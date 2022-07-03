NATO ve Terörizm!.

İkinci Dünya Savaşı’nda, Hitler Almanya’sına karşı “müttefik” olan ABD ve SOVYETLER BİRLİĞİ arasında, savaş sonrası “İDEOLOJİK SAVAŞ” başladı. Adına “SOĞUK SAVAŞ” dediler!

Önce, 4 Nisan 1949 yılında ABD öncülüğünde, “Sosyalizm tehdidine karşı” NATO askeri örgütü kuruldu. Batı emperyalizminin temsilcisi Avrupa ülkeleri de bu örgütteki yerlerini aldılar!

Buna karşılık, 14 Mayıs 1955’de SSCB/Sovyetler Birliği öncülüğünde; Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Çekoslovakya’nın katılımı ile VARŞOVA PAKTI kuruldu.

26 Aralık 1991’de SOVYETLER BİRLİĞİ dağıldı. Dolayısıyla, Varşova Paktı da yok oldu.

Dünya, “sürekli bir barış” beklerken, o günden bu yana yaşanan “lokal savaşlar” ve TERÖR, dünyamıza nice acılar yaşattı!

NEDEN? Çünkü, NATO lağvedilmedi!NATO, “konsept değiştirdi!”

Neydi bu?

“Terörizm ve uyuşturucuya karşı savaşacak, DÜNYA BARIŞI için görev yapacaktı!”

İşte, o günden bu yana dünyanın dört bucağında “bölgesel savaşlar” ve TERÖR artarak sürüyor!

Çünkü, dünyanın en saldırgan ve TERÖRİST ülkesi ABD, küresel düzenin bir avuç egemeninin çıkarları için, dünyayı kan ve ateş ortamına sürüklüyor!

Petrol başta olmak üzere dünya enerji kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için; “geri bıraktırılmış ve çok yönlü adaletsizliğin hüküm sürdüğü ülkelerin işbirlikçi yöneticileriyle” el ele, kimi zaman BOP diyerek, “ARAP BAHARI” diyerek, sözde teröre karşı mücadele ediyormuş gibi, ahlaksızca dünya insanlığını sömürüyor!

Örneğin;

· NATO gücünün BOSNA’da Müslümanlara karşı oynadığı oyunları, seyirci kaldığı katliamları hatırlayan kaç Müslüman var?

· Sovyetler’e karşı kullandığı Taliban’ı Afganistan’ın başına saran, sonra da “11 Eylül saldırıları” bahane ederek Afganistan’ı uzun yıllar sömüren, petrolünü, madenlerini çalan KİM?

· Saddam’ı kullanarak, Irak’la-İran’ı 8 yıl boyunca savaştıran, ülkeyi ekonomik olarak çökerttikten sonra, Körfez Savaşları ile Irak’ı ve siyasi kölesi Saddam’ı yok eden asıl fail KİM?

· İsrail’in “Büyük İsrail Hayalleri” adına SURİYE yönetimine karşı “Paralı askerleri ve terör örgütlerini” savaşa sürükleyen KİM?

· Nerede ARAP BAHARI? Nerede DEMOKRASİ?

· Eski ABD Dışişleri Bakanı Gondaliza Rise; “Ortadoğu’da haritalar değişecek” derken, “NASIL DEĞİŞECEK?” diye soran bir siyaset adamı gördünüz mü?

· DickCheny; “Petrol için savaşıyoruz!” derken, “SEN KİMSİN?” diye soran oldu mu?

· Suriye Savaşı’nın sonuna gelinirken, Suriye’de PYD örgütünü maddi-manevi destekleyen, ortak tatbikatlar yapan ABD üst düzey yönetici ve askerlerine HESAP SORAN oldu mu?

NATO ve Türkiye:

Anımsıyor musunuz?

2009 yılında, NATO Genel Sekreterliği için aday olan Danimarka eski Başbakanı Rasmussen’inseçilmesi için 3 koşul koymuştuk;

1- Hz.Muhammed’in karikatürlerini çizen kişiyi cezalandırın,

2- ROJ TV yayınını durdurun!

3- NATO Genel Sekreter Yardımcılarından biri bir Türk olsun.

O Genel Kurul İstanbul’da yapıldı. Koşullarımızın hiç biri gerçekleşmediği halde “EVET” dedik!? Zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül; “Obama’nın başarısı için evet dedik” diye açıkladı!

Gazete arşivlerine girin, göreceksiniz!

NATO’nun Libya’ya askeri müdahalesine karşı ne yaptık?

Önce; “NATO’nun Libya’da işi ne?” dedik!

Sonra; Lojistik destek verdik!

Ya bugün?

Alenen terörizmi ve teröristleri desteklediği ve terörle ilişkili kişileri Türkiye’ye teslim etmediği için İsveç ve Finlandiya’ya rest çektik! Söylenmedik söz bırakmadık!

Ve sonunda EVET dedik!

Neden?

ABD öyle istedi!

Peki, son bir soru;

ULUSAL ONUR NEDİR?