Evlerin kapı zilleri icra tahsilatı için ÇALIYOR!

Pandemi süreciyle başlayan ekonomik sıkıntı, devam ediyor…

Ekonomik sıkıntı, Eylül 2021’den itibaren hızla artmaya başladı…

Uzmanlar, ekonomik krizi faizin indirilmesine bağlanıyor…

Neden ne olursa olsun…

Gerçek olan tek şey, vatandaşların büyük bir çoğunluğu ekonomik krizle boğuşuyor.

Çıkış yolu arıyor, ama nafile…

ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞTÜ

Kocaeli’de dünden itibaren ekmek 4 lira…

Böyle giderse ekmeğin fiyatının 7, hatta 10 liraya bile çıkacağı söyleniyor…

Ekonomik kriz artıkça, alım gücü düştükçe, doğal olarak vatandaş gerek banka, gerekse kredi borçlarını ödeyemiyor…

Borçlarını ödeyemeyince de icralık oluyor…

VATANDAŞ İCRALIK OLUYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP grup uzmanlarının derlediği bilgileri paylaştı. Verilere göre, vatandaşların bankalara olan borcunda yıl başından bu yana 180 milyar liralık, toplam borçlarında ise 182 milyar liralık artış yaşandı. Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere güre bu yıl 1 Ocak – 24 Haziran günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 4 milyon 562 bin yeni dosya geldi. 3 milyon 352 bin dosya ise sonuçlandırıldı.

HALK İYİCE YOKSULLAŞTI

Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 oranında İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 485 bin adet artarak 24 Haziran itibariyle 23 milyon 778 bine çıktı. Bu bilgiler ışığında mevcut ekonomik programla sorunlar daha da artacak görülüyor. Enflasyon canavarı sabit ve dar gelirlileri büyük ölçüde yoksullaştırdı.

**

Emekli ve asgari ücretli TÜİK’ in değil de gerçek enflasyon üzerinde bir artmış sağlanmadan borçlanmada ödeme güçlüğü de son bulmaz…

Gürer, enflasyonla yaşanan krizin vatandaşı borç batağına sürüklediğini ve kapı zilinin icra takibi için çalar olduğunu söyledi.

**

Çevrenize bakın, muhtemelen icralık olan tanıdığınızı, komşunuzu göreceksiniz.

Eğer yeterli tedbirler alınmazsa, icralık olanların sayısı hızla artacak.

XXXXXXXXXXXXXXX

www.kamphayati.com

doğa tutkunlarını bekliyor

Son yılların en çok tercih edilen aktivitelerinden olan kamp tatillerine dair detaylı bilgiler veren kamphayati.com, en çok aranan kamp alanlarını sıralayıp, Türkiye’nin en özel ve popüler kamp yerleriyle ilgili paylaşımlar sunuyor. kamphayati.com’da yer alan sıralamaya göre Kelebekler Vadisi, İğneada – Longoz Ormanları, Acarlar – Longoz Ormanları, Yedigöller ve Uzungöl günümüzün en çok tercih edilen kamp alanları arasında yer alıyor. Yaz ayı devam ediyor, tatil herkesin hakkı, ama Türkiye’deki ekonomik şartlar herkesin tatil yapmasını engelliyor.

Xxxxxxxxxxxxxx

ATAKIZ

"Pirinci okuyorlar, meyveyi okuyorlar, şekeri okuyorlar, suyu okuyorlar da sıra kitaba gelince hiç okumuyorlar!" İlber Ortaylı

xxxxxxxxxxxxxxx

UYANDIRMA SERVİSİ

Hollanda, "Mahkum yok" gerekçesi ile hapishaneleri kapatıyor. Türkiye, mevcutlara ilave 195 yeni cezaevi daha yapıyor.

Xxxxxxxxx

HAVALE ile PARA

gönderirken dikkat!

Kayseri Barosu avukatlarından Emir Akpınar, internet bankacılığı ile para gönderme konusunda, “Gönderilen havaleye not düşülmezse karşı tarafa ödenen borç olarak nitelendirilir” diyerek uyarıda bulundu. Bence önemli bu uyarı. Son zamanlarda akıl almaz dolandırıcılık yöntemleri var, har daim uyanık olmakta fayda var.