Simit fiyatı, gazete fiyatını ikiye katlarken

Bir zamanlar bir simit ve bir gazetenin fiyatı hemen hemen aynıydı.

Simit, 50 kuruş…

Gazete, 50 kuruş…

Simit, 75 kuruş…

Gazete, 75 kuruş…

Simit, 1 lira…

Gazete, 1 lira…

Simit, 1 lira 25 kuruş…

Gazete, 1 lira 25 kuruş…

Simit, 1,5 lira…

Gazete, 1,5 lira…

İşte tam bu noktada, simit gazeteyi sollamaya başladı.

1.75 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 1 Temmuz Cuma gününden itibaren de 5 lira.

Gazeteler kaldı 2 lira 2.5 lirada.

Neymiş?

Girdi fiyatları çok artmış.

Un fiyatı artmış…

Susam fiyatı artmış…

Akaryakıt fiyatı artmış…

Un da (buğdaydan dolayı), susam da, akaryakıt da, ithal ürünlermiş.

Tamam da, gazete üretiminde kullanılan tüm malzemeler de ithal.

Kâğıdı, kalıbı, filmi, aydıngeri, mürekkebi…

Üstelik akaryakıta her gün gelen zam, gazetelerin bayilere dağıtım masraflarını da artırıyor.

Gazete-simit fiyatları karşılaştırılırken, bunlar hiç düşünülmüyor.

Bırakın simidi, bir bardak çay fiyatı bile gazete fiyatını solladı.

Kendi gazetemizi örnek verirsek, KOCAELİ Gazetesi 2.5 lira, bir simit veya bir bardak çay 4 lira veya 5 lira.

Olacak şey mi?

Diyeceksiniz ki, fiyatlarınızı siz de artırın!

Artıramıyorsun, çünkü iktidarın nimetleriyle beslenen yerel ve ulusal gazeteler, gazete maliyetleri onlar için önemsiz olduğu için, hâlâ daha 1 lira 2 liradan satılıyor.

Özetle…

Her sektör gibi, gazeteler de zor günler geçiriyor.

Özellikle yerel gazeteler…

İşi bizim gibi sadece “gazetecilik” yapmak olan gazeteler…

İktidar tarafından beslenmeyen gazeteler…

Ne yapalım, şartlar ne olursa olsun görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz.

Sizden ricam, bizi internetten değil, 2.5 lira vererek bayiden satın aldığınız basılı gazete ile izleyin.

Biz, sizin ödediğiniz 2.5 liralarla ayakta duruyoruz.

Bir de reklam ihtiyacınız varsa, bizi tercih edin.

Matbaa işiniz varsa, bize gelin.

Biz satın aldığınız gazete, verdiğiniz reklam ve yaptırdığınız matbaa işleriyle ayaktayız.

Gücümüzü sizden alıyoruz, sizden aldığımız bu güçle yolumuza devam edeceğiz.

Başka bir işimiz, başka bir gelir kaynağımız yok.

Her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var.

Ülkemizdeki mafya gerçeği ve polislere altın öğüt

Ne zaman bir mafya haberi okusam, ne zaman bir mafya haberi izlesem, aklıma hep eski polis şefi, yazar, hukukçu Adil Serdar Saçan’ın o sözü gelir.

Hatırlarsınız, Adil Serdar Saçan’ın meslekte parlak bir geçmişi vardı, bir süre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü de yapmıştı.

Saçan’ın bir röportajda söylediği belleklerden silinmeyen o sözü şöyle:

“Polis akademisini bitirip bir karakolda tıfıl bir polis olarak ilk göreve başladığımda, komiserimiz bize altın anahtar sayabileceğim bir öğüt verdi. Eğer dedi, bir karakol amirinin bölgesinde hırsızlık yapılmışsa ve bu hırsız yakalanmamışsa o karakolun amiri de polisleri de hırsızla birliktir. Eğer bir karakol amirinin bölgesinde bir mafya örgütlenmesi varsa ve bu yakalanmıyorsa mutlaka polis amiri mafyanın kiralık elemanıdır.”

Yani özetin özeti…

Adil Serdar Saçan demek istiyor ki; polis izin vermezse mafya yeşeremez, iş tutamaz.

Sözü tersinden okursak…

Ülkemizdeki mafya örgütlenmeleri ve her türlü kaçakçılık işleri polisin bilgisi dahilindedir.

Temel Karamollaoğlu’nun Müslümanlık kıstası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu diyor ki:

“Türkiye’de, ‘Müslümanlık buysa ben Müslüman değilim’ diyen insanlar çıkmaya başladı. Hem yalan söyleyecek, hem denetlenmeyecek, hem kamu malına zarar verecek. Yolsuzluğu, israfı, rüşveti kural haline getirecek nerdeyse. Fakirin, garibanın derdiyle dertlenmeyecek. Adalet umurunda bile olmayacak, ondan sonra da diyecek ki ‘Ben Müslüman’ım, İslam’ı ihya etmek istiyorum.’ Yok ya! Böyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık, bu kaidelere uymakla olur.”