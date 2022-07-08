Olumlu negatif !

Negatif kelimesi hep olumsuzluğu çağrıştırır. Ama bu sefer öyle değil… Örneğin Negatif İyonlar sağlığımız açısından çok faydalı. Bu konuda yeterli bilginiz yok ise üzülmeyiniz. Ben de bu konuda bilgi noksanlığımı, yazımı hazırlamak için bilimsel yayınları okuyunca fark ettim.

İyonun ne olduğundan başlayalım:

İyon bir veya daha fazla elektronun ayrılmış olduğu veya eklendiği bir atomdur. Elektronlardan daha fazla protonu olan iyona Pozitif İyon, protonlardan daha fazla elektronu olanına ise Negatif İyon denilir.(3)

Sağlığımıza zararlı Pozitif İyonların büyük kısmı telefonlar, radyo ve TV vericileri ile doğru akım elektrik hatları tarafından üretiliyor.(1)

Yapılan bilimsel araştırmalar ( 5.000'den fazladır) Negatif İyonların tüm canlı organizmalar üzerinde olumlu etkileri olduğunu doğrulamaktadır. Üstelik buna bitkiler de dahildir ve Negatif İyonların hakim olduğu ortamlarda daha hızlı ve sağlıklı büyümektedirler.(4)

İnsanların ruh hali, enerjisi ve esenliği üzerindeki yararlı etkileri nedeniyle "İyi İyonlar" olarak da adlandırılan Negatif İyonlar sağlığımız nasıl etkilemektedir?

Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları tarafından, başlangıcı 1959 yılına kadar uzanan araştırmalar, Negatif İyonların hastalıklardan iyileşme süreçlerini çabuklaştırdığını ortaya koymuştur.(1)

Kan dolaşımındaki Negatif İyonlar, hücrelere ve dokulara oksijen salınımını hızlandırmaktadır.

Bu iyonlar hava kirleticilerini ortadan kaldırmaya katkıda bulunmaktadır.(1)

Araştırmalar, solunum dokularındaki Negatif İyonların, pozitif elektrik yüküne sahip olan toz, mantar sporları ve polenlerin alerjik etkilerini ortadan kaldırdığını göstermiştir. (4)

Bazı Japon araştırmacılar, Negatif yüklü havanın bağışıklık sistemini harekete geçirebildiğini belirlemiştir.(1)

1998 yılında başlatılan araştırma çalışmalarında, Negatif İyonların, depresyondan mevsimsel duygulanım bozukluğuna kadar psikolojik problemleri azalttığı ortaya çıkmıştır.(1)

Negatif İyonlar fiziksel iyileşme sağlamaktadır.(1)

1984 yılında yapılan bir araştırma, Negatif İyonların öğrenme güçlüğü çeken çocukların bellek ve dikkatini geliştirdiğini ortaya koymuştur.(2)

Bu iyonlar uyku kalitesini, iştahı iyileştirmektedir. Ayrıca, yorgunluk veya başağrısı gibi depresyon belirtilerinin giderilmesinde katkıda bulunabilmektedir.(4)

Solduğumuz hava, yapı olarak her yerde aynı değildir. Çoğumuz, doğada üretilmesine karşın bu “iyi” iyonların varlığının çok düşük düzeyde olduğu bölgelerde yaşamaktayız. (4)

Negatif İyonların doğal üreticileri şelaleler ve gök gürültülü fırtınalardır ve daha büyük bir konsantrasyonunun bulunabileceği yerler deniz ve dağlardır. (Şelalelerin, sahillerin, dağların yakınında veya bir fırtınadan sonra analiz edilen havada, santimetre küp başına yüz binlerce Negatif İyon bulunduğu belirlenmiştir.) (4)

Hiç kayalık yerlerde veya dağlarda, bir şelalenin yakınında kamp kurdunuz mu? Bunu yaptıysanız kendinizi daha iyi hissettiğiniz kesindir. Bunun nedeni, sadece manzara açısından çok çekici bir yerde olmanız değildir. Bu durum, o anda havada soluduğunuz Negatif İyonlardan kaynaklanmaktadır. O halde, Negatif İyon oluşumunu destekleyen böyle ortamlarda doğada daha fazla zaman geçirmelisiniz.(1)

Durum bu iken modern yaşam tarzı hepimizi sürekli olarak Pozitif İyonlar üreten bir çevreye sokmaktadır. Evimizdeki cep telefonları, televizyonlar, bilgisayarlar ve klima gibi gereçler de bunun kaynağıdır. Çalışma ortamınız da buna çok benzerdir. Dolayısıyla bir kısır döngü içindeyiz ve bütün gün kendinizi yorgun ve motivasyonsuz hissediyoruz. (1)

Kötü haber ne yazık ki burada bitmiyor. Çünkü artık birçok bina havadaki Negatif İyonların içeriye girmesine izin vermeyecek şekilde inşa edilmektedir.(1)

Soluduğumuz havanın Negatif İyonlarlca zengin olması gerekiyor. O halde, evimizi mümkün olduğunca havalandırmamız gerekiyor. Aklıma gelmişken; uyuduğunuz odada bile Pozitif İyon üreten, örneğin cep telefonunun ne işi var!

Kaynak

1)Romina Rossi.Ioni negativi: cosa sono e quali sono i benefici.Macro.

2)Anonim. 2021.ADHD: cause e cure dell'iperattività che colpisce

bambini, adolescenti e adulti.Istituto di Ricerche Farmacologiche.

Mario Negri-I.R.C.C.S

3)Anonim.2002. ‘Scienze. Che cos’è uno ionizzatore d’aria? FOCUS

4)Anonim.Gli effetti positivi degli Ioni Negativi.Turismo del Benessere