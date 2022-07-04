Makale Yazısı-04 Tem 2022 - 20:00

Tatile çıksak mı, çıkmasak mı?
Fikret Gökmen

Fikret Gökmen

            Çalışanlar için yoğun geçen çalışma dönemi sonrası, 10 – 15 gün dinlenmek en doğal hakkı. Tatil denilince, sakin ortamlara gitmek, iş ortamından ve kentlerin gürültülü yaşamından biraz da olsun uzaklaşmak olarak anlıyoruz.

            Genelde de deniz ve güneşle buluşup, yürüyüşler yapmak yüzmek şeklindeki tatil anlayışı da oldukça yaygın.

            Ancak bu yıl böylesi bir tatil programları yaparken geçmiş yıllara göre çok fazla ince hesaplar yapılası gerekiyor. 15 günlük bir tatil yapıp, gerilimi atıp rahatlayayım derken, çok daha gerilip şoklarla karşılaşmanız olası.

            10 gündür Datça’dayım. Nelerle karşılaşacağımı tahmin ediyordum. Tahminlerim gerçeğin %40, bile değilmiş. Fiyatlar neredeyse günlük değişiyor.

            İzmit’ten ayrılırken arabamın deposunu litresi 30 TL’den 1.760 TL’ye doldurdum. (Şuan galiba litre 27 TL civarında) geçen yıl aynı dönemde depo 320 TL doluyordu. Artış 5,5 kat.

            Otel ve pansiyonlar geçen yıl bu aylara kıyasla dolu olmamakla birlikte fiyatlar 3 – 5 ‘e katlamış. Pansiyon fiyatları oda kahvaltı şeklinde olup, günlük kişi başına 700 – 2.000 TL arasında denize ve Datça merkeze yakınlık durumuna göre değişiyor, otel fiyatları ise, oda kahvaltı kişi başına 2.350 – 3.000 TL aralığında.

            Bu fiyatlar Temmuz başı fiyatları. Tatile gelenler çoğaldığında fiyatlarda değişebiliyor.

            Sabahları yürüyorum. Pansiyon ve restoranların önünden geçiyorum. İçecek, yiyecek fiyatları sürekli değişiyor. Örneği kahvaltı fiyatları ilk günlerde 85 TL idi. İki gün sonra 95 TL oldu. Dün sabah baktım 110 TL olmuş. Yani 10 günde üç kez fiyat değişikliği oldu. Önümüzde bayram var tatilci yoğunluğunun artması olası. Kahvaltının 140 – 150 aralığında olacağı anlaşılıyor.

            Sahil lokantaları şuan 5 çeşit meze günlük balık (rakını al gel) kişi başı 275 TL. Tabi bu günlük böyle, sonrası ne olur derseniz 400 TL’ye kadar çıkar sanırım.

            Sevgili okurlar ben Datça’dan gözlemlerimi aktardım. Sanırım diğer tatil yörelerinin durumu da buradan çok farklı değildir. (Bodrum – Antalya istisna)

            Şimdi oturun 3 – 4 kişilik bir aile olarak 15 günlük tatil bütçenizi yapın. Eğer gelirinize göre fayda – maliyet analizi sonucu, sonraki günlerde tatilin sağlayacağı faydadan çok daha fazla maliyet yüklüyorsa bu yılı pas geçin.

            Ben çok mütevazı bir hesap yaptım 3 kişilik bir ailenin Datça’da 15 günlük tatilinin maliyeti yol giderleri dahil, merkeze biraz uzak pansiyon fiyatıyla 35.000 TL’nin altına düşmez.

            Genel durum ne yazık ki böyle. Çalışanlar en doğal tatil hakkını değerlendirmek için bile uzun uzun düşünmeleri gerekiyor.

 

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Yazar Fikret Gökmen - Mesaj Gönder

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