Yerine göre…

Seçkinci olduğumu, adam beğenmediğimi söylediğinizi duyar gibiyim.

Evet iki konu var ki o konularda fevkaladeden de fazla seçkinciyim.

Adam seçiciyim!

Normal zamanlarda mütevazı olduğumdan eminim.

Her insanın aynı donanım, beceri ve yeterli olamayacağını kabul eden ve o halleriyle kabul edebilen derecede alçak gönüllüyüm…

Amaaa, konu kutsal inancımıza ve siyasete geldimi işte orda dur. Alabildiğine seçkinciyim!

Ülkemizin ne hale geldiğini halkımızın ne denli zorluklar yaşadığını anlatmaya gerek yok.

Çünkü hükümetin destekçisi parti genel başkanı muhalefeti eleştireyim derken sorduğu bir soruyla ülkenin halini bütün çıplaklığı ile ortaya koydu. Dedi ki “ bu enkazı nasıl kaldıracaksınız?”

Evet bu konuda kendisine hak veriyorum. Öyle bir enkaz ki kaldırabilmek için güç ister. Gelecek olan iktidarda bu gücün olması gerekir. İşte sorun burada!

İktidar alternatifi olduğu düşünülen iki partinin mevcut milletvekili kadrolarına bakıyorum. Yeterlilik gösteren milletvekili sayısı iki patinin yeterli görünen milletvekillerinin toplamı iki elin parmaklarının sayısına ulaşmıyor.

Ha bire erken seçim naraları atıyorlar. Diyelim ki Kasımda erken seçim oldu. Ne kadar süre kazanacaksınız yaklaşık 6 ay.

Her gün çıkıp avaz avaz söylüyorsunuz, şöyle bittiler, böyle gidiyorlar. Madem ki her geçen gün bitiyorlar bırakın haziran seçimlerine kadar bitmeye devam etsinler.Halk da onları hak ettikleri yere göndersin.

Burada yapılması gereken hesap şudur. Kazanacağınızı düşündüğünüz 6 ay süresinde ülkenin uğrayacağı zararların boyutu nedir. Eğer bu günlerden çok daha ağır sonuçlara gebe değilse bırakın seçim Haziran 2023’te olsun. Halk da olanı biteni görsün. Belki dank etmeyen kafalara da dank eder!

Siz de bu enkazı kaldıracak yeterli gücü olan kadro hazırlıklarınızı yapın. Hangi kadrolarla hangi önlemlerin alınacağını, hangi ekonomik tedbirlerin uygulanması gerektiğini, iç dış siyasetin nasıl onarılacağını, ülkenin itibarının nasıl geri alınacağını, halkın yoksulluk sınırlarını nasıl aşacağını, adaletin nasıl olması gereken işlevine kavuşacağını, yolsuzlukların, yaşanan soygunların nasıl sonlandırılacağının programını yapın.

İşte ben saymaya çalıştığım aksaklıkları giderecek, ülkemizi düştüğü bu olumsuz halden çıkaracak, istisnasız her konuda adaleti ve halkın refahını sağlayacak; bilgi, birikim, aktivite ve liyakat konusunda seçkinciyim, adam seçiciyim…