Ekonomik şartlar ağır… Ev kurmak, gün geçtikçe zorlaşıyor. Üsküdar Üniversitesi, üniversite öğrencilerinin katılımı ile gençlerin evlilik ritüellerine ilişkin düşüncelerini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Genç katılımcıların önemli bir kısmı sade bir nikah töreni istediğini belirtirken yine önemli bir çoğunluğu da düğün arabasına yazı istemiyor. Gelin arabası olarak ise daha çok klasik otomobilleri tercih ediliyor. Şaşalı ve külfetli düğünler de gençleri evlenme kararından vazgeçirebiliyor.

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Salgın önlemlerinin sona ermesi ve yazın gelmesiyle düğün törenlerinin yoğun yaşandığı bir dönemde Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından önemli bir araştırma yapıldı. Türkiye genelinde üniversiteli gençlerin düğün ritüelleriyle ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada sonuçlar dikkat çekici çıktı. Araştırmayı birlikte okuyalım;

Katılımcıların yüzde 75.9’unu kadınlar oluşturdu

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden 436 üniversiteli öğrencinin katıldığı araştırmada katılımcıların %75,9’unu kadınlar, % 24,1’ni erkekler oluşturdu. Katılmcıların %38,5’i 18-20, %38,5’i 21-23, %11,2’si ise 24-26 yaş grubunda yer aldı. Ankete katılan gençlerin %89’u bekar, %5,3’ü evli, %4,7 sözlü/nişanlı olduklarını belirtti. Katılmcıların %73,4’ü lisans, %17,9’u önlisans, %8,7’si yüksek lisans aşamasında eğitim aldıklarını ifade etti. Ayrıca örneklemin %58’ini vakıf üniversitesi ve %42’sini devlet üniversitesi öğrencileri oluşturdu.

Gençler sade düğün tercih ediyor

Sorular arasında yer alan; “Nasıl bir evlilik töreni ile evlenmek istersiniz?” sorusuna katılımcıların %36,5’i ‘sade bir nikah töreni ve aile/yakın çevre ile yemek’ seçeneğini tercih ederken %22,5’i ‘düğün salonunda geniş katılımlı bir düğün organizasyonu’ ve %12,2’si ‘bu konuyu hiç düşünmedim’ yanıtını verdi. Ankete katılanların %6.4’ü ‘genel olarak bu tür törenleri anlamsız bulurum’ yanıtını verirken, katılımcıların %8,3’ü ise genel olarak evlenmeyi düşünmediklerini dile getirdi. Bunun dışında gençlerin % 0,4’ü ise sahil kenarı bir düğün, kır düğünü ve sade düğün gibi şıklarını tercih etti.

Gözde gelin arabası klasik otomobiller

Araştırmada gelin arabasının modeli, rengi ve otomobilin arkasına yazılan yazılarla ilgili de sorular soruldu, çarpıcı cevaplar elde edildi. Katılımcıların %32,1’si klasik araba modeli tercih edeceklerini belirtirken %31.4’ü ‘spor araba’ ve ‘fark etmez’ cevabını verdi. Üniversiteli gençlerin %2,3’ü ise nostaljik bir içeriğe sahip olan ‘fayton’u tercih ettiklerini de belirtti.

Kadınlar daha çok siyah ve çiçek süslü gelin arabası tercih ediyor

“Gelin arabanızın hangi renkte olmasını tercih edersiniz?” sorusuna gençlerin %36.9’u ‘fark etmez’ yanıtını verirken, %29,4’ü siyah, %21,1’, beyaz, %5,3’ü kırmızı ve %2,5’i mavi rengi tercih edeceklerini ifade etti. “Gelin arabanıza ne tarz bir süsleme yapılmasını tercih edersiniz?” sorusuna ise katılımcıların %31,9’u çiçekli süsleme yanıtını verirken, %10,3’ü sadece tül yeterli yanıtını verdi. Katılımcıların önemli bir kısmı ‘fark etmez’ veya ‘bu konuyu hiç düşünmedim’ şıklarını tercih etti. Bu soruda kadınların erkeklere göre daha fazla siyah renkte gelin arabası tercih ettikleri görüldü.

Gençler gelin arabalarında yazı istemiyor!

Araştırmada katılımcılar açısından en eğlenceli sorular gelin arabalarında yer alan yazılarla ilgili bölümde soruldu. “Evlendiğinizde gelin arabasında yazı olmasını ister misiniz?” sorusuna katılımcıların çok önemli bir bölümü olan %76,1’i ‘hayır’ yanıtını verirken, %23,4’ü ‘evet’ yanıtını verdi. Bu soruya evet yanıtını veren katılımcılara “Gelin arabasında ne tür yazı tercih ederseniz?” sorusuna çok farklı ve çarpıcı yanıtlar alındı. Yanıtlar arasında Şems-i Tebrizi’den ‘Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca; dağı bile taşır insan aşık olup inanınca’ gibi anlamlı sözler olmasını ifade edenler olduğu gibi romantik ve esprili sözler yazmak isteyenler de oldu.

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‘Kalbinin sahibine kavuştum’, ‘Allah kalplerimizi sevgiyle birleştirdi’, ‘Hikayemiz başlıyor’ gibi romantik veya ‘Yaptık bir hata :)’, ‘Yandık’ gibi espri içeren sözler yazanların yanı sıra ‘Ne sinovac ne biontech sana vuruldum bir tech’ gibi pandemi sürecine atıfta bulunan yazılar da ilgi çekti. Katılımcıların önemli bir kısmı ise ‘Evleniyoruz’ , ‘Mutluyuz’ veya ‘isimlerimizin baş ismi yazılsa yeterli’ şeklinde klasik içerikli yazılar tercih edebileceklerini belirtti.

Yaratıcı düğün otomobili yazıları hafızalara kazınıyor

Katılımcılar, ‘Yakınlarınızın ve çevrenizdeki diğer kişilerin gelin arabalarında ilginizi çeken, eğlenceli bulduğunuz ve hafızanızda yer eden yazılar’ sorusunda ise ‘Bir çay içip kalkacaktık konu nerelere geldi’, ‘Meleğimi aldım cennete gidiyorum’, ‘Öznemi aldım, cümlemi kurmaya gidiyorum’, ‘Kızlar ben evlendim diye üzülmeyin kardeşim bekar’, ‘Annemin ilk ve son gelini’, ‘Sizinle eğlendi benimle evlendi’ tarzında yazıların daha fazla ilgilerini çektiğini ve hafızlarında kaldığını belirttiler. “Gelin arabasının arkasında yer alan konvoyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %50,2’si ‘eğlenceli buluyorum’ yanıtını verirken, %33,5’i ‘trafik kazaları ve aşırı trafik sorunlarına neden olduğu için karşıyım’ yanıtını verdi.

“Düğünler güç gösterisi aracı haline geliyor”

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, ‘Araştırma sonuçları, genelde gençlerin düğünlerde daha sade törenden yana olduğunu ortaya koyuyor’ dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat özellikle ebeveynler ve yakın akrabaların ‘El alem ne der?’ kaygısı ve ‘El alem düğün görsün!’ çabaları gençlerin bu isteklerinin önüne geçiyor. Bu bağlamda düğünler kişilerin sosyal çevrelerini, statülerini, güçlerini gösterip geliştirebilecekleri en görünür araçlar haline geliyor. Bu durum düğünleri asıl amacı olan mutlu bir yuvaya, hayırlı bir nesle başlangıç olması için bir duyuru niteliği konumundan uzaklaştırırak tüketim kültürünün sunduğu, bireyleri cezbeden renkli dünyalara ulaşabilme dürtüsünün gerçekleştiği bir olguya dönüştürüyor.”

“Şaşalı düğünler maddi külfetler yüklüyor”

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı araştırma sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerini şöyle paylaştı:

“Aşırı tüketim ve görselliğin hakim olduğu bu çağdan düğün törenleri içerisinde yer alan ritüeller de etkileniyor ve dönüşüyor. Günümüzde düğün törenleri bireylerin kendilerini gösterme fırsatı buldukları, aktif katılımlar gerçekleştirebildiği bir olguya evriliyor. Daha ziyade organizasyon şirketlerinin, düğün salonlarının ve otellerin sosyal medya aracılığıyla yönlendirdiği modanın takibinde bir zihniyet ile gündeme gelen şaşalı düğünler, bireylere maddi külfetler yüklüyor.

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Yapılan araştırmalar, düğün harcamalarının önemli masrafları içerisinde barındırması nedeniyle bireyleri ekonomik açıdan zorlayan ve bazı hallerde çiftleri evlilik kararından vazgeçiren önemli nedenler arasında olduğunu ortaya koyuyor. Şaşaalı düğün salonları, en ışıltılı kıyafetler, davetiyeler ve iddialı ikramlıklar hem aileleri hem de gençleri büyük masrafların altına sokuyor. Bu bağlamda böyle bir araştırmayla özellikle eğitimli gençliğin evlilik ritüelleriyle ilgili düşüncelerinin ve algılarının irdelenmesi önem arz ediyor.”

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Üsküdar Üniversitesi, üniversite öğrencilerinin katılımı ile gençlerin evlilik ritüellerine ilişkin düşüncelerini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmayı yukarıda sizinle paylaştım.

Araştırmanın sonucunu değerlendirin, gençlerin ne kadar karamsar olduğu görülüyor.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Aşk Dostluğu, Dostluk da aşkı Mahveder. (La Bruyere)

-Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar, sevelim sevelimsevelim, sevebileceğimiz kadar. (Bedri Rahmi Eyüboğlu)

-Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. (Eflatun)

Bir insanın bu dünyada gerçekten mutlu olması için sadece üç şeye ihtiyacı olduğunu söylerler: sevecek biri, yapacak bir şeyler ve umut edecek bir şeyler. (TomBodett)

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. (Lukianos)

Konuşup konuşmamak bir şeyi değiştirmeyecekse, susmamak için bir neden yoktur. (NuovoCinemaParadiso)

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-Tüylenmiş kazaklarınızı jilet yardımı ile kolayca temizleyebilirsiniz.

-Su ve sirke karışımını çantanızda leke olan kısma nazikçe sürün, farkı göreceksiniz!

-Ayakkabılarınız genişletmek için bir kilitli paketin içerisine soğuk su koyarsanız, ayakkabınız genişleyecektir.

-Kıyafetlerinizin rengi soluyorsa, çamaşır makinenize yarım bardak sirke eklerseniz kıyafetlerinizin rengi daha canlı duracaktır.

-Limon suyu ve kabartma tozu kullanarak elbiselerinizdeki ter lekelerini kolayca yok edebilirsiniz.

-Süet ayakkabılarınızı temizlemek için sıradan bir silgi kullanmanız yeterlidir.

-Pipet yardımı ile dar deliklerden çıkan ipleri geri itebilirsiniz.

-Metal aksesuarlarınızı şeffaf oje sürerek daha canlı hale getirebilirsiniz.

-Lekelerden kurtulmak için bir miktar bebek pudrası yeterli olacaktır.

-Pantolonunuzun ve içindeki astarın elektriklenip birbirine yapışmaması için çengelli iğne kullanabilirsiniz. (Hürriyet)

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