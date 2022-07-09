Makale Yazısı-09 Tem 2022 - 20:00

Kurban Nedir?
Banu Gürer

Banu Gürer

Kurban Bayramını idrak ediyoruz.

“Kurban” kelime manası olarak içinde “yakınlaşma” anlamını barındırır.

İbadet olarak ise insanın Allah ile yakınlaşmasını, bu yakınlaşmaya vesile olan şeyi ifade eder.

İslam özelinde bakıldığında bu yakınlaşmanın zeminini kuran bazı değerleri de taşıdığı görülür.

Mesela vazgeçmek gibi.

“Vazgeçmek bir değer midir?” diyebilirsiniz…

Ne’den, ne için vazgeçtiğinize bağlı olarak çok önemli bir değerdir diyebilirim…

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail kıssasının bana söylediklerinden biridir bu…

Çok sevdiğinden, canından vazgeçebilecek kadar Allah’a yani o canı ve sevdiğini verene bağlı ve yakın olabilmenin bir ifadesidir aynı zamanda…

Bugün bu vazgeçebilme iradesinin ne kadar kıymetli olduğunu daha da iyi anladığımı düşünüyorum…

Özellikle Allah rızası için iş yapıldığının iddia edilip Allah rızasına muhalif işlerden ve menfaatlerden “vazgeçmemek” için her yolun denendiğine dair bolca örnek gördükçe…

Mesela merhamet gibi.

Kurbanı keserken gösterilmesi gereken özen, adeta ölümde dahi şefkat ve merhameti gözetmenin gereğini ifade eden bir sembol gibidir benim için…

Nitekim bugün insanların maddi ve manevi olarak hayatta kalması için çalışanların hayatlarının bile nasıl hunharca katledildiğini, yok edildiğini ve dahi mahvedildiğini düşündüğümüzde merhamete hayatımızda ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anlıyorum…

Mesela paylaşmak gibi.

Zira kesilen kurbanların kime ne kadar verileceğini tespit eden ayetleri düşündüğümüzde, Allah’a yakınlaşmanın, paylaşma olmaksızın gerçekleşemeyeceğini en bariz biçimde gördüğümüz ibadetlerden biridir kurban…

Paylaşmanın bereketi de beraberinde getirdiğini dikkate aldığımda, esasında söz konusu yakınlaşmanın hayatı her manada bereketlendirmeyi kapsadığını anlıyorum…

Ancak günümüzde paylaşmanın derde deva olmaktan ziyade gösteriş olarak algılandığına dair misalleri gördükçe, paylaşmanın anlam kaybına uğramasının hayatlarımızdaki anlam kaybına nasıl vesile olduğunu düşünmeden de edemiyorum…

Mesela takva gibi.

Buna göre sevgi, saygı ve sorumluluk bilinci ile her davranışta Allah’ın rızasını gözeterek iş yapma şuurunu taşımanın bir ifadesidir kurban. Çünkü maddi ve manevi olarak yerine getirdiğiniz yükümlülükler ancak ve ancak Allah rızası için ve O’nun rızasına uygun ise bir anlam kazanmaktadır.

Yani kurbandan Allah’a ulaşan et ve kan değil bizim takvamızdır (Hac, 37).

Ve ancak takvamız varsa kurbiyet de gerçekleşmiş olur.

Dolayısıyla kurban samimiyetin bir tezahürüdür.

Bir başka ifadeyle samimiyet varsa kurbandan kurbiyete varılır.

Samimiyet de özü sözü dosdoğru olmayı beraberinde getirir.

Kısacası, anlıyorum ki vazgeçmememiz gerekene yakın olmayı engelleyenlerden vazgeçmektir kurban…

Başarabilene ne mutlu…

Mevla’ya kurbiyete vesile olan tüm değerleri hakkıyla içselleştirdiğimiz bir bayram temennisiyle bayramınızı tebrik ederim…

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Yazar Banu Gürer - Mesaj Gönder

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