Üzerleri en uzun süre çiçekli kalan süs bitkileri ve tırmanıcı bitkiler

Saygıdeğer okuyucularım;Bu yazımda sizlerle üzerleri en uzun süre çiçekli kalan süs bitkileri ve tırmanıcı bitkilerle ilgili bilgileri paylaşacağım. Bunlar şöyledir:

Kelebek Çalısı-Koyu Mavi Çiçekli (BuddleiaVariabilis İle de France): Temmuz ayından Ekim ayına kadar erguvani mavi renkte, başak halinde çiçek açar. Gösterişli çiçekleri vardır. Üretimi çelikle yapılır.

Kelebek Çalısı - Mor Çiçekli (BuddleiaVariabilisRoyalRed):Temmuz ayından Ekim ayına kadar koyu kırmızı, salkım halinde gösterişli çiçekler açar. Üretimi çelikle yapılır.

Kelebek Çalısı - Pembe Çiçekli (BuddleiaVariabilis): Yaprakları uzun, üstü yeşil, altı ise gümüşi renktedir. Temmuz ayından Ekim ayına kadar başak halinde açık leylaki renkte, uzunca bir süre çiçek açar. Üretimi çelikle yapılır.

Eskolanya (EscalloniaDonaroSeedling):Yaz boyunca et pembesi çiçeklerle donanır. Yaprakları parlak yeşildir, dalları aşağı doğru sarkar. Deniz kenarları için de uygundur. Tek ve grup halinde dikildiği gibi çit nebatı olarak da dikilir.

Abelya - Çok Çiçekli (AbeliaFloribunda):Dalları zarif, yapraklar açık yeşildir. Yaz boyunca kremsi beyaz ve kokulu çiçek açar.

Zakkum (NeriumOleander): Zarif, görünüşü güzel, süsleyici, kıymetli ve sevilen bir bitkidir. Yaz aylarında uzun müddet çiçek açar. Yaprakları parlak yeşil renktedir. Katmerli, yalın kat ve muhtelif renkte çiçek açan çeşitleri vardır. Deniz rüzgârlarına karşı dayanıklıdır.

Hatmi (HibiscusSyriacus):Beyaz, pembe, ebruri ve kırmızı renkli çiçeklerle donanan bu ağaççık, uzun müddet yalın kat ve katmerli çiçekler açar. Tek ve grup olarak dikildiği gibi çit bitkisi olarak da dikilir.

Akasya - Meksikana (Robinia Neo Mexicana):Çok çiçekli ve kuvvetli gelişen bir çeşittir. Yaz aylarında canlı kırmızı, büyük çiçek açar.

Poligonyum - Çoban Değneği (PolygoniumBaldaschanicum): Kuvvetli gelişme gösterir. Bütün yaz süresince çiçek açar. Pergolaların kapatılmasında kullanılır.

Yasemin - Hakiki (Beyaz Çiçekli) (JasminumOfficinalis):İlkbahar ve Yaz aylarında kokulu, beyaz çiçekler açar. Dayanıklı bir bitkidir.

Pisiantüs (PhysianthusAlbens):Yaz aylarında beyaz kokulu çiçekler açar. Kuvvetli gelişme gösterir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…