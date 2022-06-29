“Açlık” denince aklınıza hemen “beslenme açlığı” geliyor değil mi?

Haklısınız, ülkemizde giderek artan ve sonuçları itibariyle birçok sorunun kaynağı olan açlık, beslenme açlığı.

İnsanın ya da hayvanın “beslenme ihtiyacı” karşılanmadığı zaman, insan da hayvan da vahşileşebiliyor!

Çalıyor, gasp yapıyor, kiralık katil oluyor, en yakın akrabasının miras yüzünden öldürebiliyor.

Hemen her gün gazetelerde “AİLE İÇİ CİNAYET” örnekleriyle karşılaşıyoruz.

Çoğunda katil de ölenler de genç insanlar.

Genç adam, önce iş bulmak, sonra yuva kurmak istiyor. Kimileri de kuruyor. Üç beş kazanabildiği bir işi de oluyor. Evi için, eşi için, çocukları için bir şeyler almaya başlıyor. E, kredi kartı da var! Borçlarının her zaman en alt limitini ödüyor. Sonra bir gün ödeyemez oluyor!

NEDEN?

· Anayasal bir hakkı olarak “sendikalı olmak” istiyor, işten çıkarılıyor!

· Bir gün bir “sığınmacı işçi” geliyor! Daha ucuza emeğini satmaya hazır!

İşten çıkarılıyor genç adam!

Yaşam hızla pahalılaşıyor, sorunlar büyüyor!

Ve bir türlü iş bulamıyor genç adam.

Eşinin yüzü düşüyor, ufak tefek tartışmalardan sonra bir gün eşi çocuklarını da alıp baba evine sığınıyor!

“Kendi ülkesinde sığınmacı oluyor!”

Genç adam ya kirli işlere giriyor, ya uyuşturucu tutsağı oluyor, ya kendi yaşamına son veriyor ya da sevdiklerini de öldürüp sonra intihar ediyor.

Çok ve sık gördüğümüz örneklerden biri değil mi?

AÇLIK, İNSANI İNSANLIĞINDAN ÇIKARIR!

Ya “Siyasal açlık?”

Rahmetli Toktamış Ateş hocamız;

“demokrasi zengin ülkelerin yaşam biçimi olabilir” derdi.

Yoksulluğun giderek arttığı bir ülkede gerçek anlamıyla demokrasi olabilir mi?

Siyasi iktidara yakınsan iş bulursun, yoksa açlıkla terbiye edilirsin!

Hemen tüm Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde DİN ile SİYASAL DEĞERLER harman olmuştur!

Kimi siyasetçiler için, siyasette en etkili silah “Din” dir!

Halkın büyük çoğunluğu yoksuldur, ekmeğe muhtaçtır!

Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Afganistan’da yaşananlar hep o “sözde güçlü” gözünü siyasal ihtiras bürümüş diktatörleri yüzündendir.

Hepsinin dizginleri de ABD’nin elindedir!

Büyük ihtirasların “sözde büyük” adamları için halk, “karnı doyurulup her işe güdülecek araçtır!”

Demokrasi, önce aile içinde yeşerir.

Despot, çocuklarını “dayakla adam etme” kültüründeki babalar, muhtemelen geleceğin en otoriter siyasetçilerini yetiştirmektedirler.

Baba dayağı ile büyütülen, çocukken oyuncakla oynayamayan, mahallesinde itilip kakılan, yoksulluk içinde büyüyen, sevdiği kıza bu yüzden kavuşamayan bir genç, “büyük ihtirasların vahşi bir örneği” olabilir!

Çünkü, ondaki açlık “çok yönlü” ve patlamaya hazır bir bombadır!

· Ah bir zengin olsam, göstereceğim onlara!

· Ah bir milletvekili olsam görecek onlar!

· Ah bir siyasal güç olsam bütün bunların acısını çıkaracağım!

İşte, bu tür AÇLIK en tehlikeli açlıktır!

Bugünün babaları;

Çocuklarınız “çok yönlü açlık” içinde büyürse, bir sonraki kuşağın “yasal cellatları” olabilirler!

Çocuklarınızı, gücünüz yettiğince sevgi ve şefkatle yetiştirin.

Sağlıklı ve dengeli besleyin.

İyi okullarda okutun, “NİTELİKLİ İNSAN” olsunlar.

KİŞİLİK kazandırın; madde dünyasının kölesi olmasınlar.

Hepsinden önemlisi, çocuklarınıza “İNSAN SEVGİSİ” aşılayın.

Sonra, kendisi gibi olmayanlara karşı çok HOYRAT olabiliyorlar.

Mümkünse küfür ve insanı aşağılama tepkilerinden koruyun.

Biliyorum, kolay değil.

Ama, bu zoru başarmalıyız.

Yoksa, gelecek daha da karanlık olacak!