Anlamsızlık denizinde boğulmaya başladığında sevdiklerine tutun Güvercin.

Yazın sıcağında olsa gerekti. Güvercin, geceleri hiç uyuyamıyor, uykuya daldığı zamanlarda ise, daha yorgun uyanıyordu. Son zamanlarda, kalbi ağrımaya başlamıştı. Psikolojik, diye düşündü. Bu aralar, çok yorulmuş, çok koşturmuştu. Tüm görevler ve yapılması gerekenler, üst üste gelmişti sanki. Aslında kalbinin, ağrımaya bile vakti yoktu. Ama yavaş yavaş her şey, iyi kötü yoluna girmişti. Geriye yorgunluk, bitkinlik ve bezginlik kalmıştı. Hepsi birden olunca daha da yorucu oluyordu. Her şeyi darmadağın etmek, kaçıp, kurtulmak duygusu ağır basıyordu. En kötüsü de bu yorgunluğun sonunda anlamsızlık denizinde boğulmaya başlamasıydı. Biraz soluklanıp dinlenmesi, sevdiği şeylerle uğraşması, sevdiklerine zaman ayırması lazımdı. Durdu bir an. Garip bir şekilde gülmeye başladı. Sakın ha güvercin, dedi kendine. Sakın ha… İçindeki can sıkıntısını geçirmek için, çevrendekilere sarmaya, sataşmaya kalkma. Sıkıntı yerine başına, yeni belalar açarsın. Davranışlarının, çevrendekilerle bir ilgisi yok. Boşuna onları suçlayıp, kavga çıkartma. Olabilir ki içlerinden birisi, senin kendini oyalamak ve kendinden kaçmak için yarattığın bu saçmalığı, sataşmayı ve oyunu gerçek zanneder, ciddiye alır, çeker gider.

Karşı taraf, senin kendini önemsetmeye çalıştığını, kendini duygusal olarak ihmal ettiğin duygusunu bastırmaya çalıştığını nerden bilsin. Sonra senelerdir emek verdiğin güzel ilişkiler yok olur gider. Güvercinin aklına bir fikir düştü. Duygusal olarak ihmale uğrayanlar, duygusal olarak ihmale uğrayanlara yapışmazlar mıydı? Benzerler, benzerleri çekmez mi? Kendi düşündüklerinden ve düşüncelerinin düşündüreceklerinden gerçekten korktu. Neler düşünüyordu böyle… Can havliyle Lal diye bağırdı. Lal’le konuşmaya çalışıp, kafasındaki bu garip fikirleri atmalıydı.

‘Neden kendini böyle harap ediyorsun’, diye sordu laL ‘Bunlar marazi duygular, hiçbiri de sana yakışmıyor’. Boynunu büktü güvercin. ‘Bunlar benim duygularım değil, Lal. Çoğu zaman çevremde görüp, fark ettiklerim. Bazen çevre bana ayna oluyor, bazen de ben çevreye ayna oluyorum. Elimde değil ki. Baktığımda görmemem mümkün değil. Telepati gibi bir şey bu’. ‘Baktığında, her şeyi, her an farketmek, cehenneme benziyor. Yakınlarla olan ilişkilerinde buna nasıl dayanıyorsun Güvercin’, diye sordu lal. ‘Yakınlarımla birlikteyken, bu görüşümü kapatıyorum. İster istemez iletişimi, kendi duygularıma göre yapıyorum. O zaman da onların, duygularına karşı körleşiyorum biraz’. ‘Niye öyle yapıyorsun’ diye sordu Lal. Gerçekten meraklanmaya başlamıştı şimdi. ‘Kendimi içime kapattığımda, sadece kendi duygularım ve sevgime dayanarak davranıyorum’, dedi güvercin. ‘Peki bu davranışınla, sağlıklı bir ilişki kurabiliyor musun, diye sordu Lal. ‘Genellikle işe yarıyor’, dedi güvercin. Bir an düşündükten sonra, ‘genellikle işe yarıyor, dedi güvercin.

Tüm canlılar, sevgiye cevap veriyor, ne olduğunu anlamadıklarında bile sevgiyi anlayıp, korkmaktan vazgeçiyorlar. Bir kere karşılıklı iletişim kurulduktan sonra da sevginin verdiği güvenle, kendine özgü bir şekilde iletişime devam ediliyor’. ‘Genellikle dedin, güvercin’. ‘Bazen ne yapsan olmuyor. Karşı tarafa saygılı davranmak adına, kendimi körleştirmem, bazen iletişimi zora sokuyor. Duygusal ihmale uğrayarak büyüyenler, sevmesini bilmiyorlar Lal. Herkesle çok mesafeli bir iletişimleri var. Sadece kendi duygularına göre davrandığında ve onlara, onların duygularını fark ettiğini göstermediğinde, yeni kurulmaya başlayan güven ilişkisi zedeleniyor. Senden ve kendilerinden şüpheye düşüp, kaçmaya, kaçarak suçu karşı tarafa atmaya çalışıyorlar’. ‘Sonra, ne oluyor peki’, diye yeniden sordu Lal. ‘Eğer onların bu kaçışını hoş görerek, sevgiyle yaklaşmazsan, sevilmediklerini düşünüp, daha beter içlerine kapanıyorlar. Sonra da ilişki soğuyor, geri dönülmez bir hal alıyor.

Onlar sevgi körleridir Lal. Sevgi körleri, onların istediği gibi davranmadığında sevilmediklerini sanır ve küserler’. ‘Sonra’, dedi yeniden Lal. ‘Sonrası, cehennem’.’Peki, bu cehennemden kurtulma ihtimali var mı güvercin?’. ‘Çok zor, genellikle iki tarafın da duyguları yıpranmış oluyor. Sen de bilirsin Lal. Çok zorlarsan, duygular biter. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Yaşam, acı tatlı bir bütündür, sürekli birbirini kovalar. Bu kovalamacadaki bir anlık boşluk ve duraklamada, taraflardan biri, ipi bırakıverir ya da ip kopar’. ‘Ya sonrası’ diye tekrarladı yeniden Lal. ‘İletişim ve ilişkide cehennemin ötesine geçilir. Kaçan taraf, kovalanmak ister, kalan taraf, özür bekler’. ‘Ama’ dedi lal. Artık güvercini iteklemeye başlamıştı. ‘Ama’, dedi güvercin. ‘İkisinin de istediği olmaz. Olsa da meyvanın tadı çoktan acıya dönmüştür’. ‘Öyleyse’, dedi Lal. ‘Hangisi daha akıllı ve gerçekçi ise, onun daha önce aklı başına gelir, çeker gider’. Lal, sanki sözcüğe takılmıştı. Yeniden ‘sonra’ dedi Lal. ‘Sonrası iyilik, güzellik’, diye güldü güvercin. ‘Dalga geçme benimle güvercin’.

Güvercin, bir an durdu. Konuşsun mu, sussun mu bilemiyordu. ‘Aslında sonrası boşluktur lal’, dedi sonra da. Dayanamamıştı, Lal’in masumca sorduğu sorulara. ‘Ortaya çıkan bu boşluktan, hem yaşam, hem de ölüm doğar’. ‘Beni korkutma güvercin’. ‘Neden korkuyorsun Lal. Yaşam, yeni duygularla, her zaman yeniden başlamaz mı? Yeter ki yaşayacak duyguların olsun’.

‘Hangi duygular’, diye sordu Lal. ‘Nedense duygularda takılı kaldın Lal’. Sence, diye güldü Lal. ‘Kimin yüreği iyilik ve sevgiyle doluysa, kim kendini yeniden doğurtacak kadar güçlüyse, o yeniden yaşamaya başlar. Her bahar çiçeklerin yeniden açmıyor mu Lal’, derken, çoktan kanatlarını çırpmaya başlamıştı. ‘Güvercin dur biraz’, diye bağırdı Lal. ‘Ya boşlukta kalana ne oluyor?’ Onun, ölüm yolculuğu çoktan başladı Lal. Hem üzülme, ölüm de bir duygudur’. ‘Anladım ben güvercin. Sen, benim anlama kapasitemi test ediyorsun’. Güvercin, Lal’ı duymamış gibi, sözlerine devam etti.

‘Duygusal olarak sağır ve kör olanlar, her daim daha fazla dram yaratarak, yaşadıklarını fark etmeye çalışırlar. Yaşamın tadını en fazla ölümle hissedebildikleri için de ölüme takıntılıdırlar. Aslında sevmeyi bilmeyenler, sadece akıllarıyla sever, öyle sevilmeye çalışırlar. Aklın duyguları ölüdür, cansızdır. Akıl sadece hesap yaparak, düşünerek, duygularını kullanabilir. Aklın tüm gerçekliği, hesap üzerine kurulmuştur. Bu yüzden kendilerini duygusal olarak ihmal edenler, sevilmek için sürekli bir şeyler vermeye ya da bir şeyler yapmaya, kendilerini göstermeye çalışırlar. Sevilmek için, sürekli kendilerinden birşeyler verir, sevgi kazanmaya çalışırlar…’.

‘Anlattıklarını, anlamaya çalışıyorum güvercin’, dedi Lal. ‘Bende, insanlar arasında, anlattığın gibi olan, pek çok insan gördüm. Ama hangi ara, yaşamı böyle algılamaya ve anlatmaya başladın sen?’ Güldü Güvercin. ‘Kimbilir Lal. Kimbilir, belki de merdivenden düşmüşümdür…’.