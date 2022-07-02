Danzig için neden ölelim?

Dünya garip ve bilinmez bir süreçten geçiyor. Rusya’nın Ukrayna’yı istilasını hem yakın geçmişin hem de biraz daha geriye giderek yakın dönem tarihin perspektiflerinden incelemek gerekiyor.

1998 yılından bu yada fiilen Rusya’yı yöneten Putin’in 2022 yılındaki Ukrayna savaşına gelene kadar adım adım izlediği genişlemeci politikalarını 20 Şubat 2022 tarihinde yine bu sayfalarda “Putin Hitler’in izinden gidiyor” ve 27 Şubat 2022 tarihinde “Putin’in Yolu: Ukrayna” başlıklı iki yazıda detaylıca sizlere aktarmıştım. Dönüp tekrar bir bakmanız bu yazının daha net anlaşılması için yardımcı olacaktır.

ABD’nin son 50 yıllık dış politikasının temel çerçevesini çizen ve hem bir dahi hem de insanlık namına büyük felaketlerin mimarı olan Henry Kissinger’ın tuğla ebatlarında meşhur bir kitabı vardır. Diplomasi adlı bu eseri, uluslararası ilişkiler okurken dönüp dönüp kutsal kitap gibi ezberler ve hatmederdik; zira bu adamı, tezlerini, tetiklediklerini ve yaklaşımını anlamadan dünya siyasetinin dününü, bugününü ve yarınını anlamak pek mümkün değildir.Adam McKay’in “Vice” adlı filmini de tam konusu bu olmamakla beraber; bu yaklaşımların arka planlarındaki dinamikleri kavramak isteyenler için tavsiye ederim.

DANZİG KORİDORU

1. Dünya Savaşı bittikten sonra Almanların önüne dayatılan Versay Antlaşması gereğince Almanya’nın ana karası diyebileceğimiz sınırlarıyla, nüfusu Alman ağırlıklı olan ve tarihten bu yana da bir Alman bölgesi olan Doğu Prusya arasında yer alan Danzig adlı liman şehri; Leh nüfusun yoğunluğu bahanesiyle Polonya’ya verilir. Polonya’nın anakarası olan topraklar; Almanya’nın iki şehri arasında Baltık Denizinin güneyindeki bir liman kenti olan Danzig’e kadar uzatılır. Böylece Almanya teknik olarak kendi ülkesinin topraklarıyla kara bağlantısını kaybeder. Hitler yönetimi Polonya’dan Danzig’i ister ve karşılığında Güney Prusya’dan toprak önerir. Lakin Polonya bunu kabul etmez.

Bu koridorun varlığı sebebiyle kendi topraklarına ulaşamayan Hitler de Polonya’yla olan savaşı başlatır. Akabinde Polonya Batıdan Almanya, Doğudan Sovyetler Birliği tarafından ikiye bölünür. O dönemde Polonya’ya Hitler saldırırsa savaşa müdahil olacağını söyleyen İngiltere ve Kıta Avrupa’sındaki müttefiki Fransa da savaşa dahil olurlar.

Tam da bu günlerde Fransa’da savaş karşıtı gösterilerde kullanılan bir slogan oldukça meşhur olur ve Fransa’daki ve sonrasında dünyadaki savaş karşıtlığının simgesi haline gelir. Kissinger’in Diplomasi adlı kitabını zamanında okurken öğrendiğim bu slogan: Fransızca orijinali “MourirpourDantzig?” yani “Danzig için neden ölelim?”

Bu sloganın ortaya çıktığı şartlara, sonrasında yaşananlara ve tarihin bizleri sürüklediği noktaya baktığımız zaman sadece o döneme ait bir slogan olarak kalmamıştır. Bir ülkenin ulusal güvenliğinin ne olduğu, nerede başladığı ve neyin bir ulusal güvenlik meselesi olup olmadığının tartışıldığı her durumda önemli bir direnek noktası olarak geçmişe dair güzel bir referans olarak gündeme gelebilecek bir geniş alt anlamlara sahiptir.

O dönem savaş karşıtı Fransızlar meseleyi “Avrupa’nın taa en kuzeyinde Almanlar ve Lehler arasındaki bir meseleden bize ne? Savaş zaten kötü bir şeydir ve bizim bir savaşa girmememiz gerekir” gibi kategorik olarak hümanist ve barışçıl bir çerçevede ele aldıkları olayın aslında öyle olmadığı; Hitler’in Avusturya’dan başlayıp Çekoslovakya’ya, oradan Polonya’ya derken Fransa ve Akdeniz şeridine kadar uzanan hikayesine bakınca tamamen yanlış bir yaklaşım olduğu tarih önünde kanıtlanmıştır.

O dönemde İngiltere Başbakanı olan NevilleChamberlain de Hitler’le iyi geçinmek, savaşı çıkartmamak ve “ufak tefek taleplerinde haklı olabilir, büyük bir savaş çıkartmaya değmez” diyerek bir politika izledi. İki ülke aralarında bugünün tabiriyle memorandum denebilecek bir yazılı belge de Chamberlain ve Hitler imzalarıyla yayınladılar. Sonuç; Hitler dünyayı ateşe sürükledi, milyonlara felaketler getirdi ve sonunda kendi ülkesini ve milletini rezil ettikten sonra da sığınağında intihar etti.

AVRUPA’NIN YENİDEN 1937 ANINDA MIYIZ?

İngiltere’nin Genel Kurmay Başkanı PatrickSanders geçen hafta yaptığı bir açıklamada “şu anda Avrupa’nın 1937 anındayız. Rusya’nın genişlemeci politikalarına karşı bağımsızlığımızı, demokrasimizi ve özgürlüğümüzü korumak zorundayız” minvalinde açıklamalar yaptı. Önümüzdeki hafta da İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere’nin savunma harcamalarında gidilecek çok büyük artışları gündeme getirecek ve büyük ihtimalle de bu askeri harcamalar hayata geçecek.

İngiltere Genel Kurmay Başkanının sözlerini okuyunca aklıma yazının da başlığı olan “Neden Danzig için ölelim?” sloganı geldi. Bugünün AB, NATO ve ABD yöneticileri ve onlarla eşgüdümlü olarak ülkelerinin kamuoyları Putin’in işgal ve istila hareketlerine karşı; tarihten ders almış olsalar gerek ki “Neden Ukrayna için ölelim?” şeklinde bir tutuma girmediler.

Putin Rusya’sıyla birlikte hareket etme hevesinde olan bazı radikal siyasetçiler dışında kimse böyle bir eğilimde bulunmadı. Avrupa ve ABD, 1937 – 1945 arasından oldukça iyi ders almışlar gibi görünüyor. Bu sefer pasif kalmaya ve başlarına ileride daha büyük bela olacak bir duruma kayıtsızlık içine girmediler. Bu insanlık namına olumlu bir durumdur.

İnsan olarak savaşa elbette karşı olmalıyız, savaş çıkmaması için her türlü diplomatik yolu ve ülkeler arasında dayatmacı siyasetlerin de karşısında olmalıyız(gerçi sadece ABD yapınca yüksek sesle itirazlar geliyor, Rusya aynısını yapınca benzer itirazları aynı kişilerden duyamıyoruz ama olsun bu başka bir yazının konusu). Ancak bu kategorik karşı duruş; hayatın gerçekleri karşımıza geldiği zaman; işin felsefi ve düşünsel entelektüel tarafını bir kenara bırakmayı ve önümüze çıkan buz gibi gerçeklerle o an mücadele etmeyi gerektiriyor. Buz gibi gerçeklerin de karşımıza bir kalıp buz olarak gelmesini beklemektense; buz kabına su doldurulup dolaba konduğu anda konuya müdahil olmak gerekiyor yoksa iş işten geçiyor.

Bu yaklaşımdan yola çıkarak “önleyici saldırı” adı altında dünyanın orasına burasına salça olan emperyalist ve yeni nesil sömürü siyasetlerini aklayamayız; ancak ne yazık ki dünya bizim zihnimizdeki ütopyalarımızla pek eşgüdümlü gitmiyor.

SAVAŞ YÜKSEK OKTANLI GAYET BOKTAN BİR ŞEYDİR

Yakın çevrem ve düzenli yazılarımı takip edenler Ferhan Şensoy’a olan hayranlığım, düşkünlüğümü ve sevgimi bilirler. Rahmetli bu ülkenin gördüğü en büyük tiyatrocu ve yazardır benim nezdimde. Bu topraklarda kurulu olan bir hukuki sistem olan devleti ve içinde yaşayan insanları; vatan olarak görüpsevmemi sağlayan bir değerdir.

Kendisinin 40Ambar Gece Tiyatrosu adlı oyununda yer alan şarkılarından birisinin adıdır “savaş yüksek oktanlı gayet boktan bir şeydir”(YouTube’da bulabilirsiniz). Gerçekten de savaşlar hiçbir zaman hiçbir ülkeye ve millete hayır getirmemiştir. (Yeri gelmişken bir not; yine YouTube’da izleyebileceğiniz İçinden Tramvay Geçen Şarkı adlı oyun ve özellikle de oyunun şarkıları; iki dünya savaşına giden yolu o kadar güzel bir şekilde hicivle anlatır ki ders kitaplarını bir kenara koyup bu şarkılarla bile tarih öğretebilirsiniz çocuklara)

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de aslında paralel bir sözü vardır; “Mutlaka şu veya bu sebepler için milleti savaşa sürüklemek taraftarı değilim. Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Hakiki düşüncem şudur: Ulusu savaşa götürünce vicdan azabı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, “ölmeyeceğiz” diye savaşa girebiliriz. Ancak, ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir.”

Türkiye yıllardır diğer memleketlerin beslediği bir terör sorunuyla mücadele ediyor. Neredeyse 50 senedir terör meselesi sebebiyle insanlarımız ölüyor, kaynaklarımız boşa gidiyor; anlamsız bir gerginlik, öfke, hırs ve mutsuzlukla kuşatılıyoruz. Savaş boktan bir şeydir evet ama vatan savunmasında olduğumuzdan yola çıkarak da zaruri olarak bu savaşın içinde olduğumuz gerçeğini de unutmamak gerekir. Avrupai ve Amerikan liberal entelektüellerinin hümanizmine kapılıp; hayatın gerçekleriyle olan bağımızı koparmamalıyız.Biz farklı şartlardayız.

Avrupa milletleri uzun yıllardır dünyanın dört bir yanındaki savaşları sadece ekranlardan izledi. Onlara çok uzak yerlerde olan ve en fazla bir realityshow izler gibi baktıkları savaş artık kapılarını çaldı. On yılı aşkın süredir dünyanın kendilerine yakın coğrafyalarındaki savaşların ve üstüne bir de küresel iklim krizinin yarattığı kuraklık dalgaları sebebiyle akın akın gelen göçmen meselesiyle bir şekilde bugüne kadar öyle ya da böyle mücadele edebildiler lakin iş artık kontrol edilemez bir noktaya, köprüden önce son çıkışa doğru gidiyor. İşte bu kapsamda Avrupa’nın 1937 anında olduklarını söyleyen doktrin; bu ahval ve şerait içerisinde kendisine zemin bulacaktır ve bir zamanlar Danzig için ölmek istemeyenler; Kiev için askerlerinin ölmesini makul kabul edebilecekler gibi görünüyor.

(Bir kısa not daha, 1. Dünya Savaşına giden yolda Avusturya ve Alman entelektüellerinin hemen hepsi bir savaş çıkmasını desteklediler, bunun sebebi olarak da sonradan Stefan Zweig güzel bir analiz yapar; “hayat bizler için çok sıkıcıydı ve bir savaşın bize iyi geleceğini düşündük. Lakin askerlerin tabutları şehirlerimize gelince içine düştüğümüz yanılgıyı anladık”.)

Yüksek oktanlı ve boktan bir durumu 2022 yılında dünyanın burnuna sokan Putin Rusya’sı da eğer emellerinde başarılı olamazsa ki zor görünüyor; tarihe pek de iç açıcı olmayan bir şekilde geçecek gibi görünüyor.

Bu dünyada yaşayıp giden insanlar olarak İçinden Tramvay Geçen Şarkı oyununda yer alan şarkıdaki gibi “3 tank 4 uçak 100 gram beyaz peynir” odaklı askeri harcamaları şişirmeyi marifet sayan siyasete karşı durmalıyız ancak karşımızdaki muhataplar bunu yapıyorlarsa ne acıdır ki bizim de “bir uçak eksik alsak da peyniri bol tutsak” deme şansımız kalmıyor. Bu mesele küresel siyasetin üzerine kurulu olduğu doktrinle ilgili bir meseledir ve ulusal bazda bizler felsefei ve kategorik hümanizm ve pasifizmi tercih edersek; Savaş Yüksek Oktanlı Gayet Boktan Bir Şeydir şarkısının son cümlesi gibi “…tuvalet kağıdı oluruz ve boku yemiş oluruz”.