Cesur Karamürsel’in hikâyesi…

“Sabah olmuştu gün yeni yeni aydınlanmaya başlamıştı, kocasını Çanakkale’ de kaybetmiş Nermin teyzenin oğlu deniz kenarına inmiş avaz avaz bağırıyordu.

Büyük bir telaşlafırladı herkes,ne oldu? diye. Deniz çarşaf gibi duruyordu.

Başımızı sağa doğru çevirdik ve karşımızda kocaman zırhlı savaş gemileri. Ne olduğunu anlayamadan art arda gümmmgümmmm sesleri gelmeye başladı.

Kafamızı korku ile iyice sağa çevirip baktığımızda fabrika ( Şakayık fabrikası) tarafından duman çıkıyordu. Daha yeni bıyıkları terlemeye başlayan abim Nazmi ellerini yumru yapmış kaşlarını çatmış keskin gözleri ile olayı izliyor bir yandan da “- Allah belalarını versin Karamürsel’i işgale başladılar” diye bağırıyordu.

O düz deniz bile korkudan dalga dalga olmuştu.

Birden annem abimle beni içeri çekti ve gördük ki İngiliz askerler kaymakamlığa doğru ilerlemeye başlamıştı. Abim Nazmi evden kaçtı arkadaşlarını topladı doğru Küçükdere’ye koştular. Orada mevzilenmiş hazır kıta büyüklerimize ulaşmak istediler ama nafile çoktan çatışma çıkmıştı bile. Öğlene doğru karaya çıkan İngiliz askerleri fazla tutunamadan gemilere tekrar binerek gittiler.” ( 25 Haziran 1920 )

Büyükler Samanlı dağlarının farklı yerlerine mevzilere gitmiş kimi de doğrudan Anadolu’ya geçmiş Mustafa Kemal’in askeri olmuştu bile.

Abim Nazmi ve biraz daha büyük yeni yetmeler de evlerde hazırlık yapmaya başladılar.

Bir kere gelen bir daha fazla kuvvetle gelirdi. Fedai İsmail ve diğer kaptanlar korkusuzca harıl harıl İstanbul’dan gizlice yüklenen silahları Anadolu’ya göndermek üzere tekneleri ile durmadan taşıyorlardı.

Tavşanlı’yagelen silahlar nenelerimizin sorumluluğunu aldığı kağnılara yükleniyor İnegöl üzerinden Anadolu’ya sevk ediliyorlardı.

11 Temmuz günü Ereğli istikametinden yaya olarak 400 kişilik Yunan taburu, denizden de İngiliz torpidosu Karamürsel’ e girmişti, Ereğli’yi talan etmişlerdi. Pazarköy’ de girmedikleri ev bırakmamışlardı. Müdafaada yer alan Akçat köyünden Ahmet oğlu Halil’i, Keleş oğlu Mehmet Şükrü’yü, Boşnak Beşer’i, Nazif’i ve 3 kişiyi daha öldürmüşlerdi. Bursa’ya doğru devam ettiler. Esir aldıkları 29 kişiyi de yanlarına alıp gittiler. ( 11 Temmuz 1920)

18 Temmuz’da İstanbul’dan araba vapuru ile tekrar 400 kişilik Yunan taburu geldi. Padişah yanlısı Kaymakam vekili Yalovalı Refik Bey tellal çıkartarak “-Kaçmayın! Yunanlılardan zarar gelmez” dediği için halk kaçmamıştı. Ama Pazarköy ve Bursa yönlerinden gelen birlikler, 4 dağ topu ile ateşe başlayınca işin korkunçluğu anlaşıldı.

Kadınlar ve küçük çocuklar evlere korku içinde kapandı. Emekli Jandarma Başçavuşu Ziya Efendi ve 85 Karamürselli vatan evladı kendi aralarında örgütlenerek Karamürsel’i müdafaaya başladı.

Ertesi gün 15 yaşından yukarı Muhacir Veysel, Demirci Remzi, Boşnak Rasim, Viran Ali ve adını sayamadığım birçok insanımızı kaymakamlık önünde kurşuna dizdiler. Günlerce sürdü mücadele. Karamürsel halkı mücadeleden vazgeçmedi.

1921 yılında Samanlı dağlarını mesken tutan Gökbayrak Taburu, Mehmet Efe, Ne Olursa Olsun Taburu, Karamürsel Taburu, Demir bey, Urfalı Halil,İhsaniyeli Boşnak Mehmet Onbaşı ( Akbaba), Pomak Hasan, Adem Çavuş, Cansever Şükrü, İsmail Güneş, Çerkez Davut Mülazım Sani Kerim gibi daha adını sayamadığım nice kahramanların gayreti sonucu tutunamayan Yunan kuvvetleri 3 Temmuz günü Bursa yönüne çekilmeye başladı. Giderken evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılarla beraber Karamürsel’i yaktı, yıktılar. 4 Temmuz’da İzmit yönünden Mustafa Kemal’in askerleri kasabaya girerek tamamen düşmanı temizlemişlerdi.

Karamürsel’de düşmandan geriye yanmış evler, sayısız tecavüz, sayısız ölüm kalmıştı.

Karamürsel halkını cesaretle karşı koymaya götüren, düşman karşısında ayakta durmasını sağlayan Mustafa Kemal (Atatürk)’e ve silah arkadaşlarına duydukları güvendir.

Rahmetli Eski Kocaeli Milletvekili Boşnak Nazmi Oğuz anlatmıştı. “Çocuktum Yeşil Bayrakları ile Kuva-i İnzibatiye kuvvetleri Karamürsel’e gelmişti. Yunanlılara karşı direnilmemesini, Kuva-i Milliye’ye katılacakların öldürüleceğini söylemişlerdi, ancak halkın çoğunluğu korkusuzca mücadele etti.” derdi.

Bu muzaffer günü geçmişte şimdiki Jandarma Karakolu ile otogar arasında kalan yolda temsili kurtuluş sahnelenirdi. Kamyoncular Kooperatifinin araçlarına ayır ayrı her meslekten esnaf yaptıkları iş dalı ile süsler tören geçişi yapar, Bursa Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi olurdu.

Hele kiKaramürsel’in simgesi merhum Efe Kazım’ın beyaz atı ile alana girmesi müthiş bir coşkuyaratırdı. Ve geçmişimizi unutmaz işimizin, aşımızın özellikle memleketimizin değerini bilen bilinçli halk meydanı doldururdu. Köylerde hastalar dışında kimse kalmaz herkes alanda yerini alırdı.

Hele ki Kastamonulu davulcu Karayılan ve arkadaşlarının gösterileri güne renk katardı.

Mahalli sanatçılar akşam sahilde sahne alırdı. Kısaca halka günün anlam ve önemini anlatan ve yaşatan bir planlama yapılırdı. Sadece eğlence yapılmazdı; Şehitlerimiz yâd edilir, ilçenin ekonomisine katkı sağlayacak tanıtımlar yapılırdı. 4 Temmuz Karamürsel’in Düşman İşgalinden Kurtuluş günü kutlu olsun.