Zaman, birazcık zaman…

Mecburuz…

Kocaelisporlu isek…

“Kol kırılır yen içinde kalır” diyeceğiz…

Yönetim kurulu öyle çok da hevesli gözükmüyor, görevde kalmak için…

Gördüğüm kadarıyla taraftar da ikna olmuş gibi…

Ekimde bir kongre planlanıyor…

Ama size bir şey söyleyeyim mi ?..

O kongre yapılmayacak…

Bu takım 2.Lig’e sıkı girecek ve kongrenin gereksizliği konuşulacak…

Bir şey daha söyleyeyim:

Bu takım bu sezon şampiyon olarak yeniden 1.Lig’e yükselecek…

Kırkpınar’da yine yokuz…

Ahmet Taşçı öyle bir rekor kırdı ki, artık onun rekorunu egale etmek bile zor…

Ali Gürbüz…

İsmail balaban…

Recep kara, yaklaştı ama beceremedi…

Ahmet Taşçı’nın bu rekoru, Karamürsel’e de iyi gelmedi…

Oradan da bir daha pehlivan çıkamadı…

Hüseyin Gümüşalan elendi…

Tanju Gemici ve Faruk Akkoyun yanına bile yaklaşamadı…

Cengizhan Şimşek ise rahmetli Cengiz Elbeye’nin tırnağı bile olamayacak…

Göreceksiniz…

Kocaelililer uyanın artık !..