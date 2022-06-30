Şimdi de maymun çiçeği kabusu başlıyor

Genelde Afrika’nın orta ve batı bölgelerinde tespit edilmesine rağmen mayıs ayıyla birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği ilk olarak 1970’lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki insanlarda görüldü. CoronaVirüs'ten kurtulduğumuz bugünlerde sıkça duymaya başladığımız “Maymun Çiçeği” maalesef Türkiye’de de görülmeye başlandı. Üstelik bu kötü haberi vermek yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya düştü.

Koca sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, “ Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor” ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı çoğalır mı?

Bakan Koca’nın paylaşımından da anlaşılacağı üzere, bu hastalık solunum yoluyla bulaşmıyor. Hastalık temas ile bulaştığı için vaka sayılarının Covid'de olduğu kadar astronomik olmayacağı tahmin ediliyor. Umarım yeni bir pandemi süreci yaşamadan bunu da atlatırız.

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Togay ailesinin en mutlu günü

İzmit Belediyesi'nde çalışan Semra Togay ve Kandıra Belediyesi'nde görevli Erkan Togay’ın oğulları Toprak bugün sünnet oluyor. Bir süredir tatlı bir telaş içerisinde olan Togay çifti, bugün saat 19.30’da Tepeköy Kültür Merkezi’nde oğulları Toprak’ın sünnet düğünü için ev sahipliği yapacak. Togay ailesi tüm dost ve akrabalarını bir kez de bizler aracılığıyla bu mutlu günlerine tanık olmaya davet ediyor.

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Kadriye Karademir dünya evine giriyor

Kocaeli TV ekranlarından hatırlayacağınız genel yayın yönetmeni Kadriye Kandemir, birkaç yıl önce Turkuaz Medya’ya geçmiş ve iş hayatını İstanbul’da sürdürmeye başlamıştı.

Müge Anlı programının İçerik Yapımcılığını son iki sezondur başarıyla sürdüren, ekibiyle sezon finalini geçtiğimiz günlerde yapan Karademir, Müge Anlı’nın İstihbarat Şefi Ali Ablay ile Kocaeli’de dünyavine girmeye hazırlanıyor. Ali Ablay’ın Kocaeli Gölcüklü olması sebebiyle mutlu çift düğünü ilimizde gerçekleştirecek. 3 Temmuz Pazar günü saat 19.00’da Başiskele sahilde Yalı Wedding adlı mekanda başlayacak törene, çiftin İstanbul ve Kocaeli basınından arkadaşlarının katılım sağlaması bekleniyor.

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Dört adet vesikalık 70 TL

Ee her şeye zam gelir de fotoğrafçılara gelmez mi?

Neredeyse tüm kullandıkları ürünler ithal. Makineler, ışıklar, flaşlar, fotoğraf kartları ve ilaçları…

Hal böyle olunca, fotoğrafçılık sektörü de enflasyondan nasibini alıyor.

İşte fotoğrafçıların yeni tarifesi

4 adet vesikalık 70 TL

6 adet vesikalık 80 TL

8 adet vesikalık 100 TL

12 vesikalık 120 TL

16 vesikalık 140 TL

18 vesikalık 170 TL

4 adet 6x9 100 TL

Dijital vesikalık 70 TL

Amatör baskı ise boyut ve sayıya göre değişiyor. 10x15 baskılarda 100 adedin üzerine çıkılırsa 2.5 TL. 50 adede kadar ise 3.5 TL, 30 adede kadar 4 TL, 10 adede kadar ise 5 TL…

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42 Evler’de patlak kanalizasyon

İzmit 42 Evlet Dikmen Sokak sakinleri, “Burası kaç seneden beri böyle bu kadar vurdum duymazlık olur mu? Kanalizasyon da patlamış, burası koku içinde, mazgallar çalışmıyor, elimiz ayağımız su içinde, bu mu belediye anlayışı.Sadece seçim zamanı ziyaret edilmiş kalan zaman burası ihmal edilmiş” diye hayıflanan mahalle sakinlerinden biri “Bu soruna bir an önce çözüm bulunsun” istiyor. Fotoğraflardan anladığım kadarıyla da durum burada biraz ciddi.