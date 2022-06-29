Biz gazetecileri iyi fotoğraf heyecanlandırır…

Hele hele spor gazetelerini…

Spor biraz da fotoğraftır…

Gerçi gazetecilik de öyle ama sporda büyük fotoğrafları kullanmak heyecan uyandırır…

Kaslar ortaya çıkar, sağlıklı oyuncuları kendine idol olarak seçen gençler bunlara bayılır…

Onlar gibi olmak ister…

Sevinç…

Üzüntü…

Kaygı…

Tüm duyguları, sporcular sanki daha iyi gösterir…

***

İşte dün sabah masama böyle bir fotoğraf düştü…

Minik bir kız çocuğu, büyük bir kız çocuğu…

Çağdaş İzmitimizin gülümsemesiyle ünlü kadın Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in güzel gülüşü, dillere destandır… (Eee, ne de olsa muhacir)…

O hala bizim büyük kız çocuğumuz gibidir…

Ana, kardeş, bacı şefkati gibidir onun görüntüsü…

Kadınlar kızı gibi sarılmak, sevmek ister onu…

Öyle sevimlidir…

***

Onun kadar, güzel sevimli kız çocuğunun koskoca yelkenliye hükmedip derece yapması, hepimizi duygulandırdı, mutlu ve umutlu hale getirdi…

motivasyon kattı…

Bu kente bu görüntü çok yakıştı…

***

Modern İzmit’e geri dönüş…

Hem de dev adımlarla…

Hem de kadınlarla…

Çok yaşa Fatma Bacımız…

Ablamız…

Annemiz…

Asil kızımız…

Sanki Leyla Atakan ve o modern zamanlar yeniden doğmuş gibi…