DEVA Partisi’nin mitingi AKP’nin keyfini kaçırdı!

Liderliğini eski AKP’li Ali Babacan’ın yaptığı DEVA Partisi, geçtiğimiz hafta Gebze’de miting yaptı. Mitingin kalabalık olup olmayacağı merak ediliyordu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 35 bin kişiyi aşkın bir kalabalık toplamayı başardı. Bilindiği gibi Gebze her zaman AKP’nin kalesi olarak tanımlanıyor. AKP’nin kalesi olarak tanımlanan bir yerde 35 bin kişi toplamak, çok büyük başarı.

Bu başarıda DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç’un da büyük payı var. Gebze mitingi gösterdi ki, muhalefete ilgi her geçen gün artıyor.

AKP’nin alternatifi DEVA Partisi olarak görülmeye başlandı. DEVA Partisi’nin Gebze mitingini gören AKP’lilerin morali bozulmuştur. Babacan içinbirçok pankart açıldı… Ama en dikkat çekicisi, “Yetiş Ya Ali” pankartı oldu.

“35 BİN KİŞİ TOPLAMAYI BAŞARDIK”

Mitingden sonra DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ile telefonla görüştüm…

Muhteşem bir mitinge imza attıklarını söyledi.

Heyecanlıydı, keyfi yerindeydi.

Zafer kazanmış bir komutan edasındaydı.

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Koç, “Mitingde birçok engellemeyle karşılaştık. Buna rağmen 35 binin üzerinde bir kalabalık oluşturmayı başardık. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan da coşkulu miting karşısında çok mutlu oldu. Mitingden alnımızın akıyla çıktık. DEVA Partisi adım adım iktidara yürüyor” dedi.

DEVA’NIN MİTİNGİ BÜTÜN DENGELERİ ALT ÜST ETTİ

Şu bir gerçek ki, Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi, Gebze mitingiyle bütün dengeleri alt üst etti…

Bütün zincirleri kırdı…

Kafalardaki bütün soru işaretleri yok etti…

DEVA Partisi’nin Gebze mitinginden sonra, Kocaeli’de kartlar yeniden karılacaktır…

AKP’nin alternatifi yok diyenlere, yaptığı miting ile “Alternatif biziz” mesajı verildi.

DEVA Partisi’nin 35 bin kişinin katılımıyla yapılan Gebze’deki mitingini gördükten sonra, AKP’nin 2023’te işi hiç de kolay değil.

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Öz Sağlık-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan, önceki gün Büyükşehir Belediyesi'ne ücretsiz ulaşım süresinin uzatılması hususunda yazılı müracaatta bulundu. Balkan, Başkan Tahir Büyükakın’danHaziran ayı itibariyle sona eren ''Ücretsiz Ulaşım Hizmeti'' süresinin uzatılmasını talep etti. Aradan birkaç gün geçti… Hala bu çağrıya bir cevap gelmedi. Sağlıkçılar, Büyükakın’dan olumlu bir cevap bekliyor.

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CHP’li Engin Taşdemir AKP’yi GAZA getiriyor!

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Dodurga seçimleri üzerinden AKP’yi gaza getirmeye çalışıyor. Taşdemir, sosyal medya hesabından, “Dodurga'daki seçimi AKP ezici bir çoğunlukla kazandı. AKP'nin acilen erken seçime gitmesi şart oldu.Bence bu moral ile hemen seçime giderse, genel seçimi de alır.Ha gayret bu cesareti kaybetmeyin” paylaşımında bulundu. Bilindiği gibi Çankırı’nın Dodurga beldesinde yapılın yerel seçimde AKP’nin adayı yüzde 87 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı.

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Ortalama bir tatil asgari ücretin 3.5 katı civarında

Asgari ücret, 5.500 lira oldu… Ama, buna bağlı tatil yerleri de zamlandı. Bir araştırma yapıldı. Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen bir asgari ücretli, uçakla seyahat edip her şey dahil ortalama bir otelde kalmak isterse, 19 bin 500 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Bu da aylık aldığı ücretin 3,5 katından fazla… Halbuki Almanya’dan ülkemize gelen bir emekli, doyasıya tatil yapıyor. Ama bu ülke için çalışan, alın teri döken kişi, tatil yapabilmesi için 3.5 ay aç kalması gerekiyor. Asgari ücretle çalışan, ancak tatili rüyasında görür. İşte Türkiye gerçeği bu…