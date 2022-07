Merhaba,

Aralık 2015'te yılbaşını yurt dışında kutlamak için Avrupa'ya turist olarak geldiğimizde ilk ayak bastığımız şehir, Almanya’nınKöln şehriydi. Bu yüzden bizim Köln ile bir gönül bağımız var. O zaman dolaşırken nereden bilebilirdik ki; iki sene sonra, 2017 yılında Polonya'ya gidip de orada iki yıl yaşayacağımızı ve iki yıl sonra Almanya'dan iş teklifi alıp da Almanya’ya taşınacağımızı... Aradan geçen zamandan sonra, Haziran ayının başında Köln’e iş vesilesiyle yedi günlük bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimiz sırasında Köln’ü yeniden dolaşma ve keşfetme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu seyahat, bu ayki yazımın da şekillenmesine vesile oldu. Sizlere Köln’ü anlatmak ve Köln sokaklarında yolculuğa çıkarmak istiyorum.

Köln’ü Tanıyalım

“Köln” ismi, Latince’de “koloni” anlamına gelen “Colonia” dan gelmektedir. Bu ismin verilme nedeni ise Roma İmparatoru Claudius, şehri saldırılardan korumak için M.Ö. 50 yılında koloni kurmasından kaynaklanır. 2.000 yıllık geçmişe sahip olan Köln, Almanya'nın batısında, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunuyor. Bu eyaletin en büyük şehridir ve 1.233 km uzunluğundaki Ren Nehri, bu kozmopolit şehrin ortasından geçmektedir. Bulunduğu eyaletin kültür, bilim, sanat ve ticaret merkezidir.

Orta Çağ'da ise Avrupa'nın en önemli ve en büyük şehirlerinden biriydi. Çünkü Roma, İstanbul ve Kudüs'ten sonra Köln de Hristiyanların kutsal şehri olarak kabul edilmiş; Başpiskopos ve Prens-Seçmen koltuğu olmuştur. Şimdi olduğu gibi geçmişte de zengin bir şehirdi ve bu zenginliğinin en önemli sembolü de eski şehrin ortasında yükselen iki kuleli Köln Katedrali'dir. Orta Çağ'da bir şehirde katedralin olması demek, o şehrin zengin olması anlamına gelirdi.

Köln Katedrali, Avrupa'daki en büyük katedrallerden birisidir. 1248’de inşasına başlanan Köln Katedrali’nin yapımı 632 yıl sürmüştür. Devasa büyüklükte, 157 metre yüksekliğinde, 4 nefli ve transeptli (Romanesk ve Gotik Hristiyan kilisesi mimari gelenekleri içinde haç biçiminde bir binada nefe çapraz olarak yerleştirilmiş bir alandır) yapıya sahip, Gotik tarzda inşa edilmiş bir katedraldir. Bu katedral haricinde şehirde çok sayıda bazilika da bulunmaktadır. Kültürel ve tarihi zenginliği, şehri çekici kılmaktadır.

Köln’e Nasıl Gidilir?

Almanya’nın ulaşım ağı çok kuvvetli. Dolayısıyla ülkenin her şehrine trenle rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Frankfurt Garı’ndan (Frankfurt Hauptbahnhof) trenle kısa sürede Köln’e ulaşmak mümkün. İster “ICE” isimli yüksek hızlı treni kullanarak, ister “Regional Express (RE)” olarak nitelendirilen bölgesel trenleri kullanarak rahatlıkla seyahat edilebilir.

Konumuz bilet fiyatları değil; ama şunu da belirtmek isterim: Almanya 1 Haziran 2022’den itibaren tüm ülkede geçerli olmak şartıyla toplu taşıma biletlerinin aylık fiyatlarını 9 Euro’ya indirdi. 3 ay boyunca aylık 9 Euro vererek Almanya’nın bir ucundan bir ucuna seyahat etmek mümkün. Bu 9 Euro’luk aylık bilet ile sadece “ICE” adlı yüksek hızlı treni kullanmak mümkün değil.

Köln’de Gezilecek Yerler

Yukarıda da belirttiğim gibi Köln’ün en önemli tarihi yapısının Köln Katedrali olduğunu ve çok sayıda bazilika olduğunu belirtmiştim. Bunlar haricinde ziyaret edilecek çok sayıda müze de bulunmakta. Bu müzeleri ziyaret ederek şehrin geçmişine yolculuk yapmam mümkündür. Şehrin yüzölçümü Frankfurt’tan daha büyük olduğu için müzeler de şehrin muhtelif yerlerine dağılmış durumdadır. Bunlar haricinde geçmişten gelen çok fazla tarihî bina ile şehir göz dolduruyor. Şimdi, sizinle şehirde biraz dolaşalım:

Köln Tren Garı’ndan çıktığınız anda, eski şehire adım atıyorsunuz sizi Köln Katedrali karşılıyor. Heybetli görünümüyle insanı kendine hayran bırakıyor. Gotik katedrallerin göklere uzanan devasa boyutta olması, yerçekimini ortadan kaldıran görüntüsü ve insanların içinde kendini küçücük hissetmesi, ruhaniliği simgelemekteve ruhun maddesizliğine vurgu yapmaktadır. Alman sanat tarihçisi Wilhelm Worringer’in şu sözleri bu gibi Gotik yapıları çok güzel anlatır:

“Bir Gotik katedrale baktığımızda sadece yerçekimi yasalarını adeta elemine eden dikey bir hareket görürüz; yalnızca taşın aşağıya doğru doğal ağırlığına karşıt, yukarıya doğru olan enerjileri görürüz. Bize sabit maddesel varoluş izlenimini sağlayacak ne duvar vardır ne de kütle, sadece maddeselliğin zar zor bilincinde olabileceğimiz binlerce enerji bizle konuşur, onlar kontrolsüz dikey hareketi veren maddesizlik ifadesinin araçlarıdır.”

İlgi duyduğum bir alan olan sanat tarihi alanında Ocak 2022’den beri aldığım eğitim ve yaptığım okumalar sayesinde aklıma yer eden Wilhelm Worringer’in bu sözleri ile Köln Katedrali, bir başka görünüme büründü gözümde. İçinde uzun uzun zaman geçirmek, atmosferini solumak, mozaiklerini ve vitraylarını incelemek, mimari yapısını incelemek ayrı bir zevkti benim için. 7.000 metrekarelik alanı kaplayan bu katedralin 157 metre yüksekliğindeki kulesine tırmanmak ve müzesini ziyaret etmek de mümkün. Sadece kuleye tırmanmak için 6 Euro, kule ile birlikte müzeyi de ziyaret etmek için 8 Euro ödemeniz gerekiyor.

Güney cephesindeki kuleye çıkmak için 533 basamak tırmanmanız gerekiyor ve asansör olmadığını da belirtmek isterim. Kulenin tepesinde ise eşsiz bir manzara mevcut. Ren Nehri ve muhteşem Köln manzarası, ayaklarınızın altında uzanıyor. Kuleyi dolaşırken çanların bulunduğu alan da ziyaretçilere açık durumda. Bu kuledeki çan, 24 ton ağırlığında ve ismi de “St. Peters Bell” olarak geçmektedir. 24 ton ağırlığındaki bu çan, dünyanın en büyük serbestçe salınan çanı olarak kayda geçmiştir. Bu çan haricinde 8 farklı çan daha bulunmaktadır. Nefes kesen panoramik manzaradan sonra çanların bulunduğu bu alanda vakit geçirirken geçmiş zamanın o kokusu burnunuza çarpıyor.

Büyükçe bir alanı kaplayan Köln’ün eski şehri, Altsatd-Nord (Eski Şehir Kuzey) ve Altstad-Süd (Eski Şehir Güney) olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her iki tarafta da keşfedilecek çokça güzel yerler var. Güney kısmı, Severin’a kadar uzanıyor. Ren Nehri kıyısında, rengârenk eski evleri, çeşmesi ve açık hava kafeleriyle küçük meydan olan Fischmarkt, Roma tapınağı kalıntılarının üzerine inşa edilmiş ve Romanesk kilise olan Büyük St. Martin Kilisesi (Great St. Martin Church), Rönesans sundurması ve Gotik tarzdaki kulesiyle dikkat çeken Almanya'nın en eski belediye binası, Noel zamanında Noel Pazarı’nın açıldığı Heumarkt ve bu meydanda bulunan anıtı ziyaret edip Severin’e doğru ara sokaklardan Severin’e doğru yürümek mümkün. Severin’de St. Severin Bazilikası, Severinstorburg adlı 12. Yy’dan kalma şehir kapısı, görülmeye değer yerlerden.

Kuzey kısmında ise 10. Yy’dan kalma Romanesk tarzda inşa edilmiş Katolik bir kilise olan Aziz Andrew Dominik Kilisesi (Dominican Church of St. Andrew), Aziz Ursula Bazilikası (Basilica of St. Ursula), yine Orta Çağ’dan kalma kuleli şehir kapısı olan Eigelstein-Torburg adlı kapı da sizi zamanda geriye götüren yerlerden. Ayrıca buraya yakın olan ve Ren Nehri kıyısının muhteşem manzarasına tanıklık eden bir bazilika daha var. Bu bazilika da Aziz Cunibert Bazilikası (Basilica of St. Cunibert) isimli geçmişe açılan başka bir kapı. Köln’de bu saydıklarım haricinde ziyaret edilecek çok daha fazla yer var; ama vaktim anca bu kadarına yetti. Ayrıca dolaşırken dinlenip bir şey yiyip içebileceğimiz çok güzel, eski tarzda döşenmiş, klasik kafeler mevcut.

Köln’de Ziyaret Edilecek Müzeler

Yukarıda anlattığım tarihi yerler haricinde ziyaret edilecek birçok müze var. Köln Katedrali’nin hemen yanında yer alan Ludwig Müzesi (Museum Ludwig), Picasso'nun birçok başyapıtı da dâhil olmak üzere 20. yüzyıl sanatını sergilemektedir. Bu müzedeki resimlerin içinde kaybolduktan sonra müzenin kafe ve restoranında kaliteli lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Ludwig Müzesi gibi Roma-Germen Müzesi (Roman-Germanic Museum) de hemen katedralin yan kısmında bulunmaktadır. Roma dönemine ait antik eserlere ve mozaiklere ev sahipliği yapan bu müzeyi tadilatta olduğu için ziyaret etme şansım olamadı.

Schnütgen Müzesi (Schnütgen Museum); Katolik ilahiyatçı, rahip ve önemli sanat koleksiyoncusu olan Johann Wilhelm Alexander Schnütgen’in yıllarca topladığı Orta Çağ dini sanatı ve heykellerinden oluşan koleksiyonu sergilenmektedir. Mayıs 2022’de Frankfurt’ta bulunan İkon Müzesi’ni ziyaret etmiş ve bu müzeyle ilgili yazı yazmıştım. Schnütgen Müzesi, Frankfurt’taki müzeden çok daha büyük bir müze ve içinde çok etkileyici ikonlar bulunmakta. Aynı zamanda müzenin bir kısmı, Romanesk mimariye sahip bir kilisede yer alıyor. Dolayısıyla bu müzenin atmosferi çok güzeldi. Kesinlikle ziyarete değer bir müze.

Yukarıdaki bu müzeler haricinde Köln Uygulamalı Sanatlar Müzesi (Museum of Applied Art Cologne), Orta Çağ'dan günümüze kadar ulaşan el sanatlarının yanı sıra modern tasarım sergilerinin sergilendiği müzedir. Wallraf-Richartz Müzesi (Wallraf-Richartz Museum); Gotik, Rönesans ve Empresyonist koleksiyonlara ev sahipliği yapan, şehrin en eski müzesidir. Bu müzeyi vaktim kalmadığı için ziyaret edemedim ve içimde ukde kalan bir yer. Köln’ün kuzey tarafında yer alan Şarap Müzesi ve Çikolata Müzesi de bir sonraki gidişimde dolaşacağım müzeler olarak listeme eklenmiş durumda. Bunlar haricinde daha birçok müze var dolaşılacak.

*

Frankfurt şehrinin siluetini gökdelenler oluştururken Köln'ün tarihî şehir merkezinde modern binaların dikey olarak çok fazla yükselmesine ve Köln Katedrali'nin gölgede kalmasına izin verilmemiş. Tarihi zenginliği ile gezmesi zevkli bir şehir. Zaman yetmediği için dolaşamadığım ve göremediğim yerleri bir sonraki gidişimde tamamlayacağım. Yazıma son verirken herkesin Kurban Bayramı’nı şimdiden en içten dileklerimle kutlarım. Bir sonraki yazımda buluşuncaya dek sevgiyle ve sağlıcakla kalın.