Bayramda yola çıkacak sürücülere önemli uyarılar!

Bugün Arife… Yarın Bayram… Yola çıkacaklar, son hazırlıklarını görüyor. TMMOB Makina Mühendisleri OdasıKocaeli Şubesi BaşkanıMehmet Ali Elma, Kurban bayramı nedeniyle yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu… “Bayram nedeni ile yola çıkan sürücülerimizi uyarıyoruz! Lütfen kurallara uyalım, yetkilileri de göreve çağırıyoruz! Lütfen kazaların önlenmesi için daha fazla özen ve dikkatle çalışalım” diyen Elma’nın uyarılarını birlikte okuyalım; “

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08 Temmuz’da başlayacak olan bayram tatiliyle birlikte trafikte yoğunluğun ve tehlikenin artacağı bir haftaya girmiş olacağız. Maalesef bayram tatili süresince trafik yoğunluğu artışına paralel olarak trafik kazaları da artmakta, her yıl binlerce insanımız bu kazalar neticesinde hayatını kaybetmektedir. Bu durum bayram tatili öncesinde yola çıkmadan sürücülerin ve yetkililerin alması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken konuların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

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Bayram tatili ile birlikte trafik kazaları açısından riskli günlere giriyoruz. 2021 yılında yaşanan 1.186.353 kazada TÜİK istatistiklerine göre yüzde 87,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2,6'sının taşıt, yüzde 1,8'inin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu belirlendi.

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Kazalarda, ağır tonajlı araçların neden olduğu trafik kazası oranı % 31, otomobillerin neden olduğu trafik kazası oranı ise % 60 olarak tespit edilmiştir.

İnsana bağlı trafik kazalarının sebepleri arasında başta gelen hususlar; aşırı hız, hatalı sollama, direksiyon başında uyuma ve emniyet kemeri takılmamasıdır.

Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların % 24`ü hiç zarar görmeden kazayı atlatmakta, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran % 6`ya kadar düşmektedir. Emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerde ölüm ve yaralanma oranları, kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre % 40 daha az olmaktadır.

TRAFİK KAZALARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN:

-Araç Bakım ve Periyodik Muayeneleri zamanında yapılmalıdır

-Frenler, araçların fren bakımları son derece önemli bir husustur. Bakımını yaptırın.

-6 yıldan yaşlı lastikler teknik özelliklerinden çok şey kaybeder, fren mesafesini uzayacağı unutulmamalıdır.

-Takip mesafesi, yüklü araç sürücüsünün önündeki araçla arasındaki takip mesafesini günlük kullanımına kıyasla artırması gereklidir. Yüklü araç sürücüsünün alışılmıştan daha yüksek ayak kuvveti ile frene basması gerekecektir.

-Yasal hız sınırına uyulmalıdır. Hafif Ticari Araçlarda (Minivan, Van, Panelvan) yasal hız sınırının otomobillerden daha düşük (örneğin bölünmüş yollarda 100km/h) olduğu unutulmamalıdır.

-Emniyet Kemeri: Ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri mutlaka takılmalı. Şehirlerarası otobüslerde de yolcular emniyet kemeri takmalıdır. Çarpışma sırasında tüm yolculara etkiyen ve yolcunun ağırlığının 20-30 katına kadar çıkabilen atalet kuvveti, yolcuları koltuktan fırlatmaya çalışırken sadece emniyet kemeri onları koltuğa ve hayata bağlar.Yolculuk öncesi iyi uyunarak ve mutlaka dinlenmiş olarak yola çıkılmalı, 2 saatte bir kısa süreli de olsa mola verilerek dinlenilmeli ve ideal olanı 6 saat, maksimum 8 saat araç kullanılmalıdır.

-Araçlarımızdaki ekipmanlar eksiksiz olmalıdır. Araçlarınızdaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir.

-Yollarımızdaki yönlendirme levhaları ve uyarılara dikkat edilmelidir.

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Yaşanan kazalar yasal denetim ve mevzuat eksikliklerinin yanı sıra siyasal iktidarın her alanda olduğu gibi bu alanda da mühendislik hizmetlerini devre dışı bırakması, uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmamasının sonuçlarıdır. Kazaları en aza indirmek için sürücülerimiz uyarılarımızı mutlaka dikkate almalıdır. Sürücü ve yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla birlikte, ilgili makamlar da gerekli önlemleri alarak yurttaşlarımıza güvenli bir yolculuk sağlamak için azami özen göstermelidir.

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Sonuç olarak; vatandaşlarımızın bayram trafiğinde dikkatli araç kullanmalarını, kurallara mutlaka uymalarını, ilgili makamlarca gerekli önlemlerin alınmasını diler, bütün yurttaşlarımızın bayramını kutlar kazasız, güvenli yolculuklar dileriz.”

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TMMOB Makina Mühendisleri OdasıKocaeli Şubesi BaşkanıMehmet Ali Elma’nın uyarılarını yukarıda sizinle paylaştım. Acı sonuçlarla karşılaşmamak için bayram süresince can ve mal güvenliği için sürücüler kurallara uymalı…

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CHP’li Sarıtoprak’tan gazetemize ziyaret

Darıca Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Sarıtoprak, Darıca ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ben de kendisine gazetemiz ve basın camiası ile ilgili bilgi verdim. Güzel ve hoşça bir sohbet oldu. Gazete idari binamızı ve matbaamızı kendisine gösterip, uğurladım. Genç ve dinamik olan Sarıtoprak’ın siyasette önü açık.

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Zamlar YHT yolcusunu kaçırdı

Edinilen bilgiye göre Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcu sayısı iki yılda yarı yarıya düştü. 2019'da 8,2 milyon kişi YHT ile seyahat ederken 2021'de bu rakam 4,3 milyona geriledi. Seyahatlerin azalması normal, zira biletlere peş peşe zam yapıldı. Tren bilet fiyatları, otobüs bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi.

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Asgari ücrette Avrupa’da sondan üçüncü sıradayız

Asgari ücret net 5.500 TL’ye yükseltildi. Ancak yine de iş gücünün en ucuz olduğu ülkeler arasında yer alıyoruz. Avrupa ülkeleri arasındaki asgari ücret sıralamasında Türkiye, sondan üçüncü oldu. Son sırada Arnavutluk, onun üstünde Bulgaristan bulunuyor. Yani iktidar asgari ücreti 5.5 liraya yükselttik diye övünürken, son zamla bile hala Avrupa’nın dibindeyiz. Asgari ücretin en yüksek olduğu ülke ise Lüksemburg… Lüksemburg’u İrlanda ve Hollanda takip ediyor.

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Bayram ikramiyesi!

Emeklisen Kartal Şubesi, emeklilerin durumunu özetler bir twit attı. 2018 yılı ile 2022 yılı arasında kıyaslama yapı…

ÜLKEMDEKİ EMEKLİLERİN DURUMU!

6 TEMMUZ

2018 Emekli Bayram ikramiyesi 1.000 TL = 800 ekmek

2022 Emekli Bayram İkramiyesi 1.100 TL = 220 ekmek alamıyoruz…

EMEKLİLER BİRLEŞİN BAŞKA ÇARE YOK….

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Yukarıda belirtildiği gibi, alım gücü gerçekten de güçtü. Unutulmasın ki, emekliler Türkiye’de parti kursa, iktidar olur.

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UYANDIRMA SERVİSİ

Sedat Peker’in açıkladığı milyar dolarlık vurgunlar, yayınladığı bir porno videosu kadar ilgi görmüyor. Halkımız soyanlarla değil soyunanlarla ilgilendiği sürece daha fazla soyulmaya devam ederiz!

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3500 liralık halay!

Suna Varol attığı twitte ilginç bir konuya temas etti. Varol şu paylaşımda bulundu; “ AKP emeklilik sistemini değiştirmeseydi, bugün en düşük emekli maaşı 6.050 TL olacaktı. Bunu bir türlü anlamayan milyonlarca emekli, "3500 TL maaş alacağız" diye halay çekiyor...”… Hatırlanacağı gibi dolar 18’den 11-12 lira seviyesine inince, bazı yerlerde halay çekilmişti.

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ATAKIZ

Atakız, sosyal paylaşım hesabından şu twiti attı. “9 yaşındaki kızın, karşı cinsten bir çocukla aynı sırada oturup ders dinlemesine karşı çıkanlarla, 9 yaşındaki kızın evlenmesini isteyenler aynı kitle!”