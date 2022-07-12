Makale Yazısı-12 Tem 2022 - 20:00

Sahte Tebessümler
Yağmur Uğuzluoğlu

Yağmur Uğuzluoğlu

16. yüzyıl yani bir anlamda Rönesans, sanat adına sahte tebessümlerle dolu bir yüzyıldır. Bu dönemde ortaya çıkmış olan pek çok tablonun aslen tek bir ortak noktası bulunur. Bu da ressamların karşısında poz verip onlara modellik yapan insanların gülerken asla dişlerini göstermemeleridir. Bu dönemde hayat bulmuş olan istediğiniz kadar tabloya bakın, güzel ve şuh yüzlerde göreceğiniz tek şey sahte bir tebessüm olacaktır.

Bu durum ile ilgili verebileceğim en basit örnek, hepimizin bildiği ve hayranlık duyduğu Leonardo’nun Mona Lisa’sıdır. Hafif ve güzel tebessümüyle, aynı zamanda tabloda kullanılmış altın oran ile ünlü olan Mona Lisa tablosunda seyrettiğimiz yüz, bizlere yukarı kıvrılmış bir dudaktan daha fazlasını vermemektedir. Aynı şekilde “Portraitof a VenetianMerchant” tablosunda da gördüğümüz yüz gözlerimizi küçük bir gülümseme ile karşılar. “Vincent Macip”, “TheHolyFamily”, “Sibylla of Cumae”, “Italian Young Lady”, “LeandroBassano” gibi pek çok tabloda da durum bundan farksızdır.

Bu sahte tebessümlerin, dişleri göstererek gülümsememe durumunun iki sebebi bulunmaktadır. O dönemde bir tablo için modellik yapmak çok zordur, çünkü ressamın karşısında verilen pozu hiçbir şekilde bozmadan bir heykel gibi durmak gerekir. Bu yüzden yüzdeki on beş kası birlikte çalıştıran gülme eylemi, saatlerce korunabilecek bir poz olarak düşünülmemiş ve tablolardan uzak tutulmuştur.

Durumun ikinci sebebi ise biraz daha sinir bozucudur. Özellikle 16. yüzyılda pek çok insan dişleri göstererek gülmeyi alt sınıftan olan ve ahlaksız insanlara yakıştırmıştı. Bundan dolayı gücü ve zenginliği sembolize eden portrelerin hiçbirinde insanları gülümserken göremezsiniz.

Bu algı yıllar geçtikçe değişmiş ve elbette fotoğraf makinelerinin ortaya çıkmasıyla tamamen kaybolmuştur. Çünkü bu makinelerle gülümsemeler daha hızlı bir şekilde yakalanabiliyor ve pek çok fotoğrafta şen ve güzel kahkahalar çınlamaya başlıyor. Samimi gülümsemelerin olduğu bu fotoğraflar ise albümlerde yerlerini alıyorlar ve herkes sonsuza dek mutlu mesut yaşıyor…

Dersem büyük bir hata yapmış olurum.

Şu an hem ülkemizde hem de dünyada en gelişmiş teknolojilerin ve çekimleri mükemmele yakın şekilde yapan kameraların bulunduğu bir dönemdeyiz. Ne hikmetse, ülkemizde çekilen fotoğraflardaki gülümsemeler, tebessümler yine oldukça sahte görünüyor. Sevgili okurum, belki siz biliyorsunuzdur. Ülke içinde bir dedikodu mu yayıldı? Dişleri göstererek samimi bir şekilde gülümsemek yine ahlaksızlık ve alt sınıflık olarak mı görülüyor?

Aslında bu sorularımın cevabını oldukça iyi bir şekilde biliyorum. Hayır, böyle bir dedikodu yok ve aslında bu sahte tebessümlerin sebebini de gayet iyi biliyorum. Sevgili okurum, insanlarımız mutsuz.

İnsanlarımız eğitimin kalitesinden, doktorların, ailelerin ve kadınların, hayvanların katledilmesinden, rektörlerin üniversitelerde yapılan konuşmaları bölmesinden, gazetelerde tek bir iyi haber görememekten mutsuz. Yemek parasını çıkartamamaktan yorgun bizim insanımız. Çocuklarına bakamamaktan, birazcık dinlenememekten, sesini duyuramamaktan huzursuz.

Tabii böyle bir durum içindeyken gülümsememek için ahlaksal bir yasaya ya da üst sınıftan olmaya gerek yok. Sahte tebessümler insanlarımız için kendiliğinden gelen ve yüzü terk etmeyen kaçınılmaz bir şey.Gülmek en iyi ilaçtır derler ama bu ilaca ulaşamıyoruz ki iyileşelim…

Ne diyebilirim ki sevgili okurum… Gerçek gülümsemelerin de yüzlerde alışkanlık olması dileğiyle.

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Yazar Yağmur Uğuzluoğlu - Mesaj Gönder

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