Cüneyt Arkın, kendisine verilen Yılmaz Güney’in ödülünü almadı!

80’li yıllarda vurdulu kırdılı filmler denince akla Cüneyt Arkın gelirdi. Çocukluğumuz onun filmlerini izleyerek geçti. Arkın’ın filmlerini seyrettikten sonra, onun yaptığı hareketleri taklit etmeye çalışırdık. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.Türk sinemasına damga vuran ve yüzlerce filmde rol alan Arkın’ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.Arkın’a son olarak 2021’de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmişti.Bugünkü köşemi Cüneyt Arkın’a ayırdım. Vikipedi’de (özgür ansiklopedi) Cüneyt Arkın ile ilgili şu bilgiler var.

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Cüneyt Arkın veya gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır (8 Eylül 1937 - 28 Haziran 2022), Türk sinema oyuncusu, senarist, yapımcı, yönetmen ve doktor… Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır.Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde gördü. Buradaki sınıf arkadaşlarından birisi Yılmaz Büyükerşen'di. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

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Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

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1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu hâline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar

YILMAZ GÜNEY-CÜNEYT ARKIN

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 300’den fazla filmde oynadı…

SİYASİ YAŞAMI

Türk milliyetçisi kimliğiyle bilinen Cüneyt Arkın 2002 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Eskişehir'de 4. sıradan milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim adamı, aydın ve sanatçının katıldığı İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.

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Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın, ünlü sanatçı Kemal Sunal gibi yıllar geçse de unutulmayacaktır. Mekanı cennet olsun.

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Şekerin tadı kaçtı!

Türkşeker bünyesindeki 25 fabrikadan 10'u özelleştirildi… Özelleştirilmesinin ardından sorunlar zinciri büyüdü. Şekere zam üstüne zam yapılır oldu. Son olarak mart ayında şekere yüzde 31 zam yapan Türkşeker, bu kez fiyatları yüzde 37-67 oranlarında artırdığını açıkladı. Yani anlayacağınız şekerin tadını iyice kaçırdılar. Şekere zam demek, pasta ürünlerine zam demek…

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ATAKIZ

Atakız, ilginç tweetler atıyor. Bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum.

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120 bin imam bir stada toplansa, günlerce hatim indirse, dua etse ağlasa, sızlasa;Bir aspirinin sağladığı faydayı sağlayamaz. (İlber Ortaylı)

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Şeriat isteyenleri 3 ay şeriatla yönetilen ülkelere gönderin, döndüklerinde hepsi Anıtkabir'de ömür boyu sıra ile nöbet tutar!

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“Biz gidersek ülke yıkılır” diyorlar

Kurucusu gidince yıkılmadı da, satıcısı gidince mi yıkılacak?

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HAKLARINI ÖĞREN

Özel güvenlik görevlileri sadece dedektör ile arama yapabilir, elle üst araması yapan güvenlik görevlisi şikayetçi olunması durumunda 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırabilir

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Satılan arabanın kilometre sayacıyla oynanması dolandırıcılık suçunu oluşturur. (Yargıtay 23. Ceza Dairesi2015/72 E. 2015/1029 K.)

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BİLGİPEDİA

Araştırmalara göre zeki insanlar daha hızlı düşünüp, daha hızlı yazarlar. Bu yüzden de yazıları çirkindir.

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