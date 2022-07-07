İktidardan gazetelere bayram şekeri (!)

Ne şeker ne şeker!

Tadından yenmiyor.

Tam “asgari ücrette artış” şokunu yaşarken, bu artışı gazeteler nasıl karşılayacak diye düşünürken, bir de “Basın İlan Kurumu üzerinden sansür” uygulamasını yürürlüğe koydular.

Hani aylardır tartıştığımız “sansür yasası” vardı ya, tartışmalar yoğunlaşınca “Ekime erteliyoruz” deyip rafa kaldırmışlardı, işte o yasanın özünü Basın İlan Kurumu Genel Kurulu kararına aktardılar, kararı önceki gün Resmi Gazete’de yayınladılar ve işi bitirdiler.

Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devre dışı bıraktılar, bir yönetmelik değişikliğiyle hedeflenen sansür kurallarını uygulamaya koydular.

Biraz daha açayım.

Basın İlan Kurumu, 28 yıl önce belirlenen “Basın Ahlak Esasları” ilkelerini değiştirdi, eski ilkeler, iktidarın “basını sansür ve kontrol etme” hedefine göre yeniden düzenlendi.

Öyle ifadeler kullanılmış ki, yazdığın bir haberi veya yaptığın bir yorumu o “ifade kalıplarına” koy, sonunda suçlu çıkarsın.

“Genel ahlak”…

“Milli ve toplumsal değerler”…

“Aile yapısı”…

“Suçu ve suçluyu övmek”…

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”…

“Genel ahlak kuralları” nedir?

Var mı bunun yazılı bir metni?

Kim karar verecek bu kurallara?

Efendim, senin yazdığın bu haber “genel ahlak kurallarına” aykırı?

Küt “resmi ilan kesme” cezası!

Efendim, sen bu makalende “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ediyorsun.

Ne yazmışım?

“Hayat pahalı” diyorsun…

“Millet geçinemiyor” diyorsun…

“Vatandaş gırtlağına kadar borç içinde” diyorsun…

“Adaletsizlik diz boyu” diyorsun…

“Kimse hakkını alamıyor” diyorsun…

“Sürekli aynı partili müteahhite ihale veriliyor” diyorsun…

“Her ayın ilk günü 47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye soruyorsun…

Bundan sonra sormayacaksın, sorarsan, yazdıkların “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçuna girer, senin resmi ilanını keserim.

Evet, iktidarın “basını baskı altına alma çabası” bu noktaya geldi.

Milli ve toplumsal değerlere saygı

“Basın Ahlak Esasları”na“Milli ve toplumsal değerlere saygı” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiş.

Bu bölümde bakın neler var?

*Din ve dini duygular yahut dinen kutsal sayılan değerler istismar edilemez ve kötüye kullanılamaz.

*Genel ahlaka aykırı yayın yapılamaz.

*Toplumun temeli olan aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına aykırı yayın yapılamaz.

*Türk toplumunun ortak milli ve manevi değerlerini zayıflatmaya yönelik yayın yapılamaz.

Suçu tarif eden ifadelere bakar mısınız, istediğin tarafa çek.

“Gözünün üstünde kaşın var” de, cezayı bas!

Hazırlanan “Basın Ahlak Esasları” ile ilgili yeni yönetmelik, “hukukun temel ilkelerine” de aykırı.

Hukukta suç, net olarak ifade edilir.

Şunu yaparsan, suçun şudur denir.

“Genel ahlaka aykırı yayın”…

Ne demek “genel ahlak”?

“Genel ahlak” sana göre başkadır, bana göre başkadır.

“Genel ahlak”, bölgelere göre değişir.

“Genel ahlak” denince şehirde başka şey anlaşılır, köyde başka şey anlaşılır.

Böyle bir “suç tarifi” olabilir mi?

Basın özgürlüğüne aykırı

Anlaşıldı…

Medyanın zaten yüzde 95’ini kontrol altında tutan iktidar, seçime giderken geri kalan yüzde 5’i de kendi kafasına göre “terbiye” etmek istiyor.

Yasayı çıkarsaydı, yaramazlık yapan gazetecilerin gözünü “hapisle” korkutacaktı…

Yasayı çıkaramadı, Basın İlan Kurumu’nun “Basın Ahlak Esasları” yönetmeliğini değiştirdi, bu değişiklikle yaramaz gazetecilere fırsat veren gazetelere “para cezası” geliyor.

Nasıl, iktidarın gazetelere uzattığı bayram şekerini (!) beğendiniz mi?

Biz gazetecilere verilmek istenen bu cezalar, aslında sizlere.

Biz yazmazsak, olup bitenlerden ve dönen dolaplardan sizin nasıl haberiniz olacak?

“Toplumun haber alma hakkı” elinden alınmak isteniyor.

İşin aslı bu.

Biz yazmayalım, halkın haberi olmasın ki, iktidar istediği gibi at oynatabilsin.

Bakalım bu baskıların sonu nereye varacak?