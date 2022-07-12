Makale Yazısı-12 Tem 2022 - 20:00

Hikayeler, Masallar!..(1)
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Hikayeler ve masallar, yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar üzerinde insanı “düşündürmek” için yazılır.

“Aklı egemen kılan insanlar” bunlardan ders alır ve daha “insanca bir yaşam” sürdürürler.

“İYİ” nedir? “KÖTÜ” nedir, “YANLIŞ” nedir, “DOĞRU” nedir farkına varırlar.

Ancak;

“AİLE MUTLULUĞU” yaşayamayan, “İYİ BİR EĞİTİM” göremeyen, “YOKSULLUK” çeken insanlar, hele bir de küçük yaşta “BEYİNSEL TECAVÜZE” uğramış ve birilerine “KÖLE” olmuşlarsa, “DOĞRU-YANLIŞ” ve “İYİ-KÖTÜ” bilinci oluşamaz!

“Celladına aşık kurban” deyimi bu insancıklar içindir!

Ben size bir “öykü ve masal örneği süreci” sunmak istiyorum;

 

·Osmanlı Devleti Öyküsü:

 

OSMANLI, Türk kökenli bir sülale düzeniydi.

Varlığını sürdürdüğü 622 yılın ilk 300 yılında, dünya genelinde de “toprak egemen” ve “fetihlere dayanan” bir siyasal düzen yaşanıyordu.

Osmanlı, fethettiği topraklarda yaşayan, farklı etnik köken ve inançtan insanlara huzur ve güven veriyordu. Bu kimliği ile özünde,  “LAİK BİR DEVLET” örneğiydi.

Ancak, 16. Yüzyıldan sonra, “AKIL, BİLİM ve TEKNİK” alanındaki gelişme ve değişimlere ayak uyduramadı.

Osmanlı’da bilim ve teknoloji alanında bir şeyler üretmeye çalışan bilim adamları “yaşam tehdidi” altındaydı!

Övünç duyduğumuz PİRİ REİS bile idam edildi!

Çünkü, Osmanlı sarayına “DİN ÜZERİNDEN EGEMENLİK” sağlayan, padişahları yanıltan ve kullanan yobaz takımı ipleri ele geçirmişti ve bilim ve teknoloji üretmeye çalışan bilim adamları onlar için tehlikeydi!

Üstelik, ekonomik düzeni yabancıların eline geçti. KAPİTÜLASYONLAR, ülke ekonomisini kurt gibi kemirdi.

Artık fetihler de yapılamıyor, aksine toprak ve gelir kaybediyordu. Avrupa Devletleri, Osmanlı’ya karşı “intikam” ihtirası ile ve çok yönlü saldırıyordu.

1854 Kırım Savaşı için İngiltere’den borç alan Osmanlı, daha sonra düştüğü BORÇ TUZAĞI ile sıfırı tüketti!

Alacaklı devletler ve bankalar, 1881 yılında, “alacaklarını tahsil için” DUYUN-U UMUMİYE (Osmanlı borçlarını tahsil örgütünü) kurdular!

İstanbul’da, faaliyete başlayan örgüt, Osmanlı’nın tüm vergilerine, faal olan işletmelerine el koydular!

Son olarak Alman emperyalizminin tuzağına düşerek 1. Dünya Savaşı’nda yenik düşen Osmanlı, Batı Emperyalizminin paylaşımına uğradı ve fiilen çöktü!

NOT:

 Yarınki yazımızda diğer öykülere devam edeceğiz.

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Yazar Mustafa Küpçü - Mesaj Gönder

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