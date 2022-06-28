İnternete bakmadan akaryakıt alamıyoruz

Akaryakıt alırken “Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere…” diye başlayan zam ve indirim haberleri, artık en çok okunan haberler arasındaki yerini aldı. Sürekli artan ve arada düşen akaryakıt fiyatlarının hızına yetişemez olduk.

Bazen zam ve indirim tutturulamıyor. En uygun akaryakıtı alabilmek için iyi bir borsacının hissiyatına sahip olmak gerekiyor.

Sürekli tırmanışta olan akaryakıta, petrolün varil fiyatının düşmesi ve doların aşağı yönde seyri sayesinde iki gündür üst üste indirim geliyor.

Mazota önceki gün 1.5 indirim gelmişti. Bugün de gözümüzü indirimle açtık. Motorine yeni bir güncellenme geldi ve litre fiyatında 2.5 TL indirim yapıldı.

Son aylarda gelen büyük zamlarla fiyatı hızla artan motorin, ciddi bir indirimle yüzleri güldürdü.Benzin fiyatında ise şimdilik değişim olmadı.

24 Haziran Cuma günü 17,37 olan Merkez Bankası’nın gösterge dolar/TL kuru, önceki gün 16,67 seviyesindeydi. BDDK’nın TL ticari kredilere döviz sınırlaması getirmesiyle döviz kurları düşmüştü. Bu da akaryakıt fiyatlarına etki etti.

Buna göre bugün itibariyle İlimizde motorinin 27,44 TL'ye, satılacağını gösteriyor.

BİR SENEDE YÜZDE 280 ZAM

Motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL seviyesindeydi. Sonra 30 TL’yi gecen rakamları gördü. Son indirimin ardından, motorinin litre fiyatındaki zam oranı son bir yıl için yüzde 280, yılbaşından bu yana yüzde 140 oldu.

Bakalım yüzde 280 oranındaki zam nereye kadar eritilebilecek.

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Erdoğan Davut, emekliye ayrılıyor

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen eğitimci Erdoğan Davut emekli oluyor. Eğitimciliğinin yanında aynı zamanda Çukurovalılar Derneği başkanı olan ve çevresinde de iyi bir gurme olarak bilinen Davut, eylül ayında mesleğine veda edecek. 42 yıllık eğitimcilik hayatının önemli bir bölümünü ilimizde geçiren Davut 1997 yılında şehrimize gelmiş ve Kocaeli İzmit Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapmıştı. Halen Kocaeli İzmit Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Davut, bugüne kadar 40 binin üzerinde öğrenci mezun etti. Veda turunda bizleri de unutmayarak gazetemizi ziyaret eden Erdoğan Hoca’ya emeklilik hayatında da başarılar diliyorum.

Erdoğan Davut Kimdir?

İlk,orta,lise tahsili Hatay Kırkhan´da....

Yüksek tahsil Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler 1980 yılı mezun

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü

1980-85 Aralık Bolu Kıbrısçık Lisesi öğretmen

1985-87 Gaziantep İslahiye Ortaokulu öğretmen

1987-1990 Kırıkkale Namık Kemal Ortaokulu öğretmen

1990 Amasya Ticaret Lisesi öğretmen

1990-91 Amasya Atatürk Lisesi öğretmen

1991-1996 Amasya Plevne İlköğretim Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcı

1996-97 Amasya Atatürk Lisesi Müdür Başyardımcı ve Müdür vekili

1997-2004 Kocaeli İzmit Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu öğretmen

2004-2010 Kocaeli İzmit 75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü

2010-2013 Kocaeli KartepeŞefkatiye İlköğretim Okulu Müdürü

2013-2014 Kocaeli Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

2014-16 Kocaeli İzmit 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Öğretmen

15/07/2016 tarihi itibariyle Kocaeli İzmit Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Hyundai’de işçilerinin promosyonu yattı

Hyundai Fabrikasında, anlaşmalı bankası aracılığıyla işçilerine 5 bin 500 TL promosyon kazandırdı. Promosyon bedelleri çalışanların hesabına geçti. 3 yğl üzerinden hesaplanan promosyon bedellerinin, bayram öncesi hesaplara geçmesi ise memnuniyet yarattı.

Çocukluğumuzun kahramanıydı

Malkoçoğlu, Battalgazi, Kara Murat… Bir filmde dürüst bir polis, bir filimde hak arayan bir işçi…Türk sinemasında daha önce hiç örneği olmayan bir tarz geliştiren, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, çocukluğumuzun kahramanı olarak bu dünya veda etti. 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çeviren Arkın, bugüne kadar yüzlerce filimde rol aldı. Çektiği her filim beğenildi, dev bir hayran kitlesine kavuştu. Türk sinemasının ilk aksiyonlu filmlerini o çekti. Replikleri arasında yer alan “Nayır, Nolamaz” dilden dile dolandı. Usta oyuncu gönüllerimizde taht kurdu. Yaşama veda etmesi de sevenlerini derinden üzdü. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı kendisine ise rahmet dilerim. İyi ki seni tanımışız…