Çocukluğumdan bu yana Kurban Bayramı en çok etkilendiğim dini bayramdır.

Kurbanlığımızı en az bir hafta önce alır, beslerdik. Kimi kurbanlar kesilmesin isterdik! Ama dini bir vecibe ve “toplumsal önemi” olan bu bayramda, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmaktan büyük bir mutluluk ve huzur duyardık.

Galiba en güzel bayramlar çocukluk yıllarında yaşanıyor!

Çünkü, yaşadığımız ülkenin ve dünyanın “toplumsal gerçeklerinden” habersiz olduğumuz yıllardır çocukluk yılları.

“Kim yoksul?” bilirdik.

Ama; “NEDEN YOKSUL?” bilmezdik!

Zenginliğin kaynağını ve oluşum sürecini bilmezdik!

Kimilerinin büyük arazileri vardı.

Kimilerinin çok katlı apartmanları, lüks otomobilleri, yazlıkları…

Giyim kuşamları, konuşmaları, konuştukları farklıydı!

Hani, yaygın deyimle; “Ayrı dünyaların insanlarıydık!”

Esnaf bir aile olduğumuz için biz ortalarda bir yerdeymişiz!

Ancak, inancına bağlı, insanlara saygılı bir aile olmanın mutluluğu içinde yaşadık ve büyüdük.

Ve öğrendik ki;

Kurban kesmek, toplumsal işlevi olan bir ibadettir.

Yaradan’ın verdiği nimeti, maddi koşulları yetersiz olan insan kardeşlerimizle paylaşmak.

İyi de, dünden bu güne, nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan bu ülkede neden onca yoksulluk yaşanıyor?

Kim nasıl kazanıyor ve çok zengin oluyor da, kimileri neden işsiz, aşsız, mutsuz bir yaşam sürecinde sürünüyor?

Galiba en önemli soru şu;

“İnandığımızı söylediğimiz dinin ADALET değerleri başta olmak üzere Yaradan’ın temel emirlerine uyuyor muyuz?”

“Faiz haram” diyerek faizin daniskasını alan ve verenler bu dine nasıl inanıyorlar?

Faiz haram da, siyasal gücü kullanarak, ucuza kapatılan araziler üzerinde lüks konutlar inşa ederek ve yüksek karlarla satarak büyük varlıklara sahip olmak yani “RANT TİCARETİ” haram değil mi?

Neyse, bunlar derin konu!

Dini bayramlar öncelikle aile içi sevgi ve saygıyı pekiştirme vesilesidir.

Günümüzde, ekmek kavgası için doğup büyüdüğü yerlerden uzakta olanların aileleri ve akrabaları ile bayramlarda buluşma olanakları kaldı mı?

Otomatiğe bağlanmış yakıt fiyatlarından sonra otobüs bilet ücretleriyle seyahat kaç insanın harcı?

Buluşabilenler aile üyelerine, akrabalarına, dostlarına bayram hediyesi götürebiliyorlar mı?

Şöyle, keyifli ve orta halli bir “bayram sofrası” kurabiliyorlar mı?

Bu sorulara “evet” yanıtı veremiyorsak, nerede kaldı bayramların anlamı, tadı tuzu?

Kimileri diyor ki;

“Böyle söylüyorsun da, bayram tatillerinde millet akın akın tatil beldelerine gidiyor!?”

Doğru!

Toplumun bir kesiminin “tuzu kuru” ve onlar yine keyfiyle yaşıyorlar!

Onların bir kısmı, “Kur garantili mevduat” hesapları ile varlığına varlık katıyor! Hem de tüm ulusun ortak Hazinesinden!

Farkında mısınız?

Kurban Bayramlarında çok şey değişti, dini ve sosyal değerleri yitirildi ama bazı şeyler bir türlü değişmiyor!

Örneğin;

çocuk parklarında, yol kenarlarında, uluorta kurban kesenlerin yarattıkları kirlilik ve “acemi kasap kazaları” eksik olmuyor!

Şehirlerarası yollarda “trafik kazaları” artarak sürüyor!

Başka?

Kurban Bayramları, aynı zamanda, maddi koşulları yerinde, “HELAL KAZANÇ” sahipleri için HAC zamanı.

Allah’a tam teslimiyetin bir ifadesi olarak, insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden “EŞİT olunduğunu” ifade etmek için bir beyaz bez içinde hac ibadeti yapanların bir kısmı, Kabe çevresindeki LÜKS OTELLERDE, çok büyük bedeller ödeyerek kalıyorlar!?

Nerede kaldı EŞİTLİK?

Neyse, her insan kendi hesabını kendisi verecek!

Kurban Bayramınız kutlu olsun…