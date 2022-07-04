Makale Yazısı-04 Tem 2022 - 20:00

NATO’da yaşanan komedi
Fahri Örengül

Fahri Örengül

1939 yılından 1945 yılına kadar süren ve yaklaşık 85 milyon insanın ölümüne neden olan 2. Dünya savaşından sonra, dünya barışının yeniden sağlanması ve korunması amacıyla bazı uluslararası kuruluşlar hayata geçirildi.

Bu amaçla Türkiye’nin de kurucusu olduğu Birleşmiş Milletler 51 ülkenin katılımı ile 24.Ekim 1945 yılında kuruldu.

Amacı uluslar arası ekonomik ve kültürel işbirliğini sağlayarak  Dünya barış ve güvenliğini kalıcı olarak sağlamaktı.

Aynı şekilde üye ülkelerin ortak savunma yapmaları,üye ülkelere yapılan bir saldırının kendi ülkelerine yapıldığının kabulü ile topyekun savunmanın yapılması ve bu şekilde üye ülkelerin korunması amacıyla 4 Nisan 1949 yılında ise Kuzey Atlantik Paktı denilen NATO kuruldu.

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Bu arada 2.Dünya savaşından sonra ülkemiz de çok partili sisteme geçerek,çağdaş dünyada yaşanmakta olan demokrasi rüzgarını kuruluşunda amaçladığı gibi hayata geçirmeye başladı.Türkiye batı bloğu içinde yer almayı amaçladığı için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi kuruluşlara üye olmuştu. Aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ve AHİM’in yargı yetkisinin kabulü de bu anlamdadır.

Ülkemizin ilk NATO’ya üyelik başvurusu Sovyet Rusya tehdidi nedeniyle CHP döneminde  yapılmış,akabinde iktidara gelen Demokrat Parti de bu üyelik talebini devam ettirmiştir.Türkiye’nin üyeliğine başlangıçta yapılan itirazlar Kore savaşına Türkiye’nin katılımı ile son bulmuş ve Türkiye NATO’ya üye olmuştur.

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Ülkemizde yaşanan bütün darbelerin arkasında ABD ve diğer NATO üyelerinin olması,aynı şekilde PKK ve PYD terörünün yine NATO üyeleri tarafından desteklenmesi, FETÖ darbe girişiminin de aynı güçlerce desteklenmesi, NATO sözleşmesinin ülkemiz açısından uygulanmadığının tipik örnekleriydi. ABD ve diğer bazı NATO üyeleri alenen bu desteği sürdürürken Türkiye bu destek karşısında yapılması gerekenleri yapmıyor,yapamıyordu.

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Bu nedenle zaman zaman gereksizliği dahi ileri sürülen NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası bir bütünleşme sağlayarak önemini arttırmaya başladı.Bizim üyelik sürecimizde olduğu gibi Rusya tehdidinden korkan İsveç ve Finlandiya üyelik taleplerinde bulunmaya başladı.

Türkiye doğal olarak  bu iki ülkenin PKK ve PYD ile FETO örgütlerinden  desteğini çekmediği NATO üyeliğini kabul etmedi.

Aslında yıllardır diğer NATO üyelerine karşı yapılması gerekenleri yapmayan/yapamayan iktidar bu konuyu iç politika meselesi yaparak İsveç ve Finlandiya’ya karşı ileri sürmeye başladı.

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Geçtiğimiz günlerde üyelik vetosunu bu iki ülke için kaldıran Türkiye yine iç politika malzemesi yaparak zafer naraları atarken,bu iki ülkenin yetkilileri protokolün bu konuları kapsamadığını ifade etmeye başladılar.Yani Türkiye istediğini alamamış,ama bu konuyu yandaş basını da kullanarak iç politika malzemesi yapmıştı.

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Dış politika ve milli menfaatler iç politikaya alet edilmeyecek kadar önemli konulardır.

Diğer NATO üyelerine karşı sessiz kalarak itirazlarını kaybeden iktidarın İsveç ve Finlandiya’ya karşı iç politikaya malzeme yaparak takındığı tutum tam bir komedidir.Ekonomide,demokraside, eğitim, sağlık ve kültür gibi her konuda içerde yaşanan ağır travma ne yazık ki; dış politikada da devam etmektedir.

Türkiye dış politikada da tutarlılığını,ciddiyetini,güvenirliğini ve ağırlığını kaybeden bir ülke konumuna düşürülmüştür.

Bu kadar önemli bir konuda iç politikaya alet edilerek düşülen komik durum,ülkemize uluslararası alanda zarar veren önemli olaylardan birisidir.

Ülkemizdeki yönetim komedisi iç politikadan dış politikaya kadar ne yazık ki her alanda devam ediyor.Faturayı da suçsuz günahsız vatandaşlarımız ödüyor.

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Yazar Fahri Örengül - Mesaj Gönder

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