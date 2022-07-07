Makale Yazısı-07 Tem 2022 - 20:00

Kurban ve Kurban Bayramı
Fahri Sağlık

Fahri Sağlık

Kurban ibadetinin özü Hakk’a yakın olmaktır. Gücü yeten müminler, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanlarını keserek hem Cenab-ı Hakk’a yakınlaşmakta, hem de kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadırlar.

Kurban; İslam’ın şiarı, Allah yolunda her türlü fedakârlığın sembolüdür.

Kurban; Allah’ın emrine teslim, Resulünün uygulamasına tabi olmaktır.

Kurban ibadetinde derin bir kulluk bilinci vardır. Kesilen hayvanın ne eti ne de kanı yüce Allah’a ulaşmazken, sadece müminin takvası ( kulluk bilinci ) O’na ulaşır.

Kurban; Kulluğu sadece Allah’a has kılarak tevhidi gerçekleştirmektir. Kurbanla mümin " Yalnızca sana ibadet/kulluk ederiz. Yalnız Senden yardım dileriz.” (Fâtiha; 5 ) sözünü yerine getirir.

Kurban; Müslümanın itikatta doru yolüzere yol yürüdüğünün açık göstergesidir.

Kurban; sadece kan akıtmak değildir. Kurban bir sadakat ve teslimiyet ifadesidir. Ötelerden gelen buyruklara teslim olmaktır.

Kurban şükürdür; Rabbimizin verdiği sayısız nimetlerin kadri ve kıymetini bilmektir. Heva ve hevesin, hırs ve tamahın esiri olmamaktır.

Kurban, arz etmektir; niyetimizin saf ve berraklığını yüce Allah’a arz etmektir.

Kurban, direnç göstermektir; nefsaniyetin insaniyetimizi esir almasına karşı direnç göstermek, duyarsızlaşan duygularımızı bu direnç ile onarmaya çalışmaktır.

Kurban, garip olana karîb ( yakın ) olmaktır.Kardeşlik şuurunu pekiştirmektir. Çağımızı esir alan, giderek kitleselleşen ve sistematikleşen kin, nefret, düşmanlık ve duyarsızlaşma gibi inancımıza aykırı duygu, düşünce ve eylemler karşısında, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi yüksek insani hasletleri hayatımızda yeniden yeşertmektir.

Kurban kesmek kolay, kurban olmak zordur.

İnancımıza göre sadece yüce Allah adına kurban kesilir ve sadece yüce Allah’a kurban olunur. Anadolu insanın “kurban olayım”, “ kurban olduğum” , “Annen sana kurban olsun” deyimlerini sıklıkla tekrarladığına şahit oluruz. Türkçemizde “ kurban olayım, kurban olsun” deyimleri “aşırı sevgi ve hayranlık”, ile “ yalvarma, yakarma” anlamlarında mecazen kullanılır. Örneğin: “Kurban olayım, ne güzel memleket!” denildiğinde,“ Uğruna kurban olacak kadar çok seviyorum seni” demek isteriz.  “Kurban olayım, bu işimi yapıver.” Dediğimizde de “ yalvarırım bu işimi hallediver” demek isteriz.

“ Yaratana Kurban” deyip kurban kesen Müslümanlar yukarıdaki her iki mecazi anlamı kullanarak yüce Allah’a karşı duydukları sevgi, saygı, bağlılık ve yakarışlarını dile getirir ve yalvarıp yakarırcasına O’ndan bağışlanma ve yakınlık talep ederler. Müslümanlar bu yakarışları ile Hz. İsmail'in teslimiyeti ve Hz. İbrahim'in sadakatinde bağlı ve sahip olduklarını göstermiş olurlar.

Kurban Bayramı;Aciz olana, iltica edene, kapına gelene, fakr’u zaruret içinde olana, mazlum olana, kimsesiz kalana el uzatma bayramıdır. Zira bu bayram yakınlaşma bayramıdır.

Kurban Bayramı; ayrılığın birliğe, gayrı lığın bütünlüğe, dargınlığın muhabbete dönüşme umududur.

Kurban Bayramı;İslam’a aykırı bilgi, duygu, düşünce ve eğilimlerimizi kazdığımız kurban çukuruna gömmedikçe gönüllerimize rahmet, mağfiret ve merhamet ışığının düşmeyeceğine inanmaktır.                                                                                                                                                                             Kurban Bayramı; ruhumuzu yüce Allah yolunda feda ettiklerimizin ecri ile arındıracağımıza olan inançtır. Kurban Bayramı, kurban edilenin cisminin değil, kurban edenin takvasının ( ihlas ve samimiyet ) yüce Allah’a ulaşacağına olan kesin inançtır.

Kurban Bayramı; duygu, düşünce ve davranışlarımızı yeniden diriltecek olan tüm erdemleri kuşanabilmek adına, yalanın, bencilliğin, tekebbürün, samimiyetsizliğin, sevgisizliğin de kurban edilmesidir. Özetle derin manası ile Kurban Bayramı, inanç ve teslimiyet ile akıl arasındaki varoluşsal bağın yeniden kurulmasıdır. Kurban Bayramı, kendisi uğruna kurban olunması icap edenlere dikkat kesilmektir.

Kurban Bayramı; doğudan batıya dünyamızdaki tüm yoksul yüreklerin acılarını bir nebze de olsa dindirebilme bayramdır.

Kurban Bayramı;“ Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş ” çağrısına kulak vermek, bu çağrının gereğini yapmaktır.

Kurbanımız makbul, yakınlığımız daim olsun.Kurbanın bütün anlam dünyası ile ruhlarımızı kavraması dileklerimle Kurban Bayramımız mübarek olsun.
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Yazar Fahri Sağlık - Mesaj Gönder

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