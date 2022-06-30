PTT, vatandaşın ekmeğine göz dikmiş!

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden okurumuz Necati Konakcı, PTT’den şikayetçi oldu. Konakçı’nın bize gönderdiği maili birlikte okuyalım;

“Uzun bir süredir PTT şubelerinden fatura ödemeleri yapmadığım için sistemle ilgili bilgim yoktu.Birkaçün önce su ve doğalgaz faturası ödemek için PTT şubesine gittiğimde gördüğüm ilk şey “Elektrik faturaları hariç-su ve doğalgaz faturalarından 3 TL. ücret tahsil edilecektir”… Aslında şöyle yazılsa daha doğru olurdu sanırım; “BİR EKMEK PARASI TAHSİL EDİLECEKTİR” doğrusu bu olmalıydı.İnanın bu yazı çok garibime gitti.

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Cep telefonları yokken, sabit telefon faturalarını PTT’den öderdik. Su faturalarını İSU’nun veznelerinden öderdik. Daha sonra hayatımıza doğalgaz girdi. Faturalarınıda kendi veznelerinde öderdik. Yıllar geçtikçe tahsilatlar bankalara ve PTT’ye kaymaya başladı. Zamanla bu kurumlar nasıl olsa bankalar ve PTT, fatura tahsilatlarımızı yapıyor o zaman fazla eleman çalıştırmaya gerek yok. Tahsilat veznelerini kapatalım, düşüncesinemi kapıldılar acaba.

SİSTEME ADAPTE OLMAK

Banka ve PTT’den ödemeler gayet güzel giderken sıkıntı önce bankalardan başladı. Önceleri tam gün fatura tahsilatlarını yaparken bir süre sonra, yarım gün fatura tahsilatı yapıyoruz demeye başladılar, daha sonra da, fatura tahsilatları artık yapmıyoruz. Ya otomatik ödeme talimatı vereceksiniz, yada bankamatiklerden ödeyeceksiniz demeye başladılar. Ama bankaların unuttuğu bir şey vardı. Belli yaşı doldurmuş hemşerilerimiz bu sisteme hemen adapte olamayacaklarını. Şu anda bile bankalarda binlerce liralık işlem yapsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ancak su ve doğalgaz faturamı ödemek istiyorum deseniz, alacağınız cevap HAYIR olacaktır.

KUYRUKLARDA BEKLEMEK

Gelelim PTT’ye… Yıllarca fatura tahsilatlarını ücretsiz yaparken yaşlılarımız, okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız, PTT şubelerinde saatlerce kuyrukta bekleyerek sıcak, soğuk demeden gecikme faizi ödemek istemediklerinden bu ceremeye katlanıp ödemelerini aksatmazlar.Bankaların içeriden ödeme almamalarını PTT çok iyi kullanarak birçok vatandaşımızı kendine çekmeyi başarmıştır.

EK ÜCRET ALINMASI

Yanlış bilgi sahibi olmadıysam eğer; Kocaeli’nde yaklaşık 850 Bin İSU abonesi mevcut. Bu abonelerin yarısı bankalara otomatik ödeme talimatı vermiş olsa, geriye 425 Bin abone PTT’ye ödeme yapar. Sanırım PTT faturalardan ek ücret almaya 1 TL. ile başlayıp, 2 TL’ye, derken şu anki rakam 3 TL. Yanlış duymadınız 3 TL. Yani her vatandaştan 3x2=6 TL. PTT bu şekilde vatandaşın cebinden bana kalırsa hiç hak etmediği İKİ EKMEK PARASI tahsil etmekte. Neden? Saatlerce kuyrukta beklettiği için. Bu ekmek parasını hak etmek istiyorsan fatura tahsilatlarını ayağına gidip yapabiliyormusun onu sorgula.

HAKSIZ YERE KAZANÇ

Küçük bir hesapla PTT’nin vatandaştan haksız yere topladığı 3 TL’den bir aydaki kazancına kaba taslak bir bakalım. Tahsilat yaptığı kişi sayısı 400.000 x 3 TL. = 1.200.000 TL. Buna birde İZGAZ faturalarını ilave ederseniz, toplam rakamı ikiye katlayın. 2.400.000 TL. Bu sadece Kocaeli’nde aylık olarak PTT’nin kasasına giden üç aşağı, beş yukarı bir rakam. Bunu birde vatandaşın elinden alınan EKMEK adedi olarak düşünün.Türkiye genelini varın siz düşünün.

VATANDAŞ LEHİNE BİR ÖNERİ

Şimdi İSU ve İZGAZ yetkililerine sesleniyorum. Sanırım farkındasınızdır. PTT, SEDAŞ’tan ek ücret tahsil etmiyor. Sizlerin faturalarından 3+3=6 TL yani 2 ekmek parası alması sizleri hiç rahatsız etmiyormu?

Eğer PTT güç durumda kalmasın, bizler buna bile bile müsaade ettik, diyorsanız diyecek sözüm yok.Bu kurumların bağlı oldukları en üst yetkililere sesleniyorum. Neden ilk iş olarak vatandaşın cebine göz dikiyorsunuz? Benden sizlere vatandaş lehine bir öneri. Pek hoşunuza gitmeyecek ama yinede yazayım. “PTT bu 3+3=6 TL’yi almaktan vazgeçsin. İSU ve İZGAZ, PTT ile yeniden anlaşıp, bu 6 TL’yi kendi kârlarından ödemeyi taahhüt edip vatandaşın 2 EKMEĞİNİN evinde kalmasını sağlasın” Dünyanın ekonomik krizle boğuştuğu bu ortamda vatandaşa bu yönde desteğe VARMISINIZ?

Sayın PTT yetkilileri; 1 Temmuz (bugün) itibariyle ekmek fiyatları 4 TL ye çıkacakmış. Şayet kurumunuzun zarar etmesini istemiyorsanız bir an önce yeni bir düzenleme yaparak İSU ve İZGAZ faturalarından aldığınız 3 TL ek ücreti 4 TL ye çıkartın. Zararınız olmasın.”

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Necati Konakçı’nın yukarıda haklı serzenişini sizinle paylaştım. Kurum yetkilileri vatandaşın sesine kulak verse iyi olur. Vatandaş zaten zor durumda. Elektrik, doğalgaz faturalarının altında eziliyor, bir de işlem ücreti alarak, vatandaşa bir darbe de siz vurmayın

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Açlık sınırı 6 bin 391 TL!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 Haziran’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL’ye yükseldi.Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 6,2; son 12 aylık artış da yüzde 117,3 oldu.

ASGARİ ÜCRETİN 5 KATI

Öte yandan, açlık sınırı asgari ücretin yüzde 50,3, yoksulluk sınırı ise asgari ücretin yüzde 389,5 oranında üzerinde yer alıyor.Yoksulluk sınırı ilk kez 20 bin TL’yi aşmış oldu.Gıda fiyatları ise haziranda yıllık yüzde 117,3 arttı.Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.

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Türk-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Bir kişiye neredeyse iki asgari ücret gerekiyor” denildi ve şöyle devam edildi:“Ücretli, maaşlı, yevmiyeli çalışanlar ile esnaf, emekli ve öğrencilerin içinde yaşadığı fiili hayat pahalılığı, enflasyon bugün sıfırlansa bile gelirleri artmadığı sürece aynı kalacaktır. Üstelik fiyatlar hızla tırmanmaya devam ediyor.”

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EMEKLİ YÖNETİCİLER mağdur edilmeyecekmiş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 40.4 oranında zam yapılmasını öngören madde ek bütçe yasa teklifinden çıkarıldı. 100 bin 750 lira olan Cumhurbaşkanı aylığı 141 bin 453 liraya çıkacaktı. Bu düzenleme ile 40 bin 703 liralık zamdan vazgeçildi.

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Cumhurbaşkanı maaş zammı iptal edildiği için emekli cumhurbaşkanı, emekli başbakan, emekli milletvekilleri ile bu kişilerin eşlerinin emekli aylıklarına yapılacak yüzde 40'lık zam da şimdilik askıya alınmış oldu. İktidar emekli eski yöneticilerin maaş zammını Cumhurbaşkanlığı ödeneği dışında başka bir göstergeye endekslemek için düzenleme yapacak. Yani emekli eski yöneticilere jest yapılacak… Tamam da zaten eski yöneticilerin durumu iyi, onlara yapacağınız artışı, emekli işçiye verin.

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HAKLARINI ÖĞREN

Online olarak satın alınan ürünün iadesinde kargo ücretini satıcının ödemesi gerekmektedir. (Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 8)

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Kendisini durduran polise “Hükûmete para mı lazım?” diyen şahsın bu sözleri hakaret değil, ağır eleştiridir.Yargıtay 18. Ceza Dairesi2015/3536 E. 2015/4411 K.

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Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sokaklar hayvanların yaşam alanı olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple sokak hayvanlarının beslenmesine engel olmak suçtur.

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