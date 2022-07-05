Makale Yazısı-05 Tem 2022 - 20:00

Vatandaşların yüzde 70’inin tatile gidecek PARASI YOK!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Ekonomik krizi ve hayat pahalılığını iliklerimize kadar hissediyoruz…

Durum böyle olunca, vatandaş geçim derdinde…

Önce geçim sonra tatil…

Durum böyle olunca, tatil planlarını da başka bahara bırakıyorlar…

Vatandaşların içinde bulunduğu durumla ilgili sık sık araştırmalar yapılıyor…

Araştırmanın sonuçları yayınlanıyor…

Önceki gün Tüketici Birliği Federasyonu “Yaşasın Tatil” isimli kamuoyu araştırmasını yayınladı. Sözcü gazetesinde Taylan Büyükşahin imzasıyla yayınlanan araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı… Birlikte okuyalım…

Z KUŞAĞI TATİLİ UNUTTU

Hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar tatile de gidemez hale geldi. Tüketici Birliği Federasyonu “Yaşasın Tatil” isimli kamuoyu araştırmasını yayınladı. Buna göre, vatandaşların yüzde 69.7'sinin tatile çıkmak için bütçesinin yeterli olmadığını belirtiyor. Son bir yıl içinde tatile gidemeyenlerde en büyük pay da Z kuşağını ait. Genç nüfusu ifade eden Z kuşağının yüzde 89'u tatile gidemiyor.

Yapılan ankette “Ne sıklıkta tatilde gidersiniz” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 43.7'si son üç yıldır tatile gidemediğini beyan ederken, yüzde 37.6'sı yılda sadece bir kez tatile gittiğini, yüzde 15'i ise yılda 2-3 kez tatile gittiğini beyan etti.

HANE HALKI SAYISI

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nâsır ve Araştırma Görevlisi Merve Kır tarafından yapılan ankette, hane halkı sayısının artmasıyla tatile gidememe oranlarının da arttığı görüldü. Buna karşın, hane içinde çalışan kişi sayısı arttıkça tatile gitme oranları da artış gösteriyor.

TAKSİTLİ TATİLLER

Yaşasın Tatil isimli araştırmada, yaz tatiline gideceğini beyan edenlerin yüzde 52'si kendi bütçesiyle tatilini finanse edeceğini belirtirken, yüzde 44'ü ise kredi kartına taksit ile tatile gideceğini belirtti. Tatile gideceğini beyan edenlerin yüzde 18'i kendi yazlık evinde kalacağını söyledi. Öte yandan yüzde 16'sı yakınlarına ait yazlık evde kalacağını kaydetti. Bu veriler ışığında tatile gideceğini beyan edenlerin yaklaşık üçte birinin ücretli konaklama yöntemlerini tercih etmediği görüldü.

TATİL PLANLARI ERTELENİYOR

Yukarıdaki değerlendirmeyi okudunuz…

Araştırmanın özeti şu; Yapılan araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 70’inin tatile gidecek parası yok. Genç nüfusu ifade eden Z kuşağının da yüzde 89’u tatile gidemiyor.

Son 9-10 aydır, satın alma gücü iyice azaldı…

Artık vatandaş geçim derdinde, tatile gitmeyi erteliyorlar.

Bu erteleme ne zamana kadar devam edecek, bu da bilinmiyor.

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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