Türk Milli Eğitimi “ekmekçiliğe” soyunurken

Arkadaş, ben onu bunu bilmem, AKP iktidarının her bakanı kendi konusunda “üstün yaratıcı” bir kişilik.

Yani eski tabirle bir “deha”!

Bu kanıya nereden mi vardım?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in televizyonda o konuşmasını dinlerken…

Bakan Özer, öyle bir fikir ortaya attı ki, uygulandığında hem eğitim sistemimiz kurtuluyor, hem de toplumdaki “ekmek pahalı” yakınması sona eriyor.

Efendim, okullarda ekmek üretilecekmiş.

Üretilen ekmekler, okul çıkışına konulacak büfelerde çok ucuza satılacakmış.

Böylece öğrenciler üretmeyi (fırıncılığı) öğrenecekler, halk da “pahalı ekmek yemekten” kurtulacakmış.

Bunlar laf değil.

Bakanlık, 15 okulda ekmek fabrikası kurmuş ve üretime başlamış bile.

İşte Bakan Özer’in o konuşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya’da düzenlenen “Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı”nın açılışında aynen şunları söyledi:

“15 okulda ekmek fabrikası kurduk. Şu anda günlük 250 bin ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı’mızla ekmek satış reyonlarında günlük 50 bin ekmek üretim protokolünü imzaladık. Biz 1.5 TL’ye vereceğiz, belediyemiz de 2 TL civarında satacak. Türkiye’de 81 ilde 100 noktaya, meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız ve günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle o liselerin çıkışındaki satış büfelerinde vatandaşımızın düşük fiyatla ekmekle buluşmasını sağlayacağız.”

Dahası var.

Meslek liselerinde “kâğıt havlu” üretimine de başlanmış.

Gelecek eğitim döneminden itibaren tüm okullarda öğrenciler ücretsiz kâğıt havlu kullanabilecekmiş.

Müthiş değil mi?

Hele şu “81 ilde meslek liselerine ekmek fabrikası kuracağız” fikrine bayıldım.

“Ekmek fiyatını ucuzlatmanın” başka bir yöntemi olamazdı.

İşgücü, bedava.

Kira, yok.

Elektrik su parası devletten.

Eee, haliyle ekmek de ucuz olacak.

Bence oldu olacak bir adım daha ileri gitsinler, geniş bahçeli meslek liselerinin bahçelerine buğday ekip una da para vermesinler.

Yok yok, Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanı değil de “Ekonomi Bakanı” olmalıymış.

Baksanıza “ekmeği ucuzlatmanın formülünü” bulmuş, meslek liselerinde hayvancılık yaptırarak eti de, sütü de, peynir ve yoğurdu da ucuzlatır.

Ben bu Bakan’ı çok tuttum.

Bakan Özer’in “fırıncılık” gibi dahiyane fikirleri Türkiye’yi kurtarabilir.

Güzel ülkemde “Ben yaptım oldu” saçmalıkları devam ediyor.

Bakalım bu saçmalıkların sonu nereye varacak?

Kamil Yılmaz’ın Başkan Hürriyet’e sitemi

Geçenlerde Kamil Yılmaz aradı.

Kandıralı Kamil…

“Kandıralı” olmasının yanı sıra, dürüst bir kuyumcu esnafıdır.

CHP’lidir, Atatürkçüdür, Cumhuriyetçidir…

“Kandıra denince ne akla gelir?” diye sordu.

Beraber sıraladık; klarnet, manda yoğurdu, hindi.

Lafı nereye getireceğini tahmin ettim.

“İyi de” dedi, “geçenlerde İzmit’in kurtuluşunda İzmit’te klarnetçi vardı, ama Kandıralı değildi…”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e sitem etti:

“Fatma Hanım, kurtuluş günü eğlencesine Hüsnü Şenlendirici yerine Kandıra’mızın yetiştirdiği ünlü klarnetçi Türkan Kandıralı’yı davet etmeliydi. Sanırım yanlış yönlendirildi. Yoksa Fatma Hanım bu konularda çok hassastır. Önce kendi değerlerimize sahip çıkar. İnşallah İzmit Belediyesi’nin önümüzdeki günlerdeki ilk organizasyonunda Türkan Kandıralı’yı sahnede görürüz.”