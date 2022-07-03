Asgari ücrette “işçi ve işverenin dramı” devam ediyor

Türkiye, bu kez “asgari ücret” sancısını iki kez yaşadı.

Böyle olacağı belliydi de...

Aralıkta başlayan “döviz kuru ve enflasyon yangını”, belirlenen asgari ücreti yıl boyunca taşıyamazdı, taşıyamadı, daha ilk iki ayda “eksiye” düşürdü.

Martta “Asgari ücret yeniden belirlenmeli” tartışmaları başladı.

Başladı, ama haziran ayının son günlerine kadar asgari ücretin artırılıp artırılmayacağı belli değildi.

Son bir haftada Erdoğan “Artırılsın” talimatı verdi, komisyon toplandı, artırdı.

Ayın ilk günü de yeni asgari ücret, net 5.500 Lira olarak açıklandı.

İlkel bir yöntem

Asgari ücret azdır çoktur ileride üzerinde duracağım, ama önce “yöntemin ilkelliği” konusunda bir şey söylemeliyim.

Böyle bir şey yok!

Bir devlet, böyle yönetilmez!

Asgari ücret artırılacaksa, artırılması gerekiyorsa, hazırlığını yaparsın, planlarsın, en az bir ay önce bunu açıklarsın, “Gelecek aydan itibaren asgari ücret şu olacak” dersin.

İşveren de fazladan ödeyeceği parayı bilir, ona göre hazırlığını yapar.

Asgari ücret artışının getireceği ek yükü kaldırabilmek için, ürettiği ürünlere zam mı yapar, personel mi eksiltir, kredi mi alır, ne yapması gerekiyorsa onu yapar.

Boyacı küpü değil ki bu, daldırıp çıkarıyorsun, “Ben asgari ücreti artırdım, çalışanlarına bu aydan itibaren zamlı maaş ödeyeceksin” diyorsun.

Kamu kuruluşlarının işi kolay, “devlet baba” para basar verir…

Ya özel sektör ne yapacak?

Özel sektörün halini soran var mı?

Sürekli artan maliyetler, pazar daralması, rekabet koşullarının zorlaşması, üretim ve hizmet sektörünün işini her geçen gün zorlaştırıyor.

Hiçbir firmanın durumu dışarıdan göründüğü gibi değil.

Hepsi bıçak sırtında, çoğu “günü geçirebilmenin” peşinde.

Sen bunlara diyorsun ki, “Ben asgari ücreti artırdım, ne halin varsa gör!”

Kötü yönetimin bedelini, işçi ve işveren ödüyor

İşçinin alın teri…

Emeğin değeri…

Bunlara söyleyeceğim bir şey yok.

“Asgari ücrete yapılan zam yeterli mi?” diye sorarsanız, “Hayır, yeterli değil!”

Ama bence, asgari ücretin azlığı çokluğu konusunda çıkarılan gürültü yersiz.

Asgari ücret 10 bin kira olsa ne olacak, 15 bin lira olsa ne değişecek?

“Hayat pahalılığı”, sona mı erecek?

“Geçim sıkıntısı”, bitecek mi?

Enflasyonun kökü mü kazınacak?

Ne değişecek?

İkiye aldığını dörde alacaksın, oflamak puflamak devam edecek.

Türkiye, dipsiz bir kuyuya atıldı.

İktidar, kötü yönetiminin bedelini çalışama ve çalıştırana ödetiyor.

Şuna inanın, bugün “çalışan” kadar “çalıştıran” da zor durumda.

Hepsi, bu kaos döneminde “ayakta kalabilmenin” hesabını yapıyor.

Şirketlerin görüntüsüne bakmayın siz, “enflasyon muhasebesine” geçsinler hepsi zararda.

Şirketleri ayakta tutamazsan, asgari ücrete zam yapmışsın ne işe yarar?

Türkiye, tam kıskaçta!

Peki, çare ne?

Şunu unutmayalım.

Türkiye’de artık “deniz bitti”!

“Hovardalık dönemi” kapandı.

Çalışmadan, üretmeden yaşamanın çok zor olacağı bir döneme girdik.

Türkiye, şimdiye kadar hep “borç” yedi.

Çalışmadan, üretmeden gününü gün etti.

Aldığı borçlarla geçindi.

“Borç ekonomisi” dönemi bitince, kara kara düşünüyoruz.

Şimdi ne yapacağız?

Artık borcu borçla da kapatamıyoruz.

Türk Lirası sürekli değer kaybediyor, millet sürekli fakirleşiyor.

İç ve dış sorunlar zirve yaptı.

Dikkat edin, kimse çalışmayı, üretmeyi, yeni yatırım yapmayı konuşmuyor.

Herkesin aklı “maaş artışı”nda.

Asgari ücret, artsın.

Emekli maaşı, artsın.

Memur maaşı, artsın.

Tamam, artsın da, nasıl?

Paylaşalım da, ortada bir şey yok ki, neyi paylaşacaksın?

Ülkemizde, “çalışmanın karşılığı” üretim yok.

Ya ne var?

“Kuru laf” var.

İşte bu nedenle, fakiriz.

İşte bu nedenle, asgari ücretlimizin aldığı ücret düşük.

İşte bu nedenle, özel sektör işvereni, işini çok zor döndürebiliyor.

Sıkıntının nedeni?

Bugün ülke olarak sıkıntı içindeysek, bunun iki temel nedeni var:

Birincisi; yeterince çalışmamak, yeterince üretmemek, “borç ekonomisiyle” çarkı çevirmeye çalışmak.

İkincisi; kasamızda para olmadığı halde, yıllardır borçla geçindiğimiz halde, üzerimize vazife olmayan işlere karışmak, ülkelerinden kaçıp gelen 9 milyon insanı bakıp beslemeye kalkmak!

Kendi insanımızdan esirgiyoruz, başkalarına yediriyoruz.

Can mı dayanır buna?

Benim “asgari ücret” ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.

Şu kadar oldu, bu kadar oldu, bunların hepsi fasa fiso!

Olmayan bir şeyi paylaşmaya kalkıyoruz.

Boş konuşuyoruz…

Boşuna tartışıyoruz…

Hiç kimse yatırımdan, çalışmaktan, üretmekten, artı değer yaratmaktan, ihracattan söz etmiyor.

Asgari ücret şu kadar olsun, bu kadar olsun…

İyi, olsun da, nasıl?

İşçi acınacak durumdaysa, özel sektör işvereni de acınacak durumda.

İşverende olacak ki, işçisine versin.

Kasası boşsa, para kazanamıyorsa, boğazına kadar borç içindeyse, nasıl verecek?

Her gün değişen fiyatlar, doğalgaza, elektriğe ve hammaddeye gelen zamlar, sanayiciyi de tüccarı da bitirdi.

Asgari ücret artışı…

Memur ve emekli aylığı artışı…

Bunların hepsi, “göz boyamak” için.

“Maaşlara zam yapmakla” sorun çözemezsin.

Tam aksine, o maaş artışının karşılığı (üretim) olmadığı için memleketi iyice batırırsın.