Makale Yazısı-06 Tem 2022 - 20:00

Rüya mı kabus mu görüyoruz?
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

İnsan rüya görür.

Kimi insan gördüğü rüyayı roman gibi anlatır.

Dinleyen, “Hayırdır inşallah” diye temennide bulunur.

Kimi, bir iki nokta dışında unutur!

Kabus görmek ise başka bir olaydır;

İnsanın rüyasında yaşadığı bir dehşet anıdır!

O dehşet anında, insan beyninde ve ruhunda oluşan bir korkunun ya da günahın izleri vardır!

Bir insanı rüya görmesi doğaldır.

Ama, ülke yönetiminde sorumlu olanların “uyanıkken rüya görmesi” hayra alamet değildir!

Bu kişiler, “Toplumsal belleğin unutkanlığına” güvenirler!

Evet, “İnsan belleği, unutkandır!”

Ama;“Arşiv unutmaz!”

Tarih; 27 Aralık 2021.

Göreve geldiği 25 gün olan Hazine ve Ekonomiden sorumlu Bakan Nureddin Nebati, katıldığı TV programında diyor ki;

“Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın. Türkiye’de çok farklı noktalara geleceğiz!”

Haksız da değil hani!

Çok farklı noktalara geldik!

Gazete okumayan, TV haberlerinden bile sıkınan, yandaş TV’lerde “varsıl kesimlerin aşk öyküleriyle” avunan, ertesi gün iş bulup bulamayacağını bilemeyen, asgari sefalet ücreti ile “sağlıklı ve dengeli, beslenemeyen” ve sürekli, yoksullaşan geniş halk kesimleri nasıl hatırlasın bu söylediklerini?

Ne diyor şair?

“İnsanlarım, ah benim insanlarım./ yalanlarla kandırıyorlar sizi!”

Altı ay sonra geldiğimiz noktalar ortada!

·       Enflasyon; yüzde 36’dan yüzde 73’e çıkmış!

·       Mazot; 30 TL’den 27.3’e çıkmış!

·       Ekmek; 2.5 TL’den 5 TL’ye çıkmış!

·       “KUR KORUMALI MEVDUAT” projesine, yoksul halkın bütçesinden 113 Milyar Dolarharcanmış! Kazanan kim? Serveti olanlar. Hem FAİZ aldılar hem de KUR FARKI.

·       Faiz yükü; 240 milyardan 330 milyara çıkmış!

Ekonomik düzenle ilgili daha pek çok örnek vermek mümkün.

Arif olana bu kadarı bile çok.

Bu gerçeklere rağmen Bakan Nebati ne diyor?

“Ülke büyüyor, insanlar iş buluyor. Çarklar dönüyor!”

İşte bu bir MASAL örneğidir!

İnandınız mı?

Şeker kaç lira oldu?

Ekmeğe gelen ve geleceği belirtilen zamlar için ne düşünüyorsunuz?

Üniversiteli gençler memleketlerine gitmek için otobüs parası bulamıyor!

Kiracılar perişan!

Her şeyi bir kenara bırakın ve düşünün lütfen;

“Henüz 6 ay dolmadan EK BÜTÇE ihtiyacı nereden çıktı?

Bir siyasi iktidarın “Basiretli tüccar” gibi, her konuyu ayrı ayrı ANALİZ ederek, SAĞLAM BİR BÜTÇE hazırlaması gerekmez mi?

“İthalata dayalı ekonomik düzen” tercihi nedeniyle CARİ AÇIK sürekli olarak yükseliyor!

Bu yüzden DIŞ BORÇLANMA artıyor ve yeni borç temini zorlaşıyor!

Anlaşılıyor ki;

Artık bir KABUS halini alan bu rüyadan uyanmak gerekmiyor mu!

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Yazar Mustafa Küpçü - Mesaj Gönder

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