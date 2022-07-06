Toplumsal kurallar hepimizi ilgilendiriyor…

Biliyorsunuz burada ki yazılarıma edebiyat ve sanat konularıyla devam ediyorum. Biraz da tarih... Ama bugün sizlere yazdığım güncel bir konu…

Bir insanın karakteri, kişiliği, yaptıkları ya da yapmadıkları tabii ki kendisini ilgilendirir ama yaptıkları toplum kurallarına uymuyorsa hepimizi ilgilendiriyor.

Dışarıya çıktığımda, her seferinde hayretler içinde kalıyorum. Tekrar tekrar aynı eylemlerle karşılaşmak beni üzüyor, peki uygulayan insanlar bundan rahatsız olmuyorlar mı? Yada yaptıklarının farkında değiller mi?

Eskiden içinden tren geçen şehirdi burası. Çocukluğum ve gençliğim tren yolunun kenarındaki çınar ağaçlarının altında yürüyerek geçti. Sonra demiryolu kaldırıldı ve yerine yürüyüş yolu yapıldı. O da ayrı bir güzellik bizler için. Ve şimdi yürüyüş yolu yenilendi. Yenilendi ama düzeni aynı. İnsanlar için yürüyüş yolu, genişletilmiş hali ile ve yanında bisiklet yolu. Ama geçen gün gördüğüm ve öncesinde de çok kez tanık olduğum manzara ise; yürüyüş yolunda bisikletli bir genç, bisiklet yolunda ise yürüyen bir yaya…

Tramvay yapılalı kaç yıl oldu ama hala içeriye girmeyi öğrenemeyen insanlar var. Hem de “İçerden çıkan yolcuları bekleyin” diye anonsla ikaz aldıkları halde. Lütfen ilk önce içerideki yolcular insin sonra sizler binin. Tramvay sizi almadan bir yere gitmez.

Toplu taşımalardan bahsetmişken, ihtiyacı olana yer vermeyen gençlerden de bahsetmek istiyorum. Hiçbir anne babanın çocuk yetiştirmesini sorgulamak istemem ama şimdiki yeni nesil gençlerin yer vermemesiyle ilgili olarak, kendine güvenli çocuk yetiştirmeyi öyle zanneden ve “Benim de çocuğumun oturma hakkı var.”diyen yakın zamandakiyeni nesil anne babaların düşüncelerinin sonucunu yaşıyoruz gibi geliyor bana. Bu yazdıklarım bütün anne babalar için geçerli değil tabii ki.

İki yıldır korona ile boğuşuyoruz, boğuştuk derken bu yaza maskesiz girdik. Artık maskeli yüzlerle karşılaşmıyoruz dışarıya çıktığımızda. Maske takan hiç yok diyeceğim ama maalesef var. Yüzlerde yok ama yerlere atılan maskelerden anlıyorum hala maske takan olduğunu. Çöpe atın! Lütfen kullanmadığınız maskeyi çöpe atın! Yaşadığımız iki yıl içinde herkesin bu konuda duyarlı olabileceğini düşünüyor ve umuyordum. Ama maalesef değişen bir şey yok.

Çöp demişken, çöp konteynerleri yenilendi. Ne güzel. İki konteyner biri hepimizin bildiği gıda çöpü diğeri ise geri dönüşüm. Geri dönüşüm, toplumumuzun gelişmesi için çok önemli. Bu konuda duyarlı insanlar olduğu gibi umursamayan insanlar da çok. Geri dönüşüm konteynerini ev çöpleriyle dolduruyorlar.

Bu konularda ve daha yazmadığım pek çok konuda toplum olarak biraz daha desteğe ihtiyacımız var.

Yanlış yapıldığını gördüğümüzde mutlaka bu kişileri uyaralım.

Toplum bilinci herkesin ruhuna yerleşmesi gereken bir konu...

Ve bizlerin de bunun için elimizden geleni yapması gerekiyor.