Makale Yazısı-04 Tem 2022 - 20:00

ORC Araştırma’ya göre AKP ve MHP eriyor, Hürriyet’in YILDIZI parlıyor!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde 15 yıllık AKP saltanatına son vererek İzmit Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı’nın adayı Fatma Kaplan Hürriyet, araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde, başarısını her geçen gün perçinliyor. Hürriyet, son olarak ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan 184 ilçe belediye başkanı arasında en iyi 10 belediye başkanı arasına girmeyi başardı.

HÜRRİYET’İN BAŞARISI

ORC Araştırma şirketi tarafından 15-27 Haziran 2022 tarihleri arasında 30 Büyükşehir’e bağlı, nüfusu 100.000’in üzerinde olan 184 ilçede toplam 15.750 katılımcı ile gerçekleşen çalışmada, vatandaşlara ‘belediye başkanlarının çalışmalarından ve hizmet kalitesinden ne düzeyde memnun’ olduklarını soruldu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 60,4 oy ile en başarılı 10 belediye başkanı arasındaki yerini aldı. Ayrıca Başkan Hürriyet, Marmara bölgesinde en iyi 3’üncü belediye başkanı seçildi.

AKP ve MHP YÜZDE 16.2 OY KAYBETTİ

ORC Araştırma Şirketi, geçtiğimiz hafta "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" araştırmasının sonuçlarını yayınlamıştı… ORC’nin araştırmasına göre AKP, Kocaeli'de 2018 seçimlerinden bu yana yüzde 10.7, ortağı MHP ise yüzde 5.5’lik oy kaybı yaşadı. Böylelikle Cumhur İttifakı’nın oy kaybı yüzde 16.2 oldu. 2018 seçimlerine göre CHP’nin oyu yüzde 4.4, İYİ Parti’nin de yüzde 11.7 oranında arttı. ORC araştırma sonuçları doğruysa, AKP ve MHP’nin oyları günden güne eriyor… 2019’daki yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yıldızı giderek parlıyor.

EN BAŞARILI 10 BELEDİYE BAŞKANI

Şeniz DOĞAN                      Merkezefendi (Denizli)          yüzde 66 3.

Serdar BAYRAKLI              Bayraklı (İzmir)                      yüzde 65.7

M.Tevfik GÖKSU                 Esenler (İstanbul)                   yüzde 65.5

Alper TAŞDELEN                Çankaya (Ankara)                  yüzde 64.8

Kürşat Engin ÖZCAN           Nazilli (Aydın)                       yüzde 64.5

Mustafa DÜNDAR               Orhangazi (Bursa)                  yüzde 63.3

Erhan KILIÇ                         Buca (İzmir)                           yüzde 62.9

Ömer GÜNEL                       Kuşadası (Aydın)                   yüzde 62.6

Deniz KÖKEN                      Eyüpsultan (İstanbul)             yüzde 61.0

Fatma Kaplan HÜRRİYET   İzmit (Kocaeli)                       yüzde 60.4

XXXXXXXXXXX

En ucuz sigara 27.5 lira oldu

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi. Mayısta yapılan zamla birlikte, en ucuz sigara 25,50 TL’ye çıkmıştı. Son zamla birlikte, en ucuz sigara 27,5 TL’ye, en pahalı sigara ise 48 TL’ye çıkmış oldu.Sene başından bu yana üç kez zamlanan sigara ürünleri, son zamla birlikte dördüncü kez zamlanmış oldu. Böyle giderse yılbaşına kadar zam sayısı 6’yı, 7’yi bulacak.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Her 5 ilaçtan 1’i yok

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, önceki gün önemli bir açıklama yaptı… Ercanlı, ilaçlardaki bulunurluk sorununun yeniden yüzde 20’ye dayandığını, yani neredeyse her 5 ilaçtan biri bulunamaz hale geldiğini ve bunun artık bir rutin haline geldiğini söyledi. Bir yandan hastanelerde randevu almak zorlaştı, diğer yandan hekimler yurt dışına kaşıyor, bir diğer yandan her 5 ilaçtan biri yok. Sağlık sektörü gerçekten de zor durumda, bu durum vatandaşları da olumsuz etkiliyor.

Xxxxxxxxxxx

İşsizlik maaşı da zamlandı

Asgari ücret yaklaşık yüzde 30’luk artışla 5 bin 500 lira oldu.Buna göre, 2022 yılının ikinci yarısında en düşük işsizlik maaş 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik maaşı 5 bin 123 lira olacak. İşsizlik maaşının alınabilmesi için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor

Xxxxxxxxxx

HAKLARINI ÖĞREN

Sahibinden izinsiz alınan ve ehliyetsiz kişinin kontrolünde olan araç için aracın sahibine ceza kesilemez.Yargıtay 19. Ceza Dairesi2019/18946 E. 2020/8274 K.

**

Böbreğini satan kişi organ ve doku ticareti suçunu işlemiştir ve suçun cezası 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıdır. (TCK m. 91

**

Tüketici cayma hakkı konusunda bilgilendirilmez ise 14 günlük süreye tabii değildir.Yargıtay 13. Hukuk Dairesi2015/25017 E. 2018/556 K

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL