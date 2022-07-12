Kitabı hazırlarken rastladığım, 9 Eylül 2014'te yazdığım yazı

Kitap çalışması hızla sürerken, 9 Eylül 2014 tarihli gazetemizde yayınlanan yazımı bugün bir kez daha gururla paylaşıyorum… Neden “Pazara değil mezara kadar Kocaelisporluyuz” diyoruz… İşte bu yazıda yanıtı var… Bizim sevdamız sprinter değil, maratondur..

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“ Kocaelispor-Birlik karşılaştırması...

Sürekli çevreme şu telkinde bulunuyorum: Kocaelispor’u, bırakın birileriyle birleştirmeyi, karşılaştırma bile yapmayın. Kopyası aslını yüceltir. Kocaelispor ile Körfez FK’yı bundan 3 yıl önce birleştirme çabaları karşısında gazeteciler birkaç kişi kalmıştık... Mücadele ettik... ‘Birleşmezler’ dedim... ‘Kocaelispor yok olmaz. Yok edemezsiniz. Kilit vuramazsınız’ dedim... Nitekim kan uyuşmazlığı oldu... Kocaelispor Allah’tan kapatılmadı ve Orhan Görsen kapıya kilit vurdurmayarak tarihe geçti... Şimdi onu yâd edebiliyoruz... Tüm hatalarına rağmen, en azından kilit vurdurmadı... Şimdi o Kocaelispor yoluna devam ediyor... Ama artık amatör... Olsun... Görüyorsunuz tribünleri... Yeter ki İsmetpaşa olsun... Herkes gelir... Seyirci ve takım ruhu Kocaelispor’da... Bolluk, para imkanlar Birlikspor’da... Ama ikisini yan yana koyduğunuzda, gerçek anlamıyla ruhu olan takımın Kocaelispor olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz...

Mücadele azmi... O ağır sahada yazılan destan… Kolay değil... Kocaelispor ve Çınarlı pazar günü berbat bir sahada inanılmaz mücadele verdi... Birleştirmeyi bırakın karşılaştırma bile yapmayın diyorum ya... O gün, işte gün gibi ortada... Kocaelispor Birlikspor olmaz... Birlikspor da Kocaelispor olamaz... Kocaelispor tektir ve benzersizdir... Kopyası aslını yüceltir...

Bunun için çevremdekilere de “Panik yapmayın, bırakın isteyen istediği yapsın” diyorum... Tıpkı Körfez FK’nın yapamadığı gibi, Birlikspor da Kocaelispor’u yerini alamaz tabii ki… Zaten böyle bir niyetleri olmadığını da açıkça söylediler... Gerçeği kendileri de görüyor... Bu durumda da herkes kendi işine baksın... Kimse kimseye karışmasın... Kocaelispor yöneticileri Birlikspor maçına gelerek, Birlikspor yöneticileri de Kocaelispor maçına gelerek aslında birbirlerine zeytin dalını sürekli uzatıp duruyorlar... Yani bir kavgaları gözükmüyor... O halde arayı kızıştırmaya gerek yok... Tabii ki isteyen istediğini yazar-çizer, istediği gibi TV’de yorum yapar... Bırakalım sezon sonunu beraber görelim... Bekleyip sonunu görelim...

Aklar karalar o zaman zaten ortaya çıkacak... Kocaelispor’u birileriyle anmak, gerçekten abesle iştigaldir ve Kocaelispor’un buna ihtiyacı yoktur...”