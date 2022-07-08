Makale Yazısı-08 Tem 2022 - 20:00

Mutlu bayramlar
Bilal Dündar

Bilal Dündar

Dini amaçlı kutladığımız iki büyük bayramımız vardır. Birisi Ramazan Bayramı diğer tabir ile Oruç Bayramı veya Şeker Bayramı dediğimiz bayramdır.

Diğeri ise kutladığımız bugün başlangıcını yaşamakta olduğumuz Kurban Bayramıdır. Her iki bayramımızın da ortak amacı insanlarımız arasında sevginin, saygının, hoşgörünün, itimadın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın oluşmasını temelini atmak ve yerleştirip yaygınlaştırmaktır.

Keşke bu amaçları içeren esaslara göre bayramlarımızı kutlayabilsek. Bayram günleri farklılıkların ve çarpıklıkların asgariye indirildiği günler olmalıdır. Bayramlarda ailenin geçirmiş olduğu acılar hatırlanır, mezarlıklar ziyaret edilir, dualar okunur, hasta ziyareti yapılır, yaşlılar ziyaret edilir onların gönülleri hoş edilir ve onurlandırılır. Küsmüş olanlar barışırlar veya barıştırılırlar.

Bayramlarda geleneksel olarak öğütlenen konu yok olan veya diğer bir ifadeyle fakir olan kişilerin yokluklarını hissetmemeleri esastır.

Var olan kişilerin yokluk içinde olanlara verirken onurlarının incinmemesi için aşırı duyarlılık içinde olunmalıdır. Halk deyimi ile sağ elin verdiğini sol göz veya el görmemelidir.

Kurban kesenler, kesmeyenlere onlara yetecek ölçüde çiğ et verirler. Kurbanın büyük çoğunluğu dağıtıldıktan sonra kalan aile içinde tüketilir. Bu dediğimizin tersi uygulamalarda söz konusudur.

Azınlıkta da olsalar "desinler" için kurban kesenlerde vardır. Çok azını ya dağıtırlar veya onu da dağıtmazlar. Kesilen kurban aile içinde tüketilir. Günü birlik tüketim dışında artan etler kavurma yapılır, saklanarak tüketilir. Tabii ki bu örnek azınlık olup amaç dışı uygulamadır.

Özellikle bu yıl tahminlerin üzerindeki fiyat artışları geçim sıkıntısı yaptığı yaşanan bir gerçek olması nedeni ile kurban kesenlerin sayısının azaldığı realitedir.

Evet, her bayramda durumu iyi olan insanlar birkaç gün yorgunluk gidermek ve dinlenmek için tatile çıkmaları nedeni ile yoğun trafik akışı oluyor. Sürücülerin bir anlık hatası ve dalgınlığı maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanma ile sonuçlanan faciaya dönüşüyor. Tabir caizse yollar kan gölüne dönüyor.

Sıkı denetimlerin olması bile maalesef kötü sonucu değiştiremiyor. Hatalardan ders çıkarılması dilek ve temennilerimizle inşallah bu bayramda bu acıları görmez ve yaşamayız diyelim.

Durum ve şartlar ne olursa olsun geleneksel olarak ifa ettiğimiz Kurban Bayramımız için dilek ve temennimiz olarak diyoruz.

Bu bayramda sevginin, saygının, hoşgörünün itimadın, dayanışmanın, üretkenliğin, sağduyunun, çağdaşlığın, demokrasinin dopdolu gerçekleştiği sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum.

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Yazar Bilal Dündar - Mesaj Gönder

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