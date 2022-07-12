Antrenman yapmaktan korkmayın

Değerli okurlarımın dikkatlerinden kaçmıyor olmalıdır, sporcular eğer antrenman yapmaktan korkarlarsa orada performans ortaya çıkmaz. Bu durum hemen her spor için geçerlidir. Antrenman, içerisinde çeşitli şekil ve şiddetlerde egzersizler barındıran bir eğitim şeklidir. Bu sözcük yabancı dillerde “Eğitim” olarak anlaşılır. Evet, eğitimdir fakat içinde fiziksel ve uygulamalı alıştırmaların bolca bulunduğu aktiviteler toplamıdır diyebiliriz.

Sporda antrenman yapılmadığı durumlarda, eğer bir lig takımı iseniz derhal aşağılara doğru inmeniz kaçınılmazdır. Keza milli takımlar için bunu açıklarsak, gruplardan bile çıkamazsınız. Bu yüzden kulüp takımları ile milli takımların antrenman metodolojisi birbirine yakın olmalıdır. Bunun en basit anlamı, defans ve hücum anlayışlarının birbirine benzer özellikler taşımasıdır.

İçeriğinde fiziksel egzersizlerin bulunduğu alıştırmalarla oluşturulmuş antrenman planları yaş grupları ve bulunulan sezona göre farklılıklar gösterir. Örneğin bu aylar hemen her takım sporu için hazırlık ve müsabaka öncesi hazırlık çalışmalarını kapsamalıdır. Egzersizler için ayrılan süre uzun, şiddet düşük fakat oyun anlayışı için yapılan taktik aktiviteler yüksek prezisyon özelliklidir. Bu yüzden takımlar bu periyot içinde hazırlık maçları yaparlar, sezonu yüksek kondisyon, hassas taktik ve oyun anlayışının stabil hale getirilmiş şekilde olmasını isterler.

Buraya kadar anlattıklarımız, her şeyin yolunda gittiği kulüplerde olmaktadır. Ama hiç beklenmedik yol kazaları da olabilir. Bazı oyuncuların bireysel kondisyonları ve sağlık yapıları kurulmaya çalışılan sisteme uymayabilir. Yeni oyuncular, yeni teknik direktörler var olan yapının dışında bir davranış modeli sergileyebilir. Yöneticilerin beklentileri, camia kaygıları ve medya baskıları takımların performanslarını negatif yönde etkileyebilir.

İşte bu ve buna benzer sorunların tamamının en iyi çözüm yolu son derecede iyi planlanmış ve hedefe dönük zengin içerikli antrenman programlarıdır. Antrenman yapan takımlar, bunu gerektiği gibi uygulayanlar, her koşulda daima diğerlerine göre daha iyi olacaktır. Bu türden antrenmanlar aynı zamanda takımın grup dinamiğini yükseltecek, performans pik seviyelere çıkacaktır.

Klasik antrenman teorisyenlerinin bu konuda hemfikir olmalarının sebebi, sporda başarının ancak yüksek nitelikli antrenmanlarla mümkün olabileceğini en az 100 yıldan bu yana söylemiş olmalarıdır. Doğu ve Batının ileri gelen uzmanları şimdilik aynı düşüncelere sahiptirler. Ama iş, gıda takviyeleri, genlerle oynama, streoid yükleme gibi alanlara kayarsa tablo tersine dönebilir. Bu nedenle her teknik adam önce kaliteli bir antrenman yapma konusunda hassas olmalıdır. Kulüpler ve yönetimler bu konuda teknik insanlara destek vermelidirler.

İyi antrenman demek iyi bir maç sonucu demektir.