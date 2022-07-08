Makale Yazısı-08 Tem 2022 - 20:00

Olumlu negatif !
Necdet Güler

Necdet Güler

Negatif kelimesi hep olumsuzluğu çağrıştırır. Ama bu sefer öyle değil… Örneğin Negatif İyonlar sağlığımız açısından çok faydalı. Bu konuda yeterli bilginiz yok ise üzülmeyiniz. Ben de bu konuda bilgi noksanlığımı, yazımı hazırlamak için bilimsel yayınları okuyunca fark ettim.

İyonun ne olduğundan başlayalım:

İyon bir veya daha fazla elektronun ayrılmış olduğu veya eklendiği bir atomdur. Elektronlardan daha fazla protonu olan iyona Pozitif İyon, protonlardan daha fazla elektronu olanına ise Negatif İyon denilir.(3)

Sağlığımıza zararlı Pozitif İyonların büyük kısmı telefonlar, radyo ve TV vericileri ile doğru akım elektrik hatları tarafından üretiliyor.(1)

Yapılan bilimsel araştırmalar ( 5.000'den fazladır) Negatif İyonların tüm canlı organizmalar üzerinde olumlu etkileri olduğunu doğrulamaktadır. Üstelik buna bitkiler de dahildir ve Negatif İyonların hakim olduğu ortamlarda daha hızlı ve sağlıklı büyümektedirler.(4)

İnsanların ruh hali, enerjisi ve esenliği üzerindeki yararlı etkileri nedeniyle "İyi İyonlar" olarak da adlandırılan Negatif İyonlar sağlığımız nasıl etkilemektedir?

Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları tarafından, başlangıcı 1959 yılına kadar uzanan araştırmalar, Negatif İyonların hastalıklardan iyileşme süreçlerini çabuklaştırdığını ortaya koymuştur.(1)

Kan dolaşımındaki Negatif İyonlar, hücrelere ve dokulara oksijen salınımını hızlandırmaktadır.

Bu iyonlar hava kirleticilerini ortadan kaldırmaya katkıda bulunmaktadır.(1)

Araştırmalar, solunum dokularındaki Negatif İyonların, pozitif elektrik yüküne sahip olan toz, mantar sporları ve polenlerin alerjik etkilerini ortadan kaldırdığını göstermiştir. (4)

Bazı Japon araştırmacılar, Negatif yüklü havanın bağışıklık sistemini harekete geçirebildiğini belirlemiştir.(1)

1998 yılında başlatılan araştırma çalışmalarında, Negatif İyonların, depresyondan mevsimsel duygulanım bozukluğuna kadar psikolojik problemleri azalttığı ortaya çıkmıştır.(1)

Negatif İyonlar fiziksel iyileşme sağlamaktadır.(1)

1984 yılında yapılan bir araştırma, Negatif İyonların öğrenme güçlüğü çeken çocukların bellek ve dikkatini geliştirdiğini ortaya koymuştur.(2)

Bu iyonlar uyku kalitesini, iştahı iyileştirmektedir. Ayrıca, yorgunluk veya başağrısı gibi depresyon belirtilerinin giderilmesinde katkıda bulunabilmektedir.(4)

Solduğumuz hava, yapı olarak her yerde aynı değildir. Çoğumuz, doğada üretilmesine karşın bu “iyi” iyonların varlığının çok düşük düzeyde olduğu bölgelerde yaşamaktayız. (4)

Negatif İyonların doğal üreticileri şelaleler ve gök gürültülü fırtınalardır ve daha büyük bir konsantrasyonunun bulunabileceği yerler deniz ve dağlardır. (Şelalelerin, sahillerin, dağların yakınında veya bir fırtınadan sonra analiz edilen havada, santimetre küp başına yüz binlerce Negatif İyon bulunduğu belirlenmiştir.) (4)

Hiç kayalık yerlerde veya dağlarda, bir şelalenin yakınında kamp kurdunuz mu? Bunu yaptıysanız kendinizi daha iyi hissettiğiniz kesindir. Bunun nedeni, sadece manzara açısından çok çekici bir yerde olmanız değildir. Bu durum, o anda havada soluduğunuz Negatif İyonlardan kaynaklanmaktadır. O halde, Negatif İyon oluşumunu destekleyen böyle ortamlarda doğada daha fazla zaman geçirmelisiniz.(1)

Durum bu iken modern yaşam tarzı hepimizi sürekli olarak Pozitif İyonlar üreten bir çevreye sokmaktadır. Evimizdeki cep telefonları, televizyonlar, bilgisayarlar ve klima gibi gereçler de bunun kaynağıdır. Çalışma ortamınız da buna çok benzerdir. Dolayısıyla bir kısır döngü içindeyiz ve bütün gün kendinizi yorgun ve motivasyonsuz hissediyoruz. (1)

Kötü haber ne yazık ki burada bitmiyor. Çünkü artık birçok bina havadaki Negatif İyonların içeriye girmesine izin vermeyecek şekilde inşa edilmektedir.(1)

Soluduğumuz havanın Negatif İyonlarlca zengin olması gerekiyor. O halde, evimizi mümkün olduğunca havalandırmamız gerekiyor. Aklıma gelmişken; uyuduğunuz odada bile Pozitif İyon üreten, örneğin cep telefonunun ne işi var!

Kaynak

1)Romina Rossi.Ioni negativi: cosa sono e quali sono i benefici.Macro.

2)Anonim. 2021.ADHD: cause e cure dell'iperattività che colpisce

bambini, adolescenti e adulti.Istituto di Ricerche Farmacologiche.

Mario Negri-I.R.C.C.S

3)Anonim.2002. ‘Scienze. Che cos’è uno ionizzatore d’aria? FOCUS

4)Anonim.Gli effetti positivi degli Ioni Negativi.Turismo del Benessere

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necdet Güler - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL