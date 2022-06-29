Büyükşehir, Derince Çenedere sakinlerinin sesine kulak verdi!

Sevgili okurlar, gazetemize sık sık ihbarlar gelir.
Mahalle sakinleri sorunlarını bize iletirler, biz de bunları yazar, yetkililere iletiriz.
Geçtiğimiz hafta “Derince Çenedere sakinleri Büyükakın’ı göreve çağırdı” başlıklı bir haber yaptık…
Haberimizin bir kısmı şöyleydi;
Derince Belediyesi Spor Tesisleri’nin doğu tarafında kalan Çenedere Caddesi’nde şu sıralar büyük sorunlar var. Caddenin tesislere yakın kısmındaki kaldırımlar hasar gördü, dere yatağında otlar adam boyunu geçti, pislik diz boyu. Mahalle sakinleri, “Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın nasıl ki Cımbızdere’yi modern hale getirdi, Çenedere’yi de modern hale getirsin” dediler.
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O bölgeyi bilirim.
Gerçekten de pislik yuvası haline gelmişti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çenedere sakinlerinin çağrısına kulak verdi.
Önceki gün o bölgeden geçerken, iş makinelerinin dere kenarında çalışma yaptığını gördüm.
Derenin etrafındaki otlar biçilmiş, dere yatağı temizlenmişti.
Tehlike arz eden bölge, düzenlenmişti.
Büyükşehir Belediyesi’nin bu duyarlılığı bölge halkını memnun etti.
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UYANDIRMA SERVİSİ
Yıllara göre emeklilere verilen bayram ikramiyesi:
2018 1000 LİRA 210 Dolar
2019 1000 LİRA 175 Dolar
2020 1000 LİRA 140 Dolar
2021 1100 LİRA 133 Dolar
2022 1100 LİRA 66 Dolar
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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Bazen,
✔️ Bilmek için incinmen gerekir.
✔️ Büyümek için düşmen gerekir.
✔️ Kazanmak için kaybetmen gerekir.
Çünkü en büyük dersleri sende iz bırakan olaylar sayesinde öğrenirsin…
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TÜRK DİLİ
"Layığıyla" değil, "layıkıyla" doğrusudur.
"Mahçup" değil, "mahcup" doğrusudur.
"Afedersin" değil, “affedersin” doğrusudur.
"Kollektif" değil, "kolektif" doğrusudur.
"Öğe" değil, "öge" doğrusudur.
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Yak izlet, yap işlet…
Ünlü sanatçı Şener Şen’in orman yangınlarıyla ilgili attığı twit dikkat çekici. Yak izlet, yap işlet…
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HAKLARINI ÖĞREN
Özel güvenlik görevlileri sadece dedektör ile arama yapabilir, elle üst araması yapan güvenlik görevlisi şikayetçi olunması durumunda 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırabilir
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Satılan arabanın kilometre sayacıyla oynanması dolandırıcılık suçunu oluşturur. (Yargıtay 23. Ceza Dairesi2015/72 E. 2015/1029 K.)
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ARŞİV UNUTMAZ
Süleyman Soylu TÜİK için "Tayyip'i Üzmeyen İstatistikler Kurumu" diyeli oniki yıl oldu.
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Halkı kandıran medya!
Ünlü sanatçı Metin Akpınar, sosyal medya hesabından, “Bir ülkenin kendi halkını kandıran bir medyası varsa, o ülkenin başka düşmana ihtiyacı yoktur” paylaşımında bulundu. Akpınar’a katılıyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.