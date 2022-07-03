1 Temmuz’dan geçerli olacak yeni asgari ücret 5 bin 500 TL yapıldı… Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), yeni asgari ücretin (5 bin 500 TL) açlık sınırının (6 bin 391 TL) altında kalmasına tepki gösterdi. Asgari ücrete yapılan 1247 TL’lik zammın, alım gücündeki erimeyi karşılamaya yetmediğine dikkat çekildi… Yazılı açıklamanın bir bölümü şöyle;

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“2022 Temmuz’da asgari ücret net 1.246,6 TL artırılarak 5 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece asgari ücrete yüzde 29,3'lük bir zam yapılmış oldu. Oysa artan enflasyon karşısında asgari ücret 2022 Ocak-Mayıs arası 5 ayda 5 bin TL erimişti. Sadece mayıs ayındaki kayıp ise 1.515 TL oldu. Asgari ücrete yapılan 1.247 TL'lik artış, asgari ücretin mayıs ayı kaybını bile gidermeye yetmedi.”

DİSK’in asgari ücrete ilişkin talepleri ise şöyle sıralandı:

• Ücretler sendikal yollarla ve toplu sözleşmeyle belirlenmeli.

• Asgari ücret tartışmalı resmi enflasyon oranlarına göre değil, geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre saptanmalı. Dar gelirlilerin gıda enflasyonu ile kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (KB GSYH) artışı (büyüme) esas alınmalı.

• Brüt asgari ücret net olarak ödenmeli.

• Yüksek enflasyon döneminde ücretler bir yandan enflasyonla öte yandan vergi ve kesintilerle azalmaktadır. Asgari ücrete sağlanan vergi istisnası (muafiyeti) yüksek enflasyon döneminde (enflasyon yüzde 10'un altına ininceye kadar) asgari ücretin iki katına kadar yükseltilmeli. Asgari ücretin iki katına kadar olan ücretlerden gelir vergisi alınmamalı.

• Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10’a indirilmeli.

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Peki Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret, yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 7 bin 603 lira oldu.Türk – İş'in basın mensupları ile paylaştığı tabloya göre asgari ücrete gelen net artış yüzde 29,32 oldu. Günlük net yevmiye ise 183 lira oldu. Net saatlik ücret de 24,45 liraya çıktı.

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Öte yandan, Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL'ye yükselmişti.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.

Açıklanan yeni asgari ücret, açlık sınırının altında kalmış oldu. Anlaşılan yeni döneme kadar asgari ücreti tartışmaya devam edeceğiz.