültürel” açıdan güçlü olmalısın!

“MONŞERLER” diye aşağıladığın, konunun uzmanlarına kulak vermelisin!

Yoksa, kimse seni ciddiye almaz!

Atıp tutarsın, “EEYY” diye bağırır çağırırsın, sonunda 180 derece dönersin!

- Rasmussen’i NATO Genel Sekreteri yapmak için koşullar koyduk! Koşulların hiç biri yerine getirilmedi, ABD Başkanı Obama istedi, boyun eğdik!

- “Ajan” diye nitelediğimiz ve “bu can bu bedende durdukça o kişi serbest kalamaz” dediklerimizi, özel uçaklarla yolcu ettik!

- “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” diye azarladığımız ülke ile dostluk anlaşmaları kurduk!

- Dün, bu ülkede hunharca parçalanan Suudi Gazeteci gazetecin “KATİLİ” diye suçladığınız Suudi Prensi törenle karşıladık!

Çünkü, petrol de para da onda!

Merkez Bankamız “eksi bakiye” yani BORÇ içinde, ülke ekonomisi giderek kötülüyor.

Yani, “cep delik, cepken delik”

Suudi parasına, yatırımlarına muhtaç kalmışız!

Üç otuz paraya vatandaşlık da veririz!

Yeter ki, günü kurtaralım!

Peki; “ULUSAL ONUR” nedir?